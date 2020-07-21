Рика Кихира. Фигуристка продолжит конкурировать с россиянками, несмотря на поражения

С гордостью могу говорить, что заприметил Рику Кихиру еще по юниорам. Задача, честно говоря, не то чтобы "со звездочкой". Ладно, чего уж там — почти что элементарная. Тут как у классического диванного скаута — видишь заявленный прыжковый контент с тройными акселями и сложными комбинациями, и руки сами собой тянутся к заметкам в телефоне — записывать легко запоминаемую на слух японскую фамилию. Но на самом деле меня привлекло другое. Не только в акселях и идеальных лутцах счастье, особенно если они не всегда кристально чисты. При всей грозности технического контента она не переставала мягко скользить, покрывая едва ли не весь каток, не отпускала руки в беспорядочное путешествие по воздуху и не "забивала" на презентацию. Она не переставала танцевать, хотя, в общем-то, могла этого и не делать. С детства из нее лепили то, что ISU так ценит сейчас: фигуристку без видимых изъянов, живой пример гармоничного симбиоза прыжкового авантюризма и эстетики. И будет честным признать, что именно Рика первой показала, что это вообще возможно, хоть временная разница между ней и вышедшими во взрослые на год позже Аленой Косторной и Анной Щербаковой и весьма условна.

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Сегодня японке исполнилось 18 лет. Кихира — одна из тех фигуристок, спортсменов, артистов, да и просто людей, за которых невозможно не болеть. Она всегда мила и улыбчива в общении с прессой, лучезарна даже после не самых удачных прокатов и до крайности дипломатична, когда речь заходит о ближайших конкурентах. Вместо битого стекла в коньки — селфи с соперницами, в том числе и с россиянками, которым совсем скоро начнет регулярно проигрывать, вместо жалобы на всех и вся — упорные тренировки и желание самосовершенствоваться. То ли дело в азиатском менталитете, то ли это уже что-то личное, а может, и все вместе. Такой вот аленький цветочек. Который как-то очень уж быстро сбросил шипы. Разница между Рикой Кихирой в позапрошлом и прошлом сезонах разительна. Не столько в катании или в технике — больше по части мест на пьедестале и вне его. Безусловно, тут постарались наши юные звездочки Косторная, Щербакова и Александра Трусова, играть в догонялки с которыми просто бесполезно. Пока бежишь к одной точке, они уже улетели к другой. Это, кстати, прямая аллюзия на весь прошлый сезон, по ходу которого каждая из них существенно усложнила прыжковый набор. Рика этого сделать не смогла — ее единственная попытка исполнить на соревнованиях четверной сальхов закончилась падением. Более того, из-за болей в лодыжке она почти весь сезон отказывалась от второго по стоимости тройного прыжка — лутца, что пусть и не ахти как, но все-таки тоже сказалось. В итоге она ни разу не смогла обыграть Трусову, Косторную и Щербакову, а в финале Гран-при, где все они впервые столкнулись лицом к лицу, не смогла попасть в призы. Вероятной причиной застоя мог стать стандартный синдром второго сезона. Переломить себя и двигаться дальше после дебюта для многих оказывается непростой задачей, особенно при наличии какого-либо сдерживающего фактора. У Кихиры таковых могло быть два — выход на авансцену непобедимого трио и отвратительное завершение позапрошлого сезона на домашнем чемпионате мира. Том самом, где Рика, доселе выигравшая все международные турниры, стала четвертой.

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Помочь Кихире вновь обрести крылья могло бы сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером, о чем фигуристка объявила в июне. Предполагалось, что ее основным тренером останется Миэ Хамада, у которой она занимается всю карьеру, а фамилия Орсера в протоколах будет идти следом. Формат сотрудничества уместнее всего было бы описать как "стажировка" или же "сбор", нежели полноценная работа, и надо сказать, эта схема не нова не только в целом для японского фигурного катания, в котором работа с западными специалистами считается чуть ли не необходимым условием прогресса, но и для самой Хамады. Она самолично отправляла своих подопечных на сборы к иностранным специалистам, чтобы разнообразить хореографию и не застаиваться в пределах собственного катка, а с некоторыми, как, к примеру, с южнокореянкой Ю Ён, работает попеременно с другими тренерами. Бывала на таких сборах и сама Кихира. Раньше она ездила на них вместе с Сатоко Мияхарой — некогда главной надеждой японской сборной и одной из любимых учениц Хамады. Летом 2019-го сборы у Мияхары переросли в полноценный переход в команду канадца Ли Баркелла, в прошлом прыжкового тренера в штабе Орсера. Хамаде осталась роль "консультанта", и это удобная лазейка на случай форс-мажора, ведь из-за бюрократических сложностей найти лед в Японии для регулярных тренировок может быть затруднительно. Мияхара же сохранит возможность заниматься на катке университета Кансай, где тренирует Хамада, даже если она с ней работать не будет.

Насчет последнего, кстати, есть любопытное наблюдение. В прошедшем сезоне Мияхара и Хамада пересекались друг с другом на турнирах трижды: в сентябре — на "Челленджере" U.S. International Classic, в ноябре — на китайском этапе Гран-при и в декабре — на национальном чемпионате. В первом случае Хамада встречала Сатоко после проката вместе с Баркеллом и сидела вместе с ними в kiss’n’cry в ожидании оценок, но уже в Китае они не контактировали друг с другом даже на официальных тренировках, не говоря уже про что-то большее. Возможно, без лишних сантиментов пообщались без посторонних глаз. А возможно, это такой кавер на "Евгения Медведева vs Этери Тутберидзе" под сямисэн. Это я к тому, что Кихира при желании или же при необходимости может повторить ее путь и после ознакомительного периода остаться в "Крикет Клабе" насовсем. Только вопрос — зачем? Ее не надо переучивать прыжковой технике — она у Рики максимально близка к идеалу, и вмешательство извне может лишь навредить. Довести до ума четверные сальхов и тулуп — не самая очевидная причина для переезда в Канаду, тем более ни у Орсера, ни у его тренера-технаря Гислена Бриана нет опыта работы с квадистками. Возможность поработать со штатным хореографом-постановщиком "Крикета" Дэвидом Уилсоном тоже вряд ли можно считать существенным бонусом из категории тех, за которыми люди срываются на край света. Во-первых, потому что Рика уже сотрудничала с ним (короткая программа первого взрослого сезона — его), а во-вторых, потому что по части подбора программ и их презентации она и так едва ли не самая разноплановая фигуристка мирового топа. Наконец, главная проблема Кихиры — стабильность — едва ли решается выдергиванием из привычной среды в новую, с другой культурой, едой, языком. Да и сам Орсер говорил, что на адаптацию к новым условиям тренировок обычно уходит не меньше полутора лет.

Вероятнее всего, ключевая цель предполагаемого сотрудничества с Орсером — вернуть то самое ощущение новизны образца первого выхода во взрослые и продлить его на максимальный срок. Желательно до пекинской Олимпиады-2022, где Рика точно будет главной конкуренткой россиянок в борьбе за медали. Параллельно — усложнить заходы на прыжки и разнообразить вращения, что позволит прибавить и в технике, и в компонентах. Это реальные задачи под временную работу, ради которых не придется менять каток. И хоть сейчас все варианты возможной работы с командой "Крикет Клаба" для Рики закрыты из-за коронавируса, вряд ли в этой истории можно ставить точку. Во всяком случае ни одна из сторон пока официально друг от друга не открещивалась. Но даже если Кихире придется перезагружаться в привычных условиях, в этом точно не будет никакой трагедии. Ее актуальные (если так вообще можно говорить после глобального карантина) возможности отображает не весь прошлый сезон, а один конкретный турнир — так уж вышло, последний для нее на текущий момент. На чемпионате четырех континентов Рика вернула тройной лутц и, хотя и каталась с видимым глазу дискомфортом, все же взяла планку 81 балл в короткой программе и 151 — в произвольной. Набранных ею по сумме 232,34 балла хватило не только для второй подряд победы на лучшем турнире для неевропейцев, но и для того, чтобы при прочих равных подвинуть с третьего места Трусову на чемпионате Европы — 2020. А тройной аксель вместо "бабочки" в произвольной — внимание — мог бы принести ей победу над Аленой Косторной.

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