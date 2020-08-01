Уход Косторной — поражение старой тренерской системы. Но Тутберидзе в этом не виновата

Верю, все с ней будет нормально. Это я, конечно, про Алену Косторную. Если вдруг переживаете, что с ней будет после перехода к Евгению Плющенко, не стоит. Это не нужно ни вам, ни ей. Наряди ее в брезентовый мешок, дай программы хоть под арию Альмиры, хоть под саунд "Любовного настроения", хоть под "Батяню-комбата" — она все равно над протоколами, музыкой, льдом, офисом ISU, планетой. Пишу это и в который раз ловлю флешбек с чемпионата России — 2019, когда после короткой программы Алены надо бежать в микст-зону, а ты стоишь на верхнем ярусе арены и не понимаешь, где находишься.

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Чем она нас околдовывает — я не знаю. И хорошо. Уже давно даже не пытаюсь разобраться, как это работает. Знаете, иногда приятно просто очаровываться и не искать причин. Это все равно ничего не дает — только опошляет. В прошлом сезоне Алена показала, что такое совершенство, подсадила на него и вынудила как-то с этим жить. Зависимость прогрессирует, а международный сезон может в ближайшие полгода и не начаться. Хотя у меня лично ноль сомнений в том, что она снова будет роскошна до неприличия — хоть на Гран-при в Европе или Штатах, хоть на Кубке России в Сызрани. Плющенко уже не начинающий владелец собственной спортшколы со смутными перспективами, а крупный игрок с именем, влиянием, мощной командой и большими ресурсами. Захочет Косторная программы от лучших постановщиков — организуют. Платья от кутюр — сошьют, упакуют и доставят в кратчайшие сроки. Изъявит желание освежить хореографию — что может быть проще? Для Александры Трусовой, еще одной "хрусталинки", отколовшейся от Тутберидзе тремя месяцами ранее, Плющенко выписал хореографов из Большого театра. И Алену едва ли обделит. И нет, это совсем не про то, что у Этери Георгиевны в этом плане что-то не так. Просто он может позволить себе повторить ставку, а при необходимости — удвоить.

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Что касается техники. Не верю, что двукратный олимпийский чемпион, крутивший четверные еще до всего этого технического помешательства, ничего не понимает в постановке прыжков. Великий технарь и ученик Алексея Мишина уж точно знает, как помочь спортсмену запрыгать, даже если его роль будет по большей части организаторской. Для более детальной работы у него есть универсал Сергей Розанов, в перспективе один из самых востребованных специалистов мира. Это он еще во времена работы с Тутберидзе поставил Косторной тройной аксель, он же теперь займется четверным сальховом, который Алене так хочется поскорее освоить. Вообще, конечно, интересно, как Плющенко с командой будет взаимодействовать с Аленой на практике. Для него это тоже в какой-то степени вызов, опыта работы со столь сбалансированной фигуристкой у него еще не было. Вопрос в другом. Нужен ли ей в каноничном смысле "тренер"? Убежден — нет. Уже нет. Для понимания, кто такой фундаментальный тренер, лучше всего подходят банальные аналогии с кузнецом или скульптором. Не каждая заготовка годится для художественной ковки или высекания, в то же время даже дамасская сталь в руках ремесленника станет простой мотыгой, а каррарский мрамор… В общем, ладно. В этом плане для меня Этери Тутберидзе — лучший тренер мира независимо от вида спорта. Она всегда знает, что и как нужно слепить из того, кто попадет к ней в руки, и история Косторной — просто еще один штрих к портрету. В начале 2017-го Алена — еще одна симпатичная девочка, рассекающая лед мягким круизным ходом, но срывающая прыжки через раз и улетающая на 16-е место на юниорском первенстве страны. Затем — переход к Тутберидзе, три сезона подряд без единого старта вне пьедестала, а теперь — статус лидера мировой женской одиночки с идеальными прыжками (без четверных, да и ладно) и катанием лучше Каролины Костнер.

И таких историй много. Вы сами их знаете не хуже меня. Вот поэтому Тутберидзе — номер один в своем деле, и ничто этого не изменит. Но в этом и вся драма. Этери Георгиевна со своей командой "сделали" Косторную за пару лет, не оставив зазор на будущее. Из нее уже ничего не надо ваять — шлифуй, если требуется, протирай пыль и показывай народу, дальше она сама все сделает. Нужда в тренере-созидателе если и не отпала, то совершенно точно сильно снизилась, перестала быть необходимым условием существования на пьедестале. Уверен, даже в "Хрустальном" это осознавали. Сбои пошли на стадии "показывать". Не могу себе представить условий, при котором девушка-модель, в пяти случаях из шести позирующая на награждениях с золотом, не нужна ни одному бренду мира. Меж тем, пока весь цвет российской одиночки, включая вышедших во взрослые одновременно с Косторной Анну Щербакову и Александру Трусову, обзаводился рекламными контрактами, Алене отказывали в дополнительном заработке и в некоторой степени — даже в признании. Так было раньше. Теперь — нет. Да, по нашей информации, именно помощь Плющенко и его команды в привлечении спонсора была одной из ключевых причин перехода, и это тот самый момент, когда ни один человек со стороны не имеет морального права на осуждение. Оказавшись в такой же ситуации, когда тебе дано все, кроме времени, имея лишь два варианта – "рано" или "поздно", большинство из нас выберут первый.