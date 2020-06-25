Поставить Берлин на место, или Почему Трамп хочет вывести американские войска из Германии

Президент США Дональд Трамп хочет сократить численность воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек и перебросить часть размещенных в Германии войск на территорию Польши. Как заявил американский лидер, это произойдет, если Берлин не заплатит за размещение американских военнослужащих и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В среду Трамп уточнил, что "некоторые из них (американских военнослужащих — прим. ТАСС) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе". Что или, лучше сказать, кто стоит за этими планами Вашингтона, насколько они реальны и чем они могут обернуться для Берлина?

Описание Военнослужащие армии США © AP Photo/Josh Anderson

Какую роль играл бывший посол Гренелл? Когда Белый дом принял решение вывести часть войск из Германии, сложно сказать. В Берлине считают, что окончательно эти планы оформились в начале июня, когда теперь уже бывший посол США в ФРГ Ричард Гренелл посетил Трампа в Белом доме в свете своей отставки с должности и отъезда из Берлина. Дипломат опубликовал тогда фото визита в Овальный кабинет. Во встрече наряду с Трампом принимали участие помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и старший советник и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. Примечательно, что в последующие дни после посещения Гренеллом Вашингтона на Германию посыпалась волна обвинений, критики и угроз. Послы США в Германии всегда занимали особое место среди дипломатов, они имели тесные связи с представителями Ведомства федерального канцлера и важных министерств ФРГ, на их приглашения откликались ведущие немецкие политики. Например, бывший посол США в ФРГ Филип Мерфи в 2012 году даже организовал примирительную встречу между двумя конкурентами в Христианско-демократическом союзе (ХДС) — Гельмутом Колем и Ангелой Меркель. Когда Мерфи покидал ФРГ в 2013 году, из-за большого количества "друзей" ему пришлось снять Олимпийский стадион в Берлине, чтобы отметить свой отъезд. Когда же в конце мая в Берлине пошли слухи о скорой отставке Ричарда Гренелла, или, как его коротко называют, Рика, то реакция была разная: от облегчения до неприкрытого злорадства. Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал это решение "актом исключительной любезности" со стороны Вашингтона. Эксперт по внешней политике ХДС Андреас Ник отметил, что столицу ФРГ покидает человек, который действует как "представитель враждебной державы". Гренелл немедленно отреагировал на такие напутствия в Twitter. "Вы совершаете большую ошибку, если думаете, что давление Америки прекратится. Вы не знаете американцев", — написал он. Сейчас, в общем-то, немцам понятно, что дипломат имел в виду.

Описание Ричард Гренелл © EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Не прошло много времени после того, как Гренелл покинул Берлин (примерно 2 июня), как стало известно (5 июня) о том, что Трамп планирует вывести часть войск из ФРГ. Федеральное правительство эта новость буквально застигла врасплох — ни с Берлином, ни в НАТО американцы изначально данный вопрос не обсуждали. СМИ пишут, что представители МИД и Минобороны ФРГ лихорадочно и тщетно пытались добиться информации от своих коллег в американских ведомствах, но и те не были в курсе планов Белого дома. Как отмечает журнал "Шпигель", в кабмине ФРГ убеждены в том, что решение было принято очень быстро в кругу всего трех человек — Трампа, О'Брайена и... Гренелла. Рик отомстил по-своему Гренелл грозил выводом части американских военнослужащих из Германии еще летом 2019 года. "В действительности обидно, что налогоплательщики США по-прежнему оплачивают присутствие более 50 тыс. американцев в Германии, а немцы используют профицит торгового баланса в своих целях", — заявил тогда он. Резкий тон посла вызвал удивление в правительственных кругах ФРГ. Как бы там ни было, угроза вывода войск наряду с постоянной критикой проекта "Северный поток — 2" стала одним из лейтмотивов дипломатической линии Гренелла. Он проработал в ФРГ послом всего около двух лет, но с самого начала вызвал неприятие и находился в Берлине практически в политической изоляции. Его указания германскому бизнесу, что не стоит делать, чтобы не подпасть под санкции, критические высказывания в адрес миграционной политики канцлера Ангелы Меркель и наставления в вопросе военных расходов настолько надоели германскому истеблишменту, что все, включая саму Меркель, старались избегать дипломата. По всей видимости, своеобразная месть Рика не заставила себя долго ждать. Ведь хотя Трамп и сам ранее озвучивал идею сократить численность военнослужащих США в Германии, он, похоже, не планировал этого делать на практике уже по той причине, что подобная инициатива просто не находила понимания в Конгрессе. Гренелл же, очевидно, от такой мысли не отказался, а язвительность германских СМИ по поводу его ухода с поста посла в ФРГ лишь еще больше разозлила дипломата. В Берлине говорят, что игнорировать колкие комментарии в свой адрес просто не в стиле Гренелла, которому присуща "крайняя чувствительность", если речь заходит о его личности.

При этом он имеет хорошие отношения как с О'Брайеном, так и Кушнером и, пожалуй, пользуется значительным влиянием в Вашингтоне. "Президент видит в Гренелле суперлояльного члена своего внутреннего окружения", — отметил "Шпигель" источник в армии США. Достаточно напомнить, что Гренелл был не только послом в ФРГ, крайне важной для Соединенных Штатов стране ЕС, но временно исполнял обязанности директора Национальной разведки, а сейчас продолжает оставаться специальным посланником США по диалогу Белграда и Приштины. Его визит в Белый дом в начале июня совпал с еще одним обстоятельством. Трамп, как известно, предлагал провести в текущем месяце встречу лидеров G7, несмотря на распространение коронавируса. С точки зрения президента, она стала бы сигналом о преодолении пандемии. Однако Меркель превратила эту идею в ничто, отказавшись принимать участие в очном саммите глав государств и правительств Группы семи. И пусть Белый дом впоследствии отверг связь сообщений о выводе части войск из ФРГ с желанием "наказать" канцлера, очевидно, в Вашингтоне были крайне раздосадованы ее позицией. Так что желания Трампа и Гренелла поставить Берлин на место, скорее всего, совпали. Вывод войск невыгоден самим США Де-факто сокращение американского контингента в Германии может навредить прежде всего самим США. Непосредственной угрозы для безопасности ФРГ оно не представляет: Федеративная Республика не является сейчас флангом НАТО. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что "президент [Трамп] не понял, какую существенную роль играют размещенные в Германии американские войска для безопасности Америки", и указал на то, что присутствие в ФРГ прежде всего выгодно самим американцам. В действительности Германия для Соединенных Штатов является важнейшим транзитным узлом. Всего здесь размещены около 35 тыс. военных США плюс 12 тыс. гражданских, которые обслуживают пребывание американских солдат. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны находится авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Соединенных Штатов. Она выполняет функцию важнейшего перевалочного пункта для транспортировки грузов и личного состава США, например в Афганистан и Ирак.

Описание Авиабаза Рамштайн © EPA/RONALD WITTEK

Авиабаза может использоваться и в качестве эвакуационного пункта, так как неподалеку от города Ландштуль находится крупнейшая американская больница за пределами США. Практически все раненые во время операций за рубежом американские солдаты поступают сюда. В Германии у США более десяти опорных баз. С одной из них — в Штутгарте — они управляют миссиями в Африке. Кроме того, в Германии находится также крупнейший за пределами США американский склад боеприпасов. "Американцы используют Германию прежде всего как логистический узел в собственных целях, так как мы находимся посредине между США и их оппонентами в России или Китае", — отмечают источники в бундесвере. Планы Белого дома и Акт Россия — НАТО В Германии предупредили, что планы Трампа о возможной переброске части размещенных тут войск на территорию Польши не должны идти вразрез с Основополагающим актом Россия — НАТО. "Если войска передислоцируются в Европе, к примеру в Польшу, то важно помнить об Основополагающем акте Россия — НАТО от 1997 года. Это важный документ, особенно во времена, когда Россия становится более напористой", — сказала в среду на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В документе, например, подчеркивается, что "НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

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