Подошел ли к концу "идеальный шторм" на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности. Уже с начала года он оказался под влиянием бурного потока внешних и внутренних новостей, которых при обычном размеренном темпе событий с лихвой хватило бы на несколько лет. Всего лишь за несколько минувших месяцев мы наблюдали свежие исторические максимумы по индексу Мосбиржи и его последующий стремительный спад более чем на 35%. Вслед за этим индекс сумел довольно резво отскочить вверх, отыграв более половины своего недавнего падения.
Для полноты картины не стоит забывать и про драматическую весеннюю просадку нефтяных котировок, а также про вполне реальную угрозу очередного обновления минимального исторического значения курса рубля по отношению к доллару США. Последнего пока что не произошло. Но исключать такой возможности до конца текущего года мы бы не стали.
Цены на нефть и курс рубля
Что же касается конкретных событий, то они слились в столь стремительный и беспорядочный калейдоскоп, что рынки были вынуждены реагировать "по факту" на все новые и новые значимые информационные поводы. В приложении к российскому рынку акций надо обозначить три основных параллельных сюжета. По мере своего развития они слились в единый "идеальный шторм" для отечественной экономики и для локального фондового рынка.
Прежде всего, это весьма болезненные последствия непродолжительной ценовой войны на нефтяном рынке. Наиболее острым ее проявлением стала, казалось бы, невероятная ситуация, когда стоимость поставочных фьючерсов на нефть сорта WTI к моменту их исполнения провалилась глубоко в область отрицательных значений.
Конечно, российская валюта не могла игнорировать столь радикальное падение цен на углеводородное сырье. Но по целому ряду причин резкое мартовское ослабление курса рубля сменилось его последующим довольно масштабным укреплением. Надо признать, что сейчас рубль выглядит сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на новые макроэкономические реалии. К слову, в результате недавнего падения цен на нефть бюджетное правило в России начало работать в обратную сторону. В настоящее время иностранная валюта не закупается в Фонд национального благосостояния РФ, а, наоборот, распродается из него. Среднесрочная устойчивость рубля в значительной мере связана именно с этим.
Наконец, никак нельзя обойти вниманием фактор неожиданной глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Можно спорить о том, насколько эта болезнь опасна для здоровья. Но едва ли кто-то сможет отрицать тот факт, что она нанесла огромный ущерб несырьевому сегменту российской экономики. Ну а первым отражением глобальных экономических проблем стали панические мартовские распродажи рублевых акций и облигаций нерезидентами. Впрочем, ФРС и ЕЦБ довольно оперативно обеспечили приток ликвидности на финансовые рынки, что косвенно поддержало и российский рынок акций.
Каковы же итоги первого полугодия 2020 года на локальном фондовом рынке? За этот период рублевый индекс Мосбиржи просел на 9,9%. Долларовый индекс РТС за то же время потерял 21,7%. Не будем забывать, что к тому моменту эти индексы уже отыграли большую часть своей сильной весенней просадки. Отстающие темпы восстановления индекса РТС отражают негативный эффект от недавнего ослабления курса рубля. Строго говоря, именно этот показатель характеризует динамику российского фондового рынка максимально объективно.
Вспышка коронавируса в одночасье разделила отдельные секторы российской экономики по признаку того, насколько их функционирование ограничивается новыми санитарно-эпидемиологическими нормами. Вполне очевидно, что в соответствии с этой градацией отдельные секторы российского рынка акций демонстрировали неравномерную динамику спада и восстановления. Соответственно, их дальнейшие среднесрочные перспективы также выглядят неоднородно.
Кто просел сильнее всего
Согласно данным Московской биржи, отраслевой индекс нефти и газа MOEXOG по итогам первого полугодия просел на 20,8%. Очевидно, что слабость входящих в него акций объективно связана с резким и сильным падением мировых цен на нефть и на природный газ. Вместе с тем среднесрочные перспективы бумаг нефтегазовых компаний уже далеко не столь беспросветны, как это могло показаться еще пару месяцев назад. Сейчас фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали более чем в два раза от своего недавнего минимума.
Более того, волна банкротств в отрасли, консервация действующих скважин и сокращение объемов нового бурения закладывают фундамент для серьезного роста цен на нефть и природный газ на временном горизонте от полугода до нескольких лет. Надо отметить и повышение дисциплины в рядах участников международного соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+.
Иными словами, в настоящее время можно рассчитывать, что худшие времена для нефтегазовых компаний в среднесрочном периоде уже миновали. Это соображение выглядит вдвойне обнадеживающим для российского рынка акций, поскольку вся отечественная экономика находится в сильной косвенной зависимости от доходов нефтегазовых предприятий. Правда, не стоит забывать о многочисленных внешних проблемах компании "Газпром", в том числе и о препятствиях для завершения прокладки экспортного газопровода "Северный поток — 2".
Вторым наиболее пострадавшим сектором отечественной экономики остается достаточно узкий сектор транспорта MOEXTN. С начала года он потерял 11,5%. Поскольку вес акций "Аэрофлота" (AFLT) в нем составляет почти 56%, имеет смысл рассматривать динамику указанных бумаг индивидуально. В момент биржевой паники они проседали вместе с рынком на 58% от февральского максимума. Но к концу июня они подорожали более чем на 61% от минимального мартовского значения.
Между тем международные авиаперелеты до сих пор не возобновлены, эмитент наращивает свою долговую нагрузку, а в правительстве обсуждается возможность крупной дополнительной эмиссии акций "Аэрофлота" с целью докапитализации компании. Таким образом, акции "Аэрофлота" сейчас явно торгуются в отрыве от фундаментальных факторов под влиянием спекулятивных настроений. Поэтому прогнозировать их движение до конца текущего года не представляется возможным.
Третьим относительно слабым сектором отечественного фондового рынка выглядит сектор финансов MOEXFN. Он все еще теряет с начала года порядка 8,4%. Можно констатировать, что в текущих экономических реалиях все российские банки столкнулись примерно с одинаковыми сложностями. Непривычно низкий уровень ключевой ставки ЦБ РФ сокращает их маржу и процентные доходы. Традиционно угнетающее действие на акции банков оказывает и состоявшееся ослабление рубля.
Настоящие проблемы еще впереди
Однако самые большие проблемы для кредитных организаций в ходе текущего кризиса проявились еще не в полной мере. В ближайшие месяцы стоит ожидать существенного ухудшения платежной дисциплины со стороны многих категорий заемщиков. Даже согласно официальным данным Роструда, недавняя вспышка пандемии коронавируса привела к увольнению не менее 3,5 млн человек в России. В начале июля ЦБ РФ сообщил о том, что месячный прирост просроченных кредитов и темпы их роста стали максимальными за пять минувших лет.
Скромная база расчета индекса телекоммуникаций MOEXTL также состоит всего лишь из четырех бумаг трех компаний-эмитентов. По итогам первого полугодия он прибавил порядка 5,2%. С практической же точки зрения при оценке его дальнейших перспектив необходимо рассматривать потенциал акций МТС и "Ростелекома". Акции МТС (MTSS) были и остаются дивидендной защитной бумагой. Уже в первой половине июля им предстоит пережить дивидендную отсечку, которая должна заметно сдвинуть вниз стоимость этих бумаг. До конца текущего года их перспективы выглядят нейтральными.
Что же касается обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома", то, несмотря на весь свой потенциал, они не сумели существенно подорожать за много предыдущих лет. Поэтому в ближайшие месяцы эти бумаги способны в очередной раз обмануть надежды инвесторов и спекулянтов, несмотря на такой позитивный факт, как завершившаяся консолидация эмитентом оператора мобильной связи Tele2.
Индекс электроэнергетики MOEXEU прибавил с начала года около 5,9%. Однако все два десятка входящих в него бумаг требуют внимательного индивидуального подхода. Тарифы российских электроэнергетических компаний в значительной степени регулируются государством. Они зачастую включают в себя большое количество аффилированных предприятий, что затрудняет анализ. Кроме того, представители сектора склонны к слияниям, поглощениям и дополнительным эмиссиям. Добавим, что в этих акциях нередко наблюдаются откровенно спекулятивные движения, особенно в моменты явного дефицита свежих инвестиционных идей на рынке.
Лидеры прироста
Индекс металлов и добычи MOEXMM по итогам полугодия повысился на 8%. Столь существенный усредненный прирост акций второго по значимости экспортного сектора отечественной экономики вполне закономерен в условиях спада цен на нефть и газ. В целом же этот индекс имеет потенциал для умеренного повышения до конца текущего года по мере появления признаков выхода глобальной экономики из состояния "коронавирусного торможения".
В таком случае мы вполне можем увидеть потерю интереса к защитным бумагам золотодобывающих компаний (Полюс (PLZL), Polymetal (POLY), Petropavlovsk PLC (POGR)). Но этот спад вполне способны компенсировать бумаги сталелитейных предприятий ("Северсталь" (CHMF), НЛМК (NLMK), ММК (MAGN)). Попутно стоит отметить среднесрочную слабость акций ГМК "Норильский никель" (GMKN). Сейчас компании грозит очень крупный экологический штраф в размере 147,8 млрд руб.
Другим достаточно неожиданным лидером полугодового прироста среди российских отраслевых индексов стал индекс потребительского сектора MOEXCN. За указанный период он повысился на 6,6%. Позитивный результат был в значительной мере связан с ситуативным всплеском интереса к бумагам продуктовых торговых сетей ("Магнит" (MGNТ), FIVE-гдр (FIVE)). Этот сегмент розницы продемонстрировал устойчивость во время затянувшегося периода нерабочих дней в России. Но не стоит забывать, что в индекс потребительского сектора включены и растущие акции Yandex clA (YNDX RM). К слову, с недавних пор им составили компанию на Московской бирже бумаги MAIL-гдр (MAIL). Дальнейшие перспективы представителей указанного сектора выглядят неоднородными. Это связано с относительным разнообразием компаний-эмитентов.
Без большого потенциала для роста
Подводя итог приведенным оценкам отдельных секторов, стоит отметить, что российские фондовые индексы не имеют большого потенциала для роста от текущих уровней до конца 2020 года. Но при этом мы вполне можем увидеть запоздалое восстановление акций нефтегазовых компаний и в целом позитивную динамику бумаг компаний-экспортеров из других секторов.
В завершение все же стоит напомнить про еще один дополнительный страновой риск, характерный для России. Речь идет о высокой вероятности ужесточения принявшего уже долгосрочный характер режима внешних санкций против РФ. Очередным шагом в этом направлении стало введение ограничений против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека. Теперь стоит ожидать новых недружественных шагов и со стороны США по мере приближения ноябрьских президентских выборов за океаном. Даже если мы и не увидим фактического ужесточения внешних санкций, российских рынок акций в ближайшие месяцы не сумеет абстрагироваться от этой угрозы.
К слову, в настоящее время уже назревают новые ограничительные меры в отношении недостроенного российского газопровода "Северный поток — 2". А с начала июня наметилась тенденция к сокращению позиций иностранных инвесторов и спекулянтов в рублевых акциях и облигациях. По-видимому, усугубление этой тенденции является лишь вопросом времени. Формальным поводом для этого могут стать как санкционные новости в отношении России, так и вполне объективные глобальные экономические последствия вспышки коронавируса.