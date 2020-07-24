Корона не жмет: почему Хелен Миррен так удаются образы правительниц

Описание Хелен Миррен на премьере сериала "Екатерина Великая", Лондон, 2018 год © Mike Marsland/WireImage

26 июля Хелен Миррен отмечает 75-летний юбилей. Уже больше полувека она радует поклонников яркими ролями в театре и кино. За это время актриса накопила внушительный набор наград. Королевский двор за заслуги в искусстве пожаловал ей титул дамы-командора ордена Британской империи, что делает ее женским аналогом рыцаря. Миррен также входит в число уникумов, завоевавших главные награды в кино, в сериалах и на сцене — в ее трофейном шкафу гордо соседствуют "Оскар", "Эмми" и "Тони". Из британских актрис ее возраста с Миррен в востребованности может состязаться разве что Джуди Денч. С годами Хелен стала почитаемее и популярнее даже больше, чем в молодости. Как только намечается какая-либо постановка, где надо примерить корону, продюсеры не сомневаются, кому звонить. Миррен шутит, что согласится на такую роль, даже если в ней не будет слов. Актриса сделала целую карьеру, играя женщин при власти. В ее послужном списке есть Клеопатра, римская императрица Милония Цезония, королева Шарлотта, Екатерина Великая, Елизавета I и Елизавета II (причем последнюю Миррен изобразила в соответствии с ее порядковым номером: дважды — и в кино, и в театре).

Описание Хелен Миррен и королева Елизавета II, Лондон, 2014 год © Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Доходит до смешного. Стоит ей увидеть изображение королевы, как она думает: "О, а вот и я". Впрочем, талант кинематографической ветеранки не исчерпывается лишь одними восседаниями на троне. Из секс-символа в королевы Может показаться, что актрисе на роду было написано играть особ голубых кровей. По отцовской линии у нее аристократические корни, уходящие в царскую Россию. Когда грянула революция 1917 года, дед Миррен находился в Лондоне, где и предпочел остаться. Впрочем, у Хелен всегда имелась и более дикая сторона, контрастирующая с респектабельным образом монархинь. Она росла в рабочей республиканской семье, которая не позволяла себе излишеств и не верила в знать и королевские семьи. При всем артистическом таланте в Хелен всегда горел бунтарский и хулиганский дух. В бурной молодости она охотно и без ложной скромности расставалась с одеждой в плеяде дерзких и сексуальных ролей (например в "Совершеннолетии" (1968), "Диком мессии" (1972) или "Калигуле" (1979). Родители научили Хелен быть независимой и не полагаться на мужчин ради денег. Это помогло ей проложить свой путь в киноиндустрии, где лишь в последние годы женщины стали получать больше прав и возможностей. Сильные качества Миррен проявились в роли инспектора Джейн Теннисон в мини-сериале "Главный подозреваемый". Этот образ сопровождал ее на протяжении 15 лет — шестой и седьмой сезоны снимались после длительных перерывов.

Описание Хелен Миррен на церемонии вручения премии "Оскар", Голливуд, 2018 год © Matt Petit/A.M.P.A.S via Getty Images

Примерно в те времена у Миррен пробудились ее "царские замашки". Один из продюсеров "Главного подозреваемого" заметил, что Хелен смахивает на королеву, а съемочная группа и актеры обращаются с ней с пиететом. Это наблюдение позже вылилось в "Королеву" Стивена Фрирза, за которую актрису отметили "Оскаром". Аристократическая внешность Миррен автоматически притягивает роли всевозможных государынь, которые никогда ей не наскучивают, поскольку это практически всегда сложные и сильные характеры. Хелен наделяет своих героинь властностью, чувственностью и интеллектом. По ее мнению, важно очеловечивать влиятельные исторические фигуры, чтобы современный зритель сопереживал им. Для этого актрисе необходимо раскрывать разные элементы их личностей: страхи, тревоги, отчаяния, неуверенности, радости и т.д.

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Миррен столь поднаторела в ролях сильных женщин, что во "Всевидящем оке" (2015) отхватила партию, написанную для мужчины. В военном триллере она изобразила армейскую офицершу разведки, пытающуюся захватить террористов в Найроби. У заслуженной лицедейки отличное чувство юмора. Говоря, что она наполовину русская (от рождения она Елена Лидия Миронова), дама-командор считает важным уточнить, что русская у нее — нижняя половина. В друзьях, по ее признанию, она больше всего ценит их способность открывать бутылки вина. По поводу своей звезды на Аллее славы в Голливуде актриса пошутила, что наконец-то она будет лежать рядом с Колином Фертом, чего давно хотела. Несмотря на многочисленные перевоплощения в венценосных особ, Миррен нельзя упрекнуть в избыточном пафосе. Не слишком серьезное отношение к своей персоне находит отражение и в выборе ролей — Хелен охотно облагораживает своим присутствием развлекательные картины. В 65 лет она посчитала, что Шекспир ей уже мало что может предложить (творчество великого драматурга вообще небогато партиями для женщин в возрасте), и созрела, чтобы взять по пушке в каждую руку — даму-командора потянуло в экшены. Почему бы и нет, боевикам все возрасты покорны. После комедии "РЭД" и ее сиквела Миррен прописалась в серии "Форсаж", где она играет маму персонажа Джейсона Стэйтема. Как правильно читать сценарии Миррен всегда привлекали сложные героини, которые не довольствуются пассивной ролью жертвы, а находятся в гуще событий. При выборе ролей Миррен руководствуется хитрой системой. Всем известно, что заглядывать в конец книги — жульничество, и тем не менее именно так поступает дама-командор, когда ей присылают очередной сценарий. Если на последней странице ее героиня жива и здорова, то это хороший знак — такой образец драматургии не грех прочитать и с самого начала. Если в финальных строках ее персонажа не обнаруживается, Хелен листает сценарий с конца и ищет свою последнюю сцену. Если ее проводы из фильма организованы с надлежащими почестями — драматизм зашкаливает, эпичность вышибает дух, все плачут и все такое — тогда Ее Величество проявляет милость и снисходит до ознакомления с сюжетом в хронологическом порядке. Когда же ее героиня исчезает из повествования без внятных причин и не важна для истории, то вниканием в подобную графоманию можно и не утруждаться — это плохая роль, сразу понятно. Судя по лучезарной карьере актрисы, ее метод неплохо работает. Дама плохому не научит Для страждущих актеров Хелен Миррен записала серию видео-мастер-классов, срежиссированных ее мужем Тейлором Хэкфордом, где она делится мудростью и азами профессии. Например, она рассказывает о разнице между игрой на экране и на сцене. В кино есть крупный план, и итоговый образ создается в том числе за счет монтажа, режиссерских решений и пост-продакшена. В театре артист сам монтирует свой перформанс, привлекая к себе зрительское внимание в нужные моменты или уступая его другому актеру. Несмотря на отличия этих техник, общая идея у них схожая — силой воображения перенестись в другое место и в тело другого человека. Миррен считает, что к каждому персонажу следует относиться как к живой личности с собственной историей — даже если он вымышленный. Актер должен знать страхи, мечты, психологические травмы, триумфы и поражения своего героя, даже если они не прописаны в сценарии. Поэтому с каждым преображением у Хелен сопряжены тщательная подготовка и детальное исследование всех нюансов.

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