Подошел ли к концу "идеальный шторм" на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности. Уже с начала года он оказался под влиянием бурного потока внешних и внутренних новостей, которых при обычном размеренном темпе событий с лихвой хватило бы на несколько лет. Всего лишь за несколько минувших месяцев мы наблюдали свежие исторические максимумы по индексу Мосбиржи и его последующий стремительный спад более чем на 35%. Вслед за этим индекс сумел довольно резво отскочить вверх, отыграв более половины своего недавнего падения.

Для полноты картины не стоит забывать и про драматическую весеннюю просадку нефтяных котировок, а также про вполне реальную угрозу очередного обновления минимального исторического значения курса рубля по отношению к доллару США. Последнего пока что не произошло. Но исключать такой возможности до конца текущего года мы бы не стали.

Цены на нефть и курс рубля

Что же касается конкретных событий, то они слились в столь стремительный и беспорядочный калейдоскоп, что рынки были вынуждены реагировать "по факту" на все новые и новые значимые информационные поводы. В приложении к российскому рынку акций надо обозначить три основных параллельных сюжета. По мере своего развития они слились в единый "идеальный шторм" для отечественной экономики и для локального фондового рынка.

Прежде всего, это весьма болезненные последствия непродолжительной ценовой войны на нефтяном рынке. Наиболее острым ее проявлением стала, казалось бы, невероятная ситуация, когда стоимость поставочных фьючерсов на нефть сорта WTI к моменту их исполнения провалилась глубоко в область отрицательных значений.

Конечно, российская валюта не могла игнорировать столь радикальное падение цен на углеводородное сырье. Но по целому ряду причин резкое мартовское ослабление курса рубля сменилось его последующим довольно масштабным укреплением. Надо признать, что сейчас рубль выглядит сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на новые макроэкономические реалии. К слову, в результате недавнего падения цен на нефть бюджетное правило в России начало работать в обратную сторону. В настоящее время иностранная валюта не закупается в Фонд национального благосостояния РФ, а, наоборот, распродается из него. Среднесрочная устойчивость рубля в значительной мере связана именно с этим.

Наконец, никак нельзя обойти вниманием фактор неожиданной глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Можно спорить о том, насколько эта болезнь опасна для здоровья. Но едва ли кто-то сможет отрицать тот факт, что она нанесла огромный ущерб несырьевому сегменту российской экономики. Ну а первым отражением глобальных экономических проблем стали панические мартовские распродажи рублевых акций и облигаций нерезидентами. Впрочем, ФРС и ЕЦБ довольно оперативно обеспечили приток ликвидности на финансовые рынки, что косвенно поддержало и российский рынок акций.

Каковы же итоги первого полугодия 2020 года на локальном фондовом рынке? За этот период рублевый индекс Мосбиржи просел на 9,9%. Долларовый индекс РТС за то же время потерял 21,7%. Не будем забывать, что к тому моменту эти индексы уже отыграли большую часть своей сильной весенней просадки. Отстающие темпы восстановления индекса РТС отражают негативный эффект от недавнего ослабления курса рубля. Строго говоря, именно этот показатель характеризует динамику российского фондового рынка максимально объективно.

Вспышка коронавируса в одночасье разделила отдельные секторы российской экономики по признаку того, насколько их функционирование ограничивается новыми санитарно-эпидемиологическими нормами. Вполне очевидно, что в соответствии с этой градацией отдельные секторы российского рынка акций демонстрировали неравномерную динамику спада и восстановления. Соответственно, их дальнейшие среднесрочные перспективы также выглядят неоднородно.

Кто просел сильнее всего

Согласно данным Московской биржи, отраслевой индекс нефти и газа MOEXOG по итогам первого полугодия просел на 20,8%. Очевидно, что слабость входящих в него акций объективно связана с резким и сильным падением мировых цен на нефть и на природный газ. Вместе с тем среднесрочные перспективы бумаг нефтегазовых компаний уже далеко не столь беспросветны, как это могло показаться еще пару месяцев назад. Сейчас фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали более чем в два раза от своего недавнего минимума.

Более того, волна банкротств в отрасли, консервация действующих скважин и сокращение объемов нового бурения закладывают фундамент для серьезного роста цен на нефть и природный газ на временном горизонте от полугода до нескольких лет. Надо отметить и повышение дисциплины в рядах участников международного соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+.