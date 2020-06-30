Мировые финансовые рынки предвещают проблемы в реальном секторе

Ключевые мировые фондовые индексы не случайно считаются одним из самых точных опережающих показателей, указывающих на тенденции в экономике. Глобальный рынок акций не уходит в длительные отпуска и почти не спит. Именно поэтому вместе с публикацией громких корпоративных новостей выходят сообщения о том, что соответствующие акции уже отыграли их сильным ростом или падением. Вполне справедливо и более общее правило. Теоретическая экономика признает, что сильные движения фондового рынка опережают периоды оживления и спада в реальном секторе на шесть-девять месяцев. Исходя из этой предпосылки, июньская консолидация рынков акций в США и в России отражает ту неуверенность в завтрашнем дне, которую будут испытывать инвесторы и топ-менеджеры компаний на рубеже 2020–2021 годов. Примерно в то же время мы будем наблюдать и публикацию слабых годовых отчетов многих транснациональных корпораций, которые не сумели избежать непредсказуемых негативных последствий глобальной вспышки коронавируса. Впрочем, многие участники биржевых торгов не заглядывают так далеко в будущее. А часть из них вообще принимает во внимание только лишь текущий момент, руководствуясь вполне практичной биржевой поговоркой: "Новый день — новый доллар". И все же вдумчивому инвестору и спекулянту не стоит игнорировать среднесрочные рыночные тенденции и тренды. По крайней мере, имеет смысл учитывать их при открытии новых позиций. Поэтому рассмотрим текущее состояние ключевых фондовых рынков и уровни цен на основные биржевые товары в сочетании с новостным потоком. Это может стать некоторым ориентиром для принятия торговых решений на горизонте от нескольких недель до двух-трех месяцев. Самой логичной отправной точкой для понимания среднесрочных перспектив финансовых рынков представляется мягкая монетарная политика ФРС в сочетании с экономическими и политическими факторами в США. Тактика низких процентных ставок и "вертолетных денег" явно поддержала фондовый рынок США в период с середины марта до конца июня. Однако начавшаяся эпоха "дешевых денег" создает угрозу разгона долларовой инфляции. Привлекательность доллара и золота Казалось бы, среднесрочная привлекательность доллара США и долларовых активов в текущих условиях должна ухудшиться. Однако индекс доллара в настоящее время удерживается вблизи декабрьских значений, когда североамериканским фондовым индексам еще только предстояло неоднократно обновить свои исторические максимумы в начале текущего года. Рискнем предположить, что в настоящее время доллар не имеет большого потенциала для ослабления в среднесрочном периоде. Глобальная вспышка коронавируса поставила правительства и центробанки во всех или почти всех развитых странах перед необходимостью принятия масштабных стимулирующих мер. Поэтому все мировые резервные валюты сейчас имеют примерно одинаковый потенциал для ослабления. Таким образом, на мировом валютном рынке сохраняется привычный статус-кво. Доллар США остается главной резервной валютой и средством международных расчетов.

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Исходя из этого соображения, становится вполне понятной и текущая устойчивость фьючерсов на золото вблизи их восьмилетнего максимума. Физическое золото остается глобальным убежищем для защиты от инфляции. Одновременно оно выступает и самым надежным долларовым активом. С технической точки зрения пока непонятно, пойдут ли цены на золото выше $1800 за тройскую унцию. Но фундаментальные условия для этого вполне сложились. К слову, все сказанное про золото не относится к серебру, платине и палладию, как к полупромышленным драгоценным металлам. Их среднесрочные перспективы в большей степени зависят от скорости восстановления объемов высокотехнологичного производства в глобальном масштабе. Фондовый рынок США возобновит падение? Для полноты картины стоит отметить и несколько назревающих значимых тенденций в США. Прежде всего, Соединенным Штатам и другим государствам пока не удается добиться уверенной победы над коронавирусом. Это создает угрозу новых вспышек заболевания со всеми вытекающими экономическими последствиями. Именно поэтому все три фондовых индекса США резко просели 11 июня. В то же время президент Трамп заявлял о том, что США не будут повторно вводить карантинные меры в случае второй волны эпидемии. Параллельно борьбе с коронавирусом продолжается осложнение двусторонних отношений между США и Китаем в связи с обвинениями КНР в утаивании информации о COVID-19. Подразумевается, что это способствовало широкому распространению коронавируса по всему миру. Следующим логичным шагом представляются уже озвученные финансовые претензии к Китаю. Свою негативную роль играет и сохраняющаяся напряженность по поводу ситуации в Гонконге. Все это ставит под угрозу жизнеспособность с таким трудом достигнутого торгового соглашения между США и КНР, не говоря уже о дальнейших шагах в этом направлении.

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Между тем ФРС уже косвенно предупредила о предстоящих серьезных проблемах в экономике и в финансовом секторе США. К концу июня стало известно о скором введении ограничений на выплату дивидендов крупными банками и на обратный выкуп их акций. Эти меры связаны с обоснованными опасениями предстоящих потерь капитала кредитных организаций в результате последствий текущего резкого спада экономики. Стоит упомянуть и про выходящую в США весьма неоднозначную макроэкономическую статистику. Она указывает на быстрые темпы восстановления североамериканской экономики после резкого спада. Вместе с тем речи о возврате к докризисным значениям пока не идет. В этом плане очень симптоматичным показателем представляются еженедельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Их количество после резкого апрельского всплеска все еще не вернулось в нормальный диапазон в пределах 200–250 тыс. Во второй половине июня оно составляло около 1,5 млн в неделю. Наконец, стоит принять во внимание еще один неоднозначный для рынка акций США фактор. В нормальных условиях предстоящие президентские выборы способствовали бы его стабилизации и даже некоторому повышению. Но сейчас мы, скорее всего, наблюдаем не тот случай. Свою долю неопределенности несет и текущий рост протестных настроений за океаном. Исторические исследования указывают на то, что шансы демократов на победу возрастают именно во времена экономических неурядиц. Все это заставит инвесторов и спекулянтов здорово понервничать перед исходом президентской гонки в начале ноября. Как мы видим, фондовый рынок США сейчас находится под влиянием большого количества значимых противоречивых факторов. С технической точки зрения он пока что перешел в состояние неуверенной консолидации. Но фундаментальные условия, пожалуй, говорят все же в пользу возобновления его падения во второй половине года. Не исключено, что мы увидим более или менее быстрый сценарий формирования второго среднесрочного дна в индексах DJIA, S&P 500 и NASDAQ Composite. Но обновление уже столь далеких мартовских минимумов в них остается под большим вопросом. Второе дно российского фондового рынка Ну а для российского рынка акций среднесрочные перспективы выглядят еще более неоднозначными, поскольку для него добавляются три дополнительных весомых фактора неопределенности: цены на нефть, курс рубля и угроза ужесточения санкций со стороны США. Пожалуй, цены на нефть являются самым предсказуемым из них. Опыт 2008 и 2016 годов указывает на то, что период низких цен на нефть может продолжаться около полугода. С технической точки зрения недавний почти невероятный факт отрицательных цен на нефть сорта WTI намекает нам на то, что фьючерсы на черное золото теперь надолго развернулись вверх. Не будем забывать и о тенденции к укреплению дисциплины среди участников соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+. Что же касается объемов добычи в США и Канаде, то они пока сдерживаются относительно высокой себестоимостью производства у ряда нефтяных компаний в этих регионах. Согласно недавней оценке министра энергетики Александра Новака, уже в июле на мировом нефтяном рынке может возникнуть дефицит добычи в размере 3–5 млн баррелей в сутки. Это значит, что излишние запасы нефти в хранилищах по всему миру начнут постепенно сокращаться. Таким образом, в течение двух-трех ближайших месяцев цены на нефть сорта Brent с большой вероятностью будут удерживаться в районе $40–50 за баррель, а возможно, даже пойдут выше.

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