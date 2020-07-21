Рика Кихира. Фигуристка продолжит конкурировать с россиянками, несмотря на поражения

С гордостью могу говорить, что заприметил Рику Кихиру еще по юниорам. Задача, честно говоря, не то чтобы "со звездочкой". Ладно, чего уж там — почти что элементарная. Тут как у классического диванного скаута — видишь заявленный прыжковый контент с тройными акселями и сложными комбинациями, и руки сами собой тянутся к заметкам в телефоне — записывать легко запоминаемую на слух японскую фамилию.
Но на самом деле меня привлекло другое. Не только в акселях и идеальных лутцах счастье, особенно если они не всегда кристально чисты. При всей грозности технического контента она не переставала мягко скользить, покрывая едва ли не весь каток, не отпускала руки в беспорядочное путешествие по воздуху и не "забивала" на презентацию. Она не переставала танцевать, хотя, в общем-то, могла этого и не делать. С детства из нее лепили то, что ISU так ценит сейчас: фигуристку без видимых изъянов, живой пример гармоничного симбиоза прыжкового авантюризма и эстетики. И будет честным признать, что именно Рика первой показала, что это вообще возможно, хоть временная разница между ней и вышедшими во взрослые на год позже Аленой Косторной и Анной Щербаковой и весьма условна.
Сегодня японке исполнилось 18 лет. Кихира — одна из тех фигуристок, спортсменов, артистов, да и просто людей, за которых невозможно не болеть. Она всегда мила и улыбчива в общении с прессой, лучезарна даже после не самых удачных прокатов и до крайности дипломатична, когда речь заходит о ближайших конкурентах. Вместо битого стекла в коньки — селфи с соперницами, в том числе и с россиянками, которым совсем скоро начнет регулярно проигрывать, вместо жалобы на всех и вся — упорные тренировки и желание самосовершенствоваться. То ли дело в азиатском менталитете, то ли это уже что-то личное, а может, и все вместе.
Такой вот аленький цветочек. Который как-то очень уж быстро сбросил шипы.
Разница между Рикой Кихирой в позапрошлом и прошлом сезонах разительна. Не столько в катании или в технике — больше по части мест на пьедестале и вне его. Безусловно, тут постарались наши юные звездочки Косторная, Щербакова и Александра Трусова, играть в догонялки с которыми просто бесполезно. Пока бежишь к одной точке, они уже улетели к другой. Это, кстати, прямая аллюзия на весь прошлый сезон, по ходу которого каждая из них существенно усложнила прыжковый набор. Рика этого сделать не смогла — ее единственная попытка исполнить на соревнованиях четверной сальхов закончилась падением. Более того, из-за болей в лодыжке она почти весь сезон отказывалась от второго по стоимости тройного прыжка — лутца, что пусть и не ахти как, но все-таки тоже сказалось. В итоге она ни разу не смогла обыграть Трусову, Косторную и Щербакову, а в финале Гран-при, где все они впервые столкнулись лицом к лицу, не смогла попасть в призы.
Вероятной причиной застоя мог стать стандартный синдром второго сезона. Переломить себя и двигаться дальше после дебюта для многих оказывается непростой задачей, особенно при наличии какого-либо сдерживающего фактора. У Кихиры таковых могло быть два — выход на авансцену непобедимого трио и отвратительное завершение позапрошлого сезона на домашнем чемпионате мира. Том самом, где Рика, доселе выигравшая все международные турниры, стала четвертой.
Помочь Кихире вновь обрести крылья могло бы сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером, о чем фигуристка объявила в июне. Предполагалось, что ее основным тренером останется Миэ Хамада, у которой она занимается всю карьеру, а фамилия Орсера в протоколах будет идти следом. Формат сотрудничества уместнее всего было бы описать как "стажировка" или же "сбор", нежели полноценная работа, и надо сказать, эта схема не нова не только в целом для японского фигурного катания, в котором работа с западными специалистами считается чуть ли не необходимым условием прогресса, но и для самой Хамады. Она самолично отправляла своих подопечных на сборы к иностранным специалистам, чтобы разнообразить хореографию и не застаиваться в пределах собственного катка, а с некоторыми, как, к примеру, с южнокореянкой Ю Ён, работает попеременно с другими тренерами.
Бывала на таких сборах и сама Кихира. Раньше она ездила на них вместе с Сатоко Мияхарой — некогда главной надеждой японской сборной и одной из любимых учениц Хамады. Летом 2019-го сборы у Мияхары переросли в полноценный переход в команду канадца Ли Баркелла, в прошлом прыжкового тренера в штабе Орсера. Хамаде осталась роль "консультанта", и это удобная лазейка на случай форс-мажора, ведь из-за бюрократических сложностей найти лед в Японии для регулярных тренировок может быть затруднительно. Мияхара же сохранит возможность заниматься на катке университета Кансай, где тренирует Хамада, даже если она с ней работать не будет.
Насчет последнего, кстати, есть любопытное наблюдение. В прошедшем сезоне Мияхара и Хамада пересекались друг с другом на турнирах трижды: в сентябре — на "Челленджере" U.S. International Classic, в ноябре — на китайском этапе Гран-при и в декабре — на национальном чемпионате. В первом случае Хамада встречала Сатоко после проката вместе с Баркеллом и сидела вместе с ними в kiss’n’cry в ожидании оценок, но уже в Китае они не контактировали друг с другом даже на официальных тренировках, не говоря уже про что-то большее. Возможно, без лишних сантиментов пообщались без посторонних глаз. А возможно, это такой кавер на "Евгения Медведева vs Этери Тутберидзе" под сямисэн.
Это я к тому, что Кихира при желании или же при необходимости может повторить ее путь и после ознакомительного периода остаться в "Крикет Клабе" насовсем. Только вопрос — зачем? Ее не надо переучивать прыжковой технике — она у Рики максимально близка к идеалу, и вмешательство извне может лишь навредить. Довести до ума четверные сальхов и тулуп — не самая очевидная причина для переезда в Канаду, тем более ни у Орсера, ни у его тренера-технаря Гислена Бриана нет опыта работы с квадистками. Возможность поработать со штатным хореографом-постановщиком "Крикета" Дэвидом Уилсоном тоже вряд ли можно считать существенным бонусом из категории тех, за которыми люди срываются на край света. Во-первых, потому что Рика уже сотрудничала с ним (короткая программа первого взрослого сезона — его), а во-вторых, потому что по части подбора программ и их презентации она и так едва ли не самая разноплановая фигуристка мирового топа. Наконец, главная проблема Кихиры — стабильность — едва ли решается выдергиванием из привычной среды в новую, с другой культурой, едой, языком. Да и сам Орсер говорил, что на адаптацию к новым условиям тренировок обычно уходит не меньше полутора лет.
Вероятнее всего, ключевая цель предполагаемого сотрудничества с Орсером — вернуть то самое ощущение новизны образца первого выхода во взрослые и продлить его на максимальный срок. Желательно до пекинской Олимпиады-2022, где Рика точно будет главной конкуренткой россиянок в борьбе за медали. Параллельно — усложнить заходы на прыжки и разнообразить вращения, что позволит прибавить и в технике, и в компонентах. Это реальные задачи под временную работу, ради которых не придется менять каток. И хоть сейчас все варианты возможной работы с командой "Крикет Клаба" для Рики закрыты из-за коронавируса, вряд ли в этой истории можно ставить точку. Во всяком случае ни одна из сторон пока официально друг от друга не открещивалась.
Но даже если Кихире придется перезагружаться в привычных условиях, в этом точно не будет никакой трагедии. Ее актуальные (если так вообще можно говорить после глобального карантина) возможности отображает не весь прошлый сезон, а один конкретный турнир — так уж вышло, последний для нее на текущий момент. На чемпионате четырех континентов Рика вернула тройной лутц и, хотя и каталась с видимым глазу дискомфортом, все же взяла планку 81 балл в короткой программе и 151 — в произвольной. Набранных ею по сумме 232,34 балла хватило не только для второй подряд победы на лучшем турнире для неевропейцев, но и для того, чтобы при прочих равных подвинуть с третьего места Трусову на чемпионате Европы — 2020. А тройной аксель вместо "бабочки" в произвольной — внимание — мог бы принести ей победу над Аленой Косторной.
Да, в Граце Алена упала. Да, катайся наша троица чисто, никто и близко бы к ним не подобрался. Но это, знаете ли, разговор не о равной битве, а о том, чтобы сесть на хвост и при случае рвануть, что есть сил. Рика держится за этот самый хвост крепче остальных, и теоретические ошибки россиянок могут открыть ей дорогу не то что на пьедестал — к золотой медали. А чистый четверной сальхов вплотную подведет ее среднюю техническую оценку к баллам Щербаковой (третий результат в мире), что вкупе с высочайшими компонентами (лучше лишь у Медведевой и Косторной, да и то незначительно) позволит на полном серьезе претендовать на победу. Вопрос лишь в ментальной и физической устойчивости, но проверить, насколько плодовито в этом направлении Кихира провела затяжное межсезонье, мы сможем, по всей видимости, не скоро. Потому что за судьбу взрослого сезона действительно тревожно, несмотря на все попытки ISU сохранить календарь.
Хамада, еще когда Мияхара каталась у нее, говорила, что хотела бы видеть на первых ступенях пьедестала фигуристок с историей. Тех, кому уже есть 18 лет. Сегодня Кихира стала таковой — по философии тренера, пора. К чему все это приведет — вопрос открытый, но для нас — российских болельщиков — на самом деле потенциальный прогресс прямого конкурента скорее плюс, чем минус.
Ведь, как любит говорить Этери Георгиевна Тутберидзе, "так интереснее".