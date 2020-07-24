Корона не жмет: почему Хелен Миррен так удаются образы правительниц

26 июля Хелен Миррен отмечает 75-летний юбилей. Уже больше полувека она радует поклонников яркими ролями в театре и кино. За это время актриса накопила внушительный набор наград. Королевский двор за заслуги в искусстве пожаловал ей титул дамы-командора ордена Британской империи, что делает ее женским аналогом рыцаря. Миррен также входит в число уникумов, завоевавших главные награды в кино, в сериалах и на сцене — в ее трофейном шкафу гордо соседствуют "Оскар", "Эмми" и "Тони". Из британских актрис ее возраста с Миррен в востребованности может состязаться разве что Джуди Денч. С годами Хелен стала почитаемее и популярнее даже больше, чем в молодости.
Как только намечается какая-либо постановка, где надо примерить корону, продюсеры не сомневаются, кому звонить. Миррен шутит, что согласится на такую роль, даже если в ней не будет слов. Актриса сделала целую карьеру, играя женщин при власти. В ее послужном списке есть Клеопатра, римская императрица Милония Цезония, королева Шарлотта, Екатерина Великая, Елизавета I и Елизавета II (причем последнюю Миррен изобразила в соответствии с ее порядковым номером: дважды — и в кино, и в театре).
Доходит до смешного. Стоит ей увидеть изображение королевы, как она думает: "О, а вот и я". Впрочем, талант кинематографической ветеранки не исчерпывается лишь одними восседаниями на троне.
Из секс-символа в королевы
Может показаться, что актрисе на роду было написано играть особ голубых кровей. По отцовской линии у нее аристократические корни, уходящие в царскую Россию. Когда грянула революция 1917 года, дед Миррен находился в Лондоне, где и предпочел остаться.
Впрочем, у Хелен всегда имелась и более дикая сторона, контрастирующая с респектабельным образом монархинь. Она росла в рабочей республиканской семье, которая не позволяла себе излишеств и не верила в знать и королевские семьи. При всем артистическом таланте в Хелен всегда горел бунтарский и хулиганский дух. В бурной молодости она охотно и без ложной скромности расставалась с одеждой в плеяде дерзких и сексуальных ролей (например в "Совершеннолетии" (1968), "Диком мессии" (1972) или "Калигуле" (1979).
Родители научили Хелен быть независимой и не полагаться на мужчин ради денег. Это помогло ей проложить свой путь в киноиндустрии, где лишь в последние годы женщины стали получать больше прав и возможностей. Сильные качества Миррен проявились в роли инспектора Джейн Теннисон в мини-сериале "Главный подозреваемый". Этот образ сопровождал ее на протяжении 15 лет — шестой и седьмой сезоны снимались после длительных перерывов.
Примерно в те времена у Миррен пробудились ее "царские замашки". Один из продюсеров "Главного подозреваемого" заметил, что Хелен смахивает на королеву, а съемочная группа и актеры обращаются с ней с пиететом. Это наблюдение позже вылилось в "Королеву" Стивена Фрирза, за которую актрису отметили "Оскаром".
Аристократическая внешность Миррен автоматически притягивает роли всевозможных государынь, которые никогда ей не наскучивают, поскольку это практически всегда сложные и сильные характеры. Хелен наделяет своих героинь властностью, чувственностью и интеллектом. По ее мнению, важно очеловечивать влиятельные исторические фигуры, чтобы современный зритель сопереживал им. Для этого актрисе необходимо раскрывать разные элементы их личностей: страхи, тревоги, отчаяния, неуверенности, радости и т.д.
Миррен столь поднаторела в ролях сильных женщин, что во "Всевидящем оке" (2015) отхватила партию, написанную для мужчины. В военном триллере она изобразила армейскую офицершу разведки, пытающуюся захватить террористов в Найроби.
У заслуженной лицедейки отличное чувство юмора. Говоря, что она наполовину русская (от рождения она Елена Лидия Миронова), дама-командор считает важным уточнить, что русская у нее — нижняя половина. В друзьях, по ее признанию, она больше всего ценит их способность открывать бутылки вина. По поводу своей звезды на Аллее славы в Голливуде актриса пошутила, что наконец-то она будет лежать рядом с Колином Фертом, чего давно хотела.
Несмотря на многочисленные перевоплощения в венценосных особ, Миррен нельзя упрекнуть в избыточном пафосе. Не слишком серьезное отношение к своей персоне находит отражение и в выборе ролей — Хелен охотно облагораживает своим присутствием развлекательные картины. В 65 лет она посчитала, что Шекспир ей уже мало что может предложить (творчество великого драматурга вообще небогато партиями для женщин в возрасте), и созрела, чтобы взять по пушке в каждую руку — даму-командора потянуло в экшены. Почему бы и нет, боевикам все возрасты покорны. После комедии "РЭД" и ее сиквела Миррен прописалась в серии "Форсаж", где она играет маму персонажа Джейсона Стэйтема.
Как правильно читать сценарии
Миррен всегда привлекали сложные героини, которые не довольствуются пассивной ролью жертвы, а находятся в гуще событий.
При выборе ролей Миррен руководствуется хитрой системой. Всем известно, что заглядывать в конец книги — жульничество, и тем не менее именно так поступает дама-командор, когда ей присылают очередной сценарий. Если на последней странице ее героиня жива и здорова, то это хороший знак — такой образец драматургии не грех прочитать и с самого начала. Если в финальных строках ее персонажа не обнаруживается, Хелен листает сценарий с конца и ищет свою последнюю сцену. Если ее проводы из фильма организованы с надлежащими почестями — драматизм зашкаливает, эпичность вышибает дух, все плачут и все такое — тогда Ее Величество проявляет милость и снисходит до ознакомления с сюжетом в хронологическом порядке. Когда же ее героиня исчезает из повествования без внятных причин и не важна для истории, то вниканием в подобную графоманию можно и не утруждаться — это плохая роль, сразу понятно.
Судя по лучезарной карьере актрисы, ее метод неплохо работает.
Дама плохому не научит
Для страждущих актеров Хелен Миррен записала серию видео-мастер-классов, срежиссированных ее мужем Тейлором Хэкфордом, где она делится мудростью и азами профессии. Например, она рассказывает о разнице между игрой на экране и на сцене. В кино есть крупный план, и итоговый образ создается в том числе за счет монтажа, режиссерских решений и пост-продакшена. В театре артист сам монтирует свой перформанс, привлекая к себе зрительское внимание в нужные моменты или уступая его другому актеру. Несмотря на отличия этих техник, общая идея у них схожая — силой воображения перенестись в другое место и в тело другого человека.
Миррен считает, что к каждому персонажу следует относиться как к живой личности с собственной историей — даже если он вымышленный. Актер должен знать страхи, мечты, психологические травмы, триумфы и поражения своего героя, даже если они не прописаны в сценарии. Поэтому с каждым преображением у Хелен сопряжены тщательная подготовка и детальное исследование всех нюансов.
Помимо очевидного штудирования исторического контекста, профессии и стиля жизни персонажа, Миррен практикует еще и "поэтическое" изучение. В этом случае на выручку приходит воображение — Хелен размышляет о мире героя и его месте в нем.
Чем меньше известно об исторической личности, тем больше свободы исполнитель получает в интерпретации образа. Как раз так все сложилось у Миррен, когда она играла одну из своих важнейших ролей — Елизаветы I в одноименном сериале. Именно тогда она пришла к мысли, что понять известных деятелей прошлого хорошо помогают портреты. Хелен считает, что актеры занимаются тем же самым: они — художники, которые просто рисуют еще один портрет знаковой фигуры. Подобное осознание развязывает руки для экспериментов.
Миррен вообще придерживается мнения, что если играть реальных персонажей, то предпочтительнее давно почивших. Сравнения с живым оригиналом все равно будут не в пользу актрисы.
Хелен убеждена, что лицедеям незачем кривляться перед зеркалами, отрабатывая роль. Все самое важное происходит с персонажем внутри, а лицо лишь естественным образом это отражает.
Впрочем, главные сентенции дама-командор отпускает с присущей ей иронией. "Достаточно неважно выглядеть в кадре, и все будут думать, что вы превосходная актриса", — уверяет она. Хоть это и похоже на вредный совет, но киноакадемики действительно любят нетщеславные перевоплощения, когда исполнители подвергают себя не самым привлекательным метаморфозам. Основное ее напутствие начинающим коллегам звучит как "приходите на работу вовремя и не будьте засранцами". Такой совет от экранной королевы мог бы сослужить добрую службу не только актерам.
Что смотреть с Хелен Миррен:
"Повар, вор, его жена и ее любовник" (1989)
"Главный подозреваемый" (мини-сериал) (1991–2006)
"Елизавета I" (мини-сериал) (2005)
"Королева" (2005)