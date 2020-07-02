А ты точно продюсер? Как Марго Робби служит примером для других актрис

2 июля Марго Робби отмечает 30-летний юбилей. Несмотря на сравнительно юный возраст, актриса выстраивает свою карьеру с образцовой зрелостью, что уже принесло ей серьезные успехи. Марго умело чередует характерные роли в независимом кино с разнузданными блокбастерами — причем в случае с Харли Квинн из "Отряда самоубийц" ей удалось создать нетривиальный образ даже в насквозь коммерческом кино. Пока что подобная тактика работает на ура: у Робби уже две номинации на "Оскара" за ее серьезные перевоплощения и армия поклонников за клоунаду в экранизациях комиксов.

Описание Марго Робби © EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Актерские агенты в Голливуде в качестве примера для подражания своим подопечным приводят именно Марго. После прорывной роли важно не сниматься во всем без разбору, а отвести душу в каком-нибудь странном маленьком фильме. Таким образом лицедеи показывают миру свой диапазон и талант, а интерес публики к ним сохраняется даже если у какого-то фильма не заладятся дела в прокате. Впрочем, Робби делает еще хитрее и умнее. Как только она набрала достаточный вес в индустрии, она вместе с мужем основала производственную компанию LuckyChap Entertainment. Теперь знойная красотка еще лучше контролирует ход своей карьеры, а общественностью воспринимается как многообещающий продюсер. Ей не страшен серый волк Звездный статус Робби обрела уже в 23 года — после "Волка с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. Партию она заполучила благодаря удачной импровизации на пробах: вместо того чтобы поцеловать Леонардо Ди Каприо, Марго залепила ему столь громовую пощечину, что все были в шоке. Актриса боялась, что ее засудят и с позором выгонят, но режиссер и Лео повеселились и остались крайне довольны. Робби чрезвычайно не хотела раздеваться для знаменитой сцены с обнаженкой. Скорсезе на наготе не настаивал и любезно предлагал прикрыть сиятельную срамоту халатом. В итоге актриса все же решилась распрощаться с одеждой, рассудив, что ее героиня не стала бы ломаться из-за таких условностей. Подобная преданность профессии и своим персонажам не может не вызывать уважения.

Описание Марго Робби на премьере фильма "Волк с Уолл-стрит" © Anthony Harvey/Getty Images for Universal Pictures

После того как сексуальный магнетизм Робби пленил зрителей в "Волке с Уолл-стрит", на нее посыпались предложения аналогичных ролей. Прозорливая старлетка не поддалась искушениям больших чеков и, наоборот, стала уходить от образа роковой соблазнительницы. Она настойчиво осаждала продюсеров и инвесторов, не дававших ей желаемых ролей, — и в конечном счете добилась своего. В частности, Марго пыталась заполучить партию фермерской девушки в постапокалиптическом триллере "Z — значит Захария", но выбор пал на Аманду Сайфред. Последняя, правда, накануне съемок оказалась занята другими проектами, а Робби со второго раз дожала скептиков. Ей удалось убедить продюсеров, что она по натуре в гораздо большей степени деревенская девушка, нежели гламурная девица, поскольку сама росла в сельской местности.

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Хоть Робби и не является приверженцем актерского метода с полным погружением в героя, к ролям она готовится крайне тщательно. Изучение предыстории, обдумывание всех возможных вариантов и ситуаций, работа с тренерами по диалекту, движению и актерству — все это часть ее рабочего процесса. Свою профессию девушка любит еще и за то, что она позволяет постоянно осваивать новые неординарные навыки. Для фильма о мошенниках "Фокус" ее научили обчищать карманы, а для "Тони против всех" она пять месяцев тренировала фигурное катание (хотя трюки на льду исполняли все же дублеры, а тройной аксель и вовсе нарисовали компьютерной графикой). В "Отряде самоубийц" она сама участвовала во многих сложных эпизодах и даже навострилась задерживать дыхание под водой на пять минут. В сценариях Робби привлекает, когда она не может, но хочет понять вещи, которые говорит и делает персонаж. Именно таких личностей она испытывает желание играть. В частности, так вышло со скандально известной американской фигуристской Тоней Хардинг. Непростая простушка Возможно, одна из причин популярности Робби кроется в ее близости к народу. Девушка далека от чванливого гонора и производит впечатление приземленного человека. Она не помешана на модных диетах и обожает уплетать бургеры и картошку фри, запивая их пивом. Если ее работа требует втиснуться в бикини, то бедняжка несколько дней хрустит исключительно морковкой. Впрочем, иногда даже чувство долга бессильно перед соблазнами вредного питания. Перед съемками в фильме "Тарзан. Легенда" Марго намекнули, что ей было бы недурно похудеть, но столкнулись с сопротивлением. Находчивая актриса парировала, что в начале ХХ века царили иные стандарты красоты, поэтому лишние килограммы лишь добавят ей аутентичности. В результате вместо того, чтобы пыхтеть в тренажерном зале, Робби весело кутила по пабам. Справедливости ради, на ее эффектности в кадре прогул физкультуры никак не сказался.

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Когда Марго начинала карьеру в австралийском телевизионном "мыле" "Соседи", никто из актеров не мог похвастаться персональными трейлерами, как в Америке, — вся съемочная группа проводила время вместе. В Голливуде все держатся обособленно, и общительной актрисе бывает одиноко. До сих пор она предпочитает тусить не со звездами, а с простыми представителями разных кинематографических цехов. Именно так она познакомилась со своим мужем Томом Акерли, когда он работал третьим помощником режиссера на "Французской сюите". Некая простота Робби нередко отражается и в сыгранных ей героинях. При всей красоте их нельзя упрекнуть в какой-либо аристократической утонченности: они бывают грубоваты, жестки и циничны (например в "Тоне против всех", "Фокусе", "Отряде самоубийц" и т.д.). Тем не менее Марго прилагает все усилия, чтобы разнообразить свой репертуар. В исторической драме "Две королевы" она все же перевоплотилась в представительницу голубых кровей: ни много ни мало в королеву Елизавету I, страдавшую от оспы. Робби вообще не боится выглядеть непривлекательной на экране: причем как внешне, так и внутренне (например, в картине "Прощай, Кристофер Робин" она изобразила отстраненную мать автора Винни-Пуха). В "Тоне против всех" она совместила и то и другое: нелестные парики и старящий грим дополнялись сложным противоречивым характером. Продюсер-реформатор Робби всегда ответственно относилась к своей карьере и поставила себе три главных цели, которые твердит как мантру: качество, разносторонность, долговечность. С первым, кстати, все не так здорово, как выяснится, если окинуть взглядом ее фильмографию. Увы, Марго снялась в изрядном количестве неважных и посредственных картин. С другой стороны, подобные оказии происходят со всеми актерами. Важнее, как она выходит из неприятного положения. Даже в кошмарном "Отряде самоубийц" девушка игриво и крайне удачно выступила в ипостаси сумасшедшей антигероини. Став главным (и единственным) светлым пятном убогого кинокомикса, она даже заслужила собственный спин-офф "Хищные птицы", из которого, правда, шедевра вновь не получилось. По крайней мере, к качеству игры Марго вопросов нет.

Описание Кадр из фильма "Харли Квинн: Хищные птицы" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​

Разносторонности же помогла достичь ее продюсерская деятельность. Как и многим актрисам, Робби не хочется представать на экране в виде сплошных жен и подружек, второстепенных по отношению к героям-мужчинам. Исправить положение можно лишь сосредоточив больше власти в своих руках — даже после успеха с "Волком Уолл-стрит" искать небанальные партии весьма сложно. До недавних времен такую роскошь, как собственная производственная компания, могли себе позволить только звезды мужского пола. В новом миллениуме ситуация потихоньку выправляется. Поначалу именитые лицедейки вроде Сандры Буллок или Дрю Бэрримор просто продюсировали фильмы со своим участием. Сейчас все больше актрис активно погружаются в эту профессию. Робби отличается от своих коллег тем, что она их значительно моложе, но уже смекнула, что к чему. В 26 лет она уже спродюсировала биографическую картину "Тоня против всех", где выдала свою лучшую игру, заслужившую номинацию на "Оскар".

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