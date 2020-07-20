"Теневое правительство" Джозефа Байдена

Андрей Шитов — о людях, которые могут прийти к власти в США в случае ноябрьской "смены режима" в Вашингтоне

Описание Джозеф Байден © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Еще месяц назад исполнительный директор Ассоциации сторонников контроля над вооружениями США Дэрил Кимболл говорил мне, что за океаном "уже есть виртуальное теневое правительство, которое ждет своего часа" в расчете на победу на ноябрьских президентских выборах вероятного кандидата Демократической партии Джозефа Байдена. Конечно, это была фигура речи, призванная дать понять, что американская оппозиция готова принять на себя ответственность за судьбы страны и за ее политику, в том числе и в сфере стратегической стабильности и международной безопасности. Но теперь до выборов остается чуть более 100 дней и опросы обнадеживают оппозицию, так что в Америке идут и реальные разговоры о том, каким может оказаться персональный состав "кабинета Байдена". Опять "мост в будущее"? Пока в центре этих дискуссий вопрос о том, кто станет кандидатом в вице-президенты США. Сам Байден заранее объявил, что хочет видеть своей напарницей на выборах женщину, и теперь наблюдатели гадают, кому будет оказана эта честь. На фоне массовых выступлений протеста против системного расизма в США предпочтение в прогнозах отдается темнокожим дамам, прежде всего сенатору из Калифорнии Камале Харрис и экс-помощнице президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. В последнее время часто упоминается также сенатор из Иллинойса Тэмми Дакуорт — уроженка Бангкока (дочь американца и тайки), подполковник армии США в отставке, вертолетчица, воевавшая в Ираке и потерявшая там обе ноги. Звучат имена и бывших соперниц Байдена по отборочному этапу предвыборной гонки сенаторов Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, а также других женщин, включая губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Но все они белые, и Клобушар уже, по сути, взяла самоотвод, заявив, что в нынешних условиях надо выдвигать афроамериканку. Общий интерес к теме подогревается пониманием того, что Байден, которому в ноябре должно исполниться 78 лет, скорее всего претендует лишь на один президентский срок. Он и сам публично признавался, что хочет сыграть лишь роль "моста" к новому поколению лидеров своей партии. Это, кстати, известная у американских демократов метафора: "мост в ХХI век" надеялся навести для США еще Билл Клинтон. Как бы то ни было, ждать осталось недолго. Байден говорил, что рассчитывает назвать имя своей партнерши по предвыборному тандему в начале августа. Ему советовали с этим не мешкать, чтобы успеть сплотить партию перед выборами. Правда, последние опросы показывают, что крайне левые демократы из числа сторонников той же Уоррен или сенатора Берни Сандерса и так волей-неволей поддерживают "дядюшку Джо". Это в принципе понятно: не за действующего же президента-республиканца Дональда Трампа им голосовать. Но, с другой стороны, их еще надо будет убедить прийти на избирательные участки. Кто идет на смену На мой личный взгляд, самым ярким открытием предвыборной гонки нынешнего года за океаном был 38-летний мэр небольшого городка Саут-Бенд (штат Индиана) Питер Буттиджич. Это уникальный персонаж: замужний гей и верующий христианин, пианист, полиглот и поклонник Джойса, учившийся в Гарварде и Оксфорде и воевавший в Афганистане. Он настолько спокойно, уверенно и разумно противостоял в предвыборных дебатах политическим "тяжеловесам" Демпартии, что быстро завоевал известность и авторитет по всей стране. А выйдя в марте из борьбы, мгновенно — буквально на следующее утро — объявил о поддержке Байдена.

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Теперь мэру Питу, как его все попросту называют из-за необычной фамилии, сулят самые солидные назначения в любой будущей демократической администрации США. Чаще всего упоминаются посты постпреда США при ООН (в Вашингтоне это должность кабинетного уровня; Буттиджича на нее горячо прочил, например, Эндрю Янг, который в свое время сам ее занимал) либо представителя США на международных торговых переговорах. Попадались мне даже призывы к назначению мэра Пита министром обороны или госсекретарем США. Хотя для этого у него, конечно, опыта еще маловато. По данным осведомленного сетевого издания Axios, на последнюю должность в команде Байдена рассматривают людей калибра Сьюзан Райс или Джона Керри, который при Обаме уже возглавлял Госдепартамент. Хотя, по той же информации, Керри не прочь возглавить и какую-нибудь новую правительственную структуру для противодействия глобальному изменению климата: для возрождения того Парижского соглашения, в выработке которого он сам участвовал и которое было позже отвергнуто администрацией Трампа. Так или иначе, Байден не раз говорил, что считает "безграничными" политические перспективы Буттиджича. Публично и прочувствованно сравнивал его со своим безвременно ушедшим из жизни старшим сыном. Но при этом ничего конкретного ему прилюдно пока не обещал.

Описание Питер Буттиджич © EPA-EFE/JUSTIN LANE

Без внешней политики Что касается Керри, он возглавлял рабочую группу по климату в совместном проекте штабов Байдена и Сандерса по "объединению усилий". В мае были созданы шесть таких unity task forces, в июле они представили сводный отчет о своей работе.

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Само по себе рождение этой инициативы было наглядным подтверждением того, насколько важен для демократов левый, прежде всего молодежный электорат. А тот пока настроен довольно скептически: как пишет, например, портал BuzzFeed News, если Байден называет себя "мостом", то "демократы помоложе хотели бы знать, что будет на другой стороне" — продолжение прежней "умеренной" политики или нечто более радикальное. Издание ехидно напоминает, что, когда Обама в свое время сделал своим напарником самого Байдена, никто не рассматривал этот выбор как прорыв в будущее. Любопытно, что группы по внешней политике в совместной инициативе Байдена — Сандерса просто не было. Слово "международный" встречалось в итоговом отчете лишь пару раз — в разделе по иммиграции. Это само по себе напоминает, что в целом международные отношения — отнюдь не главный приоритет для американских избирателей, а соответственно, и для политстратегов. Хотя разыгрываются, конечно, любые козыри: оппозиция по-прежнему ищет малейшие поводы для придирок к России, "партия власти" старается поддерживать интерес к коррупционным связям семьи Байдена на Украине и в Китае. Кто кого "перещеголяет" Трамп, кстати, и лично не раз утверждал, что на предстоящих выборах в США Пекин делает ставку на Байдена. Отбивая эти атаки, демократы и близкие к ним СМИ говорят и пишут, что дело обстоит ровно наоборот. На этом фоне Джеймс Карден, который при Обаме работал в Госдепартаменте США на российском направлении, выступил с комментарием о том, что Байден пытается "перещеголять" (out-hawk) Трампа "ястребиным" подходом к внешней политике и "окружает себя людьми из демократического истеблишмента, а не прогрессивными сторонниками сдержанного курса".

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Текст был напечатан в правоцентристском издании American Conservative, но подхвачен и либеральными СМИ. Те, собственно, и сами не раз выступали с подобными предупреждениями. Так, журнал Atlantic недавно буквально в тех же выражениях указывал на демонстративную воинственность номинального лидера демократов по отношению к КНР. Он также сетовал, что "амбиции Байдена не заходят так далеко, чтобы бросать вызов Пентагону", хотя в условиях смертоносной пандемии соотношение военных расходов и затрат на "глобальное здравоохранение" в США (соответственно $740 млрд против $11 млрд в год) выглядит "чудовищной диспропорцией". Это же издание призывало Байдена не только сформировать, но и обнародовать в преддверии выборов состав своего "теневого кабинета", чтобы на практике продемонстрировать готовность к "смене поколений в руководстве страны". Но идея была отвергнута ведущими политстратегами демократов на том основании, что сейчас, мол, некогда заниматься подобным подбором кадров, да и вообще непонятно, принесет ли это в контексте предвыборной борьбы больше пользы или вреда. Знакомые все лица В итоге, насколько известно, на право формировать и реализовывать политику США в области международных отношений, обороны и национальной безопасности у демократов претендуют в основном знакомые лица. Причем в буквальном смысле: либеральный журнал American Prospect проиллюстрировал свежую публикацию на эту тему фотографией, на которой рядом с Байденом на первом плане стоит его давний верный помощник ("правая рука на протяжении почти двух десятков лет") Энтони Блинкен, а чуть поодаль располагаются Керри и Райс. Кстати, у них обоих Блинкен успел поработать в администрации Обамы в ранге первого заместителя.

Описание Джон Керри и Джозеф Байден © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Среди других ключевых фигур в окружении Байдена в публикации названы его бывшие помощники по национальной безопасности Джейк Салливан и Джулиэнн Смит (она была и.о., а до этого работала также в Пентагоне), бывшие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США Николас Бернс, Уэнди Шерман и Курт Кэмпбелл, бывшая сотрудница СНБ и ЦРУ США Эврил Хейнс. Последней уже поручено курировать сферу внешней политики и нацбезопасности в "переходной" команде демократов в случае успеха на выборах. Перечень, разумеется, не исчерпывающий. В "обойме" остаются и бывший помощник Обамы по национальной безопасности Том Донилон, и Мишель Флорной, которую демократы давно прочат на пост главы Пентагона (замминистра там она уже была). Среди военных отставников упоминается экс-глава спецназа ВС США адмирал Уильям Макрейвен, командовавший операцией по уничтожению Усамы бен Ладена. Я бы добавил к этому списку и бывшего помощника Байдена по нацбезопасности Колина Кала, и экс-помощника госсекретаря США Викторию Нуланд, недавно отметившуюся статьей о России в престижном журнале Foreign Affairs. Да и мало ли кого еще из "птенцов гнезда Обамова" можно вспомнить… Даешь "саммит за демократию"! На мой взгляд, американские либералы совершенно правы, подозревая, что никакого обновления в Вашингтоне — ни поколенческого, ни политического — вся эта братия заведомо не сулит. Скорее, можно ожидать возвращения в прошлое: Флорной, например, недавно отчитала руководство Германии со страниц немецкого журнала Spiegel за намерение Берлина самоустраниться от участия в "несении ядерного щита" НАТО со всеми "тяготами и рисками" подобной вахты.

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Правда, Байден сам считается специалистом по внешней политике и в случае прихода к власти теоретически мог бы проложить собственный курс. Но пока даже то немногое, что известно о его конкретных планах, выходит ему боком. Например, в своей прошлогодней программной внешнеполитической речи он объявил, что "в первый же год" пребывания в Белом доме созвал бы "глобальный саммит за демократию" для восстановления единства и сплоченности "стран свободного мира", отстаивания общих ценностей и повсеместного продвижения прав человека. Вот и попробуйте себе представить, как теперь — на фоне массовых беспорядков, погромов и "войн с памятниками" из-за системного расизма в США — Америка возьмется учить остальной мир демократии. По-моему, если бы Байден сам этого не предложил, такой международный слет непременно надо было бы придумать — и настоять на как можно более широком круге участников… Без доктрины Конечно, никто не мог заранее знать, что жизнь сама выбьет из рук американских либералов их традиционные демократизаторские и правозащитные лозунги. Но от Байдена и вообще, похоже, даже однопартийцы не ожидают каких-либо свежих и оригинальных идей. "Никакой "доктрины Байдена" не существует, — пишет тот же American Prospect. — Внешняя политика Байдена — это пустой экран, на который советники из традиционного истеблишмента в сфере нацбезопасности со своими зачастую противоречивыми взглядами будут проецировать реальное политическое содержание".

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