Горячий июль. Как вторая волна коронавируса в Иране оказалась намного сильнее первой

За один месяц число смертей в сутки пять раз достигало нового максимума

Июль в Тегеране выдался жарким. Дневная температура в тени неоднократно приближалась к плюс 40, превращая бетонную коробку, которой является большая часть иранской столицы, в настоящее пекло. Однако главным испытанием для жителей города и страны в целом стала совсем не высокая температура.

"Когда была весна, мы все думали: вот побыстрее бы жара. Тогда и коронавирус пойдет на спад, — рассказывает проживающий в Тегеране риелтор Шахин. — Теперь у нас жара, но новый пик заболевания. И мы думаем, побыстрее бы все это закончилось". Середина лета действительно вывела показатели распространения вируса на новый уровень. После постепенного снижения темпов роста числа инфицированных, которые наблюдались в конце весны, эпидемия вновь начала расползаться по стране. 4 июня был установлен новый антирекорд количества новых случаев заражения в сутки — 3574. Через пару недель после этого вверх поползла и статистика летальных случаев. За один только июль число смертей от заболевания за сутки пять раз достигало нового максимума. Если за первые десять дней июня в Иране умерли только 709 человек, то с 20 по 29 июля из-за коронавируса скончались 2155 заболевших.

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15 июля президент Ирана Хасан Роухани официально признал начало новой волны. После этого заявления властей были еще более откровенными. "Вторая волна коронавируса оказалась гораздо сильнее первой. У нас больше тяжелых больных и летальных случаев, — заявил 26 июля замглавы иранского штаба по борьбе с коронавирусом Реза Хошнуд. — В стране не хватает больничных коек и медицинского персонала". Официальная статистика хорошо показывает динамику изменений, но из-за несовершенства системы диагностирования не может давать точных данных. Об этом открыто заявляют иранские власти. С начала пандемии в Иране выявлено около 300 тыс. инфицированных. Оценки реальных масштабов эпидемии очень сильно разнятся. Одну из версий озвучил президент страны, сказав, что, "согласно расчетам, к настоящему времени инфицированы до 25 млн человек". Таким образом, коронавирус в той или иной форме мог перенести примерно каждый третий житель страны. Виноваты кондиционеры? Существует версия, что летом в жарких странах распространение коронавируса ускоряется. Люди бегут от жары в помещения, оборудованные кондиционерами. В результате они чаще оказываются в замкнутом пространстве офисов, ресторанов или торговых центров вместе с носителями вируса. В свою очередь, кондиционер в закрытом помещении осуществляет циркуляцию одного и того же воздуха. Если включить его и не открывать окна, то риск заражения при наличии больного человека может увеличиться. Однако такая интерпретация пока остается лишь одной из версий и нуждается в подтверждении.

В теории в самой новой вспышке вируса нет ничего неожиданного. За первой волной эпидемии идет вторая, за второй — третья. И так до тех пор, пока не переболеет 70–80% населения страны или не будет найдено эффективное лекарство или вакцина. Минздрав Ирана еще в мае предупреждал о неизбежности именно такого сценария. Правда, вторую волну он предсказывал не раньше сентября.

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Объяснение в целом простое — новая вспышка произошла после того, как был отменен карантин в стране. В Иране ограничения не были предельно жесткими в сравнении со многими другими государствами. Однако этого оказалось достаточно, чтобы серьезно замедлить распространение эпидемии на первом этапе. Отмена запрета на передвижение, открытие ресторанов и торговых центров, возвращение людей на работу — все это закономерно повысило риски, связанные с пандемией. Сюрпризом стала не сама вспышка. Удивила скорость распространения вируса и масштабы второй волны. Привыкать и жить Сознание человека быстро адаптируется под новые условия. Мы привыкаем к войнам, убийствам, эпидемиям — к чему угодно. Страх сохраняется, только пока его источник является новостью. А новостью что-либо остается максимум пару месяцев. Потом уже новые смерти от аналогичной причины — это не новость. А потому нестрашно. В марте-апреле рядовой житель Тегерана, услышав о новой сотне смертей в стране, говорил "ничего себе!" и сидел дома неделю, пока продукты не закончатся. Сегодня, услышав об очередных 200 летальных случаях от коронавируса, он говорит "ничего себе!" и идет в ресторан или на базар, захватив санитайзеры и маску.

Не исключено, что когда начнется третья волна, то уже и санитайзеры брать с собой начнут забывать. Ключевым остается не реальность проблемы, а то, как она воспринимается. Поэтому эффекта от очередной новости о новом антирекорде смертей хватает в лучшем случае на пару дней.

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