Горячий июль. Как вторая волна коронавируса в Иране оказалась намного сильнее первой

Июль в Тегеране выдался жарким. Дневная температура в тени неоднократно приближалась к плюс 40, превращая бетонную коробку, которой является большая часть иранской столицы, в настоящее пекло. Однако главным испытанием для жителей города и страны в целом стала совсем не высокая температура.
"Когда была весна, мы все думали: вот побыстрее бы жара. Тогда и коронавирус пойдет на спад, — рассказывает проживающий в Тегеране риелтор Шахин. — Теперь у нас жара, но новый пик заболевания. И мы думаем, побыстрее бы все это закончилось".
Середина лета действительно вывела показатели распространения вируса на новый уровень. После постепенного снижения темпов роста числа инфицированных, которые наблюдались в конце весны, эпидемия вновь начала расползаться по стране.
4 июня был установлен новый антирекорд количества новых случаев заражения в сутки — 3574.
Через пару недель после этого вверх поползла и статистика летальных случаев. За один только июль число смертей от заболевания за сутки пять раз достигало нового максимума. Если за первые десять дней июня в Иране умерли только 709 человек, то с 20 по 29 июля из-за коронавируса скончались 2155 заболевших.
15 июля президент Ирана Хасан Роухани официально признал начало новой волны. После этого заявления властей были еще более откровенными. "Вторая волна коронавируса оказалась гораздо сильнее первой. У нас больше тяжелых больных и летальных случаев, — заявил 26 июля замглавы иранского штаба по борьбе с коронавирусом Реза Хошнуд. — В стране не хватает больничных коек и медицинского персонала".
Официальная статистика хорошо показывает динамику изменений, но из-за несовершенства системы диагностирования не может давать точных данных. Об этом открыто заявляют иранские власти. С начала пандемии в Иране выявлено около 300 тыс. инфицированных. Оценки реальных масштабов эпидемии очень сильно разнятся. Одну из версий озвучил президент страны, сказав, что, "согласно расчетам, к настоящему времени инфицированы до 25 млн человек". Таким образом, коронавирус в той или иной форме мог перенести примерно каждый третий житель страны.
Виноваты кондиционеры?
Существует версия, что летом в жарких странах распространение коронавируса ускоряется. Люди бегут от жары в помещения, оборудованные кондиционерами. В результате они чаще оказываются в замкнутом пространстве офисов, ресторанов или торговых центров вместе с носителями вируса.
В свою очередь, кондиционер в закрытом помещении осуществляет циркуляцию одного и того же воздуха. Если включить его и не открывать окна, то риск заражения при наличии больного человека может увеличиться. Однако такая интерпретация пока остается лишь одной из версий и нуждается в подтверждении.
В теории в самой новой вспышке вируса нет ничего неожиданного. За первой волной эпидемии идет вторая, за второй — третья. И так до тех пор, пока не переболеет 70–80% населения страны или не будет найдено эффективное лекарство или вакцина. Минздрав Ирана еще в мае предупреждал о неизбежности именно такого сценария. Правда, вторую волну он предсказывал не раньше сентября.
Объяснение в целом простое — новая вспышка произошла после того, как был отменен карантин в стране. В Иране ограничения не были предельно жесткими в сравнении со многими другими государствами. Однако этого оказалось достаточно, чтобы серьезно замедлить распространение эпидемии на первом этапе.
Отмена запрета на передвижение, открытие ресторанов и торговых центров, возвращение людей на работу — все это закономерно повысило риски, связанные с пандемией.
Сюрпризом стала не сама вспышка. Удивила скорость распространения вируса и масштабы второй волны.
Привыкать и жить
Сознание человека быстро адаптируется под новые условия. Мы привыкаем к войнам, убийствам, эпидемиям — к чему угодно. Страх сохраняется, только пока его источник является новостью. А новостью что-либо остается максимум пару месяцев. Потом уже новые смерти от аналогичной причины — это не новость. А потому нестрашно.
В марте-апреле рядовой житель Тегерана, услышав о новой сотне смертей в стране, говорил "ничего себе!" и сидел дома неделю, пока продукты не закончатся. Сегодня, услышав об очередных 200 летальных случаях от коронавируса, он говорит "ничего себе!" и идет в ресторан или на базар, захватив санитайзеры и маску.
Не исключено, что когда начнется третья волна, то уже и санитайзеры брать с собой начнут забывать. Ключевым остается не реальность проблемы, а то, как она воспринимается. Поэтому эффекта от очередной новости о новом антирекорде смертей хватает в лучшем случае на пару дней.
Конечно, важным фактором является экономика. Сидя дома без конца, на жизнь себе не заработаешь. Но настроения среди жителей Ирана даже близко не напоминают тот страх перед болезнью, который пропитывал воздух в начале весны.
"Слушай, в России вроде придумали уже вакцину, правда?" — спрашивает меня Шахин. "Да, и не только в России. Но в любом случае, массовая вакцинация начнется не раньше конца 2020 года. Представляешь, когда она может в Иране завершиться?" — отвечаю я.
"Ну тогда еще минимум этот и следующий год эпидемия не закончится. Нам надо учиться жить с коронавирусом. Другого пути нет", — вздыхает Шахин, натягивая медицинскую маску.