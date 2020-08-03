Алкозамки: почему их массовое внедрение — сомнительная идея

Я очень пугаюсь, когда в нашей стране вдруг случаются ДТП с участием известных персонажей. Или же с большим количеством погибших и пострадавших. Потому что чиновничья логика диктует: необходимо срочно объявить о какой-то новой инициативе, которая может, по их чиновничьему разумению, привести к сокращению таких аварий. Как правило, сразу предлагают ввести новые штрафы, наказания, ограничения… Увы, исключений не бывает. Так и в этом случае, когда в столице случилась авария, в результате которой погиб человек. В другой машине был известный, заслуженный артист, который пьяным сел за руль. И ожидаемая реакция — Минпромторг, как выяснилось, уже до конца года запланировал разработать "концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков". Это, для тех, кто не в курсе, такой прибор, который не даст завести мотор автомобиля, если у водителя обнаружатся при выдохе пары алкоголя.

Причем министерство уже ратует за то, чтобы такие приборы через какое-то время устанавливали в обязательном порядке во всех автомобилях, сходящих с конвейеров автозаводов. И вот тогда, по мысли чиновников, пьяных на дорогах не будет. Отныне и никогда. Отличная, замечательна мысль, превосходный план! И, конечно же, авторы идеи руководствовались самыми лучшими, гуманистическими принципами — сохранить человеческие жизни: ведь каждое десятое ДТП у нас происходит с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Но, как мне кажется, такую серьезную проблему с помощью маленького, но очень недешевого прибора не победить, тут требуются системные решения. Тем более что к идее министерства есть несколько вопросов. Сколько вешать в граммах? В Европе алкозамки применяют довольно активно, уже больше 20 лет, причем самое широкое распространение они получили в Скандинавских странах. Так, в Швеции, если полиция впервые останавливает водителя, в выдыхаемом воздухе у которого обнаруживается превышение по содержанию паров алкоголя (не слишком значительное; разрешенный показатель в этой стране — 0,2 промилле), ему придется заплатить штраф, причем немаленький (зависит от уровня доходов), и на год-два лишиться водительских прав. Но в этом случае ему предложат и альтернативу: установить на свой автомобиль алкозамок. За свой счет, естественно. Ему все равно придется ходить на курсы анонимных алкоголиков, сдавать кровь на анализ, но права не отберут. Надо сказать, такой замок — удовольствие не из дешевых, прибор с установкой обойдется (в переводе на рубли) примерно в 100 тыс. наших, и еще ежемесячно придется платить за обслуживание около 5 тыс. При этом ставится жесткое условие: если он хотя бы однажды попытается завести автомобиль после того, как выпил, прав все-таки лишится. А о такой попытке в диспетчерский центр сообщит сам алкозамок. Система, кстати, обнаружит, если вместо хозяина машины в прибор дыхнул его трезвый друг. Методика оказалась удачной, и ее с недавних пор перенимают и другие страны Северной Европы. Но, еще раз повторю, установка такого замка — дело дорогое, поэтому и добровольное. Не хочешь ставить — ходи пешком. И предлагают такие замки только людям, которые уже попадались в пьяном виде за рулем. Правда, в Европе планируют с 2022 года обязать автопроизводителей ставить такие приборы на все новые автомобили. Получится это или нет — непонятно, многие подобные инициативы так и не вступили в силу (так, например, произошло с введением системы экстренного оповещения об аварии). Да и не все европейские инициативы мне кажутся достойными подражания, если говорить честно.

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Но наши чиновники, кажется, всерьез задумались о том, чтобы обязать производителей ставить на все новые машины такие запоры. И даже сообщили, что в Минпромторге всерьез обсуждается идея "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели". Автопроизводители должны получить дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку замков отечественного производства. А это, в свою очередь, позволит заводам получать промышленные субсидии от нашего правительства. В перспективе устройства должны получить статус "средств измерений" (как, например, профессиональные алкометры и камеры видеофиксации). Но вообще-то по закону любое официальное средство измерения должно регулярно обслуживаться и проходить проверку. Кто это будет делать, кто за это будет платить? В министерстве по этому поводу пока ответов нет, но можно предположить: сам водитель. Так же, как и за связь замка с диспетчерским пунктом (помните, в Швеции это стоит около 5 тыс. руб.?). И вряд ли дешевле обойдется установка оборудования, в Минпромторге уже озвучили вероятную сумму: около 100 тыс. руб. Так что, если инициатива чиновников будет воплощена в жизнь, к стоимости любого нового авто придется добавить еще 100 тыс. То есть для бюджетной машины это — плюс 10–20%. Однако... Под подозрением — все В России, честно говоря, подобные идеи обсуждаются уже не первый год. Лет семь-восемь назад первый зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков предлагал по аналогии с уголовным правом ввести практику "условно-досрочного" освобождения от наказания и по административным делам. Допустим, человек отходил пешком первую половину лишенческого срока по "пьяному делу", и, если он вел себя в это время хорошо, можно ему права досрочно вернуть. Но при условии, что он за свой счет установит на свой автомобиль алкозамок и перед каждой поездкой дыхнет в трубочку, чтобы показать, что он чист.

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Примерно тогда же фракция справороссов предлагала обязать водителей, уличенных в пьяном вождении, ставить за свой счет алкозамки, как в Швеции. Но законопроект отклонили. Подобные инициативы несколько раз обсуждали в Мосгордуме, но и они не прошли. А 10 лет назад подобные устройства решили все-таки установить на школьных автобусах в Татарстане. Официально тогда власти заявили, что "применение устройств дало положительные результаты". Но почему-то итоги этого эксперимента не были опубликованы, и о них вскоре забыли, а финансирование — прекратили. Но один из чиновников из правительства республики рассказывал, что на самом деле реальная практика установки алкозамков удачной не была; проект забуксовал уже через пару месяцев. Из 25 установленных первых замков половина сразу вышла из строя из-за сбоев (то двигатель вообще не заводился, то вдруг внезапно отключался во время движения), и их пришлось вообще отключить. По слухам, ломались они не сами и не просто так, но сейчас это уже не установить. Словом, эксперимент свернули. Кстати, бывший начальник ГИБДД республики, а ныне — директор республиканского ГБУ "Безопасность дорожного движения Татарстана" Рифкат Минниханов уверен, что нет замков, к которым наши соотечественники не смогли бы подобрать ключи. А вы сомневаетесь? И сделают это наверняка даже не для того, чтобы садиться за руль подшофе, а из чувства социальной справедливости. Ведь чиновники Минпромторга одним росчерком пера готовы объявить более чем 50-миллионную армию российских водителей тайными алкоголиками. Всех поголовно, включая убежденных трезвенников, язвенников и кормящих матерей. И устроить им тотальную проверку, причем за их же деньги. Что интересно, это сильно напоминает прошлогодний эксперимент чиновников Минздрава, которые тоже хотели абсолютно всех российских водителей обязать проходить тест на наличие некого "алкогольного маркера". Тест далеко не однозначный по результатам, но очень дорогой. Так, москвичу он мог обойтись в 5–7 тыс. рублей! Довольно быстро стало понятно, что кто-то из чиновников лоббирует интересы поставщиков этого оборудования и расходных материалов к нему, и только грозный оклик президента заставил министерство отозвать приказ. Сейчас история повторяется: опять громкая инициатива чиновников, якобы направленная на благое дело (уменьшение числа пьяных водителей на дорогах), а на деле, чую, кто-то из производителей алкозамков уже начинает считать возможные барыши. Самое интересное, что, даже если эта инициатива пройдет, несмотря на массовое возмущение автомобилистов, на статистику аварийности это вряд ли повлияет. Дело в том, что замки в таком случае будут устанавливать только на НОВЫЕ авто, а сильно пьющие люди, насколько я понимаю, все-таки в большинстве своем ездят на старых или очень старых машинах (напомню, что средний возраст автомобиля в России — почти 14 лет). То есть наказать рублем собираются в первую очередь людей успешных, которые заработали на новое транспортное средство, а те, кто ездят на старье… да пусть себе творят что угодно!

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