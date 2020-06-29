Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

Публикация на страницах New York Times (NYT) в конце прошлой неделе материала о якобы имевших место попытках России предложить награду боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ — прим. ТАСС) за убийство американских военнослужащих вызвала ожидаемый скандал. Высказались все заинтересованные лица, включая и самих талибов. Наиболее пострадавшей стороной из-за поднятой шумихи, похоже, станет репутация известной американской газеты.

Описание Боевики движения "Талибан" © EPA-EFE/JALIL REZAYEE

Несмотря на конец недели, публикация произвела определенный резонанс, что, однако, не добавляет ей правдивости. В минувшее воскресенье о скандальной статье высказался уже и сам Дональд Трамп и в привычном для него формате Twitter-сообщений заявил, что американская разведка признала недостоверной информацию, опубликованную NYT. В публикации утверждалось, что офицеры российского ГРУ предлагали боевикам движения "Талибан" деньги за убийство американских солдат в Афганистане. Авторы материала ссылались на анонимные источники в американской разведке. Холодная война 2.0 В целом примерно с 2014 года, после начала некого подобия холодной войны 2.0 между РФ и Западом, недостоверной информации на просторах интернета стало очень много. Зачастую публикации ведущих американских газет о России, ее президенте и спецслужбах — это элементы психологической и информационной войны. Нередко влиятельные издания прибегают к откровенной подтасовке информации и распространяют, используя прижившееся выражение Трампа, fake news. Помимо геополитического противостояния, еще одна движущая сила здесь — внутриполитическая борьба. Это по-прежнему важный фактор в редакционной политике любого медиа. В этом смысле в Америке разделение очень понятное: демократы против республиканцев. NYT безбожно бьет по Дональду Трампу с первого дня, как он въехал в Белый дом. Журналисты, редакторы и боссы этой газеты не скрывают своего отношения к 45-му президенту США.

Либеральное издание явно поддерживает кандидата от Демократической партии Джо Байдена. К слову, владельцем NYT является демократ и давний спонсор этой партии. На страницах издания уже четыре года практически в ежедневном режиме выпускаются статьи, которые преследуют одну цель — унизить Трампа. И в нынешней публикации NYT значительно больше американского, чем афганского. Это сугубо политическая история в стиле уотергейтского периода борьбы компроматов в Америке. В ноябре должны пройти важные в истории США выборы. Их исход определит на много лет вперед дальнейший вектор развития Америки и будет иметь влияние на многие мировые процессы. Отсюда и такие изощренные методы борьбы. Демократы, не смущаясь, выливают на голову Дональда Трампа много компромата: часто это выдуманные, фейковые истории. Несуществующее ГРУ Я внимательно прочитал публикацию NYT и могу сказать, что главным в этой статье было не то, что якобы российские военные разведчики из ГРУ (между прочим, такой организации больше нет) платили талибам за убийство американских солдат. Это упоминается лишь единожды. Главным в этой истории был Трамп, который якобы не обратил внимания на это и не предпринял соответствующих действий. Примечательно, что ни одна сторона не подтвердила того, о чем было написано в материале NYT. Даже уволенный и печально известный советник по нацбезопасности Джон Болтон, ставший на пенсии популярным писателем, использовал эту историю, чтобы лишний раз раскритиковать Трампа, но информацию не подтвердил и не опроверг. Спецслужбы и военные США, ЦРУ и Пентагон также не стали комментировать эту публикацию.

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Официальная Москва опровергла информацию американской газеты и сделала это в крайне жесткой форме. "Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообщестовом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", — говорилось в сообщении МИД РФ. И, наконец, движение "Талибан" тоже опровергло сообщения, содержащиеся в статье NYT. "Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских военнослужащих и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели", — говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида. Реинкарнация "руки Москвы" Что же касается сущностной стороны вопроса, то ее разбор вызывает еще больше вопросов. Во-первых, американские журналисты и их источники сильно переоценили возможности России в Афганистане. Во многом это искусственно созданный имидж всемогущего игрока, реинкарнация "руки Москвы" периода холодной войны. Но Россия не Советский Союз и не обладает сопоставимыми влиянием и ресурсами. Я уверен, что многие это понимают, особенно профессионалы внутри США, которые занимаются по роду деятельности афганским направлением. Но для пропаганды нужна "страшилка" — она помогает списать провалы и привлечь новые бюджеты. Схема стара как мир.

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