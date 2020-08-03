Янки уходят и… остаются

Пентагон, выполняя распоряжение президента США Дональда Трампа, начал подготовку к выводу 11,9 тыс. американских войск из Германии. По словам министра обороны США Марка Эспера, 6,4 тыс. из этих военнослужащих отправится на родину, остальные будут распределены между базами США в Италии и Бельгии — Авиано и Монс. И хотя до вывода еще есть время, он продлится не один день и месяц, есть повод порассуждать, для чего это делается.

Возникает ряд вопросов. Почему и зачем выводятся войска? Кому это выгодно? Как вывод из ФРГ почти 12 тысяч "джи-ай", а такое количество военнослужащих представляет собой практически мотопехотную дивизию мирного времени, отразится на безопасности Европы и самой Германии? Пострадает ли от этого оперативная и боевая готовность Североатлантического альянса? Будет ли нанесен реальный ущерб НАТО, как утверждает это телеканал CNN? И как к этому отнесутся в Москве, в российском Министерстве обороны, какие предпримут действия в ответ на довольно неожиданную инициативу американского президента? Постараемся разобраться во всем этом. "Что за ерунда?" Почему выводятся американские войска из Германии, гадать не приходится. Об этом прямо и откровенно заявил сам Дональд Трамп у себя в Twitter. Он решил наказать ФРГ за то, что "Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что за ерунда вообще? Также Германия просрочила двухпроцентный налог для НАТО. Поэтому мы выводим некоторую часть наших солдат из Германии". В словах Трампа обращает на себя внимание не только возмущение энергетическими связями между Берлином и Москвой, которые препятствуют навязыванию Германии все увеличивающихся поставок очень дорогого американского сжиженного газа, но и проскользнувшее, будто невзначай, замечание о "налоге для НАТО". Во всех решениях саммитов Североатлантического альянса последнего десятилетия 2% ВВП, которые страны-члены должны вносить в общий бюджет НАТО, звучали слова о "добровольном взносе на укрепление боевого потенциала Североатлантического союза". И хотя некоторые политологи и журналисты то ли в шутку, то ли всерьез говорили, что это деньги на обогащение американского военно-промышленного комплекса, который навязывает европейцам свою военную продукцию, так цинично, как Дональд Трамп, эти 2% ВВП никто никогда не называл.

Описание Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/Stefani Reynolds/POOL

Но дело, в конце концов, не в терминах, хотя в них тоже. Интересно, что из 29 членов альянса 2% своего ВВП в бюджет НАТО платят только четыре страны. Кроме США, которые вносят основной вклад — около $700 млрд (3,61% ВВП), это Великобритания — $61 млрд (2,21% ВВП), Греция — около $3 млрд (2,38% ВВП), Польша — $9,3 млрд (2,38% ВВП) и еще Эстония — $500 млн (2,16% ВВП). И хотя Германия платит свой "налог" в размере 1,38% ВВП и обещает к 2024 году довести его до 1,5%, ее вклад в общий котел альянса составляет свыше $43 млрд, третье место после Великобритании и Франции, если не считать Соединенных Штатов. Кроме того, она потратила из собственного бюджета за последние семь лет (с 2012 по 2019 год) на содержание американских баз на своей территории, их пять из самых крупных семи, расположенных в Европе, более €760 млн. Об этом сообщил министр финансов ФРГ в ответ на обращение в правительство депутата от Левой партии Бригитте Фрайнхольд. Деньги пошли, кроме всего прочего, на пенсии бывшим сотрудникам американских баз — гражданам ФРГ, на эксплуатацию земельных участков и зданий, на строительство расположенных на немецкой земле объектов для партнеров США по НАТО и на другие американские нужды. Но Дональду Трампу все эти выкладки неинтересны. Он хочет переложить расходы на НАТО, что, если быть честным и откровенным, обслуживает в первую очередь интересы США в Европе и только их, на плечи самих европейцев. То есть требует, как шутят критически настроенные к Трампу журналисты, оплатить осужденному веревку, на которой он будет повешен, а также мыло, которым ее смажут, чтобы она лучше скользила. И 2% ВВП президенту США уже мало, он поднял планку "налога" для своих союзников, если они хотят, чтобы Америка их защищала, аж до 4%. Пока никто из них до этой цифры недотягивает, даже самые преданные ему вассалы вроде нынешней Польши. Но стимул уже обозначен, и кое-кому придется подчиниться. Но только не Германии.

Почему Трамп выбрал ее для публичной порки, хотя многие страны — члены НАТО не платят и тех процентов, которые вносит из своего бюджета ФРГ? Например, Италия и Бельгия, куда Марк Эспер, министр обороны США, приказал вывести 5,5 тыс. своих солдат, имеют еще более скромные взносы в общий натовский бюджет, чем Германия, — 1,22% и 0,93% соответственно. В абсолютных цифрах — $21,9 млрд и $400 млн. А к ним особых претензий нет. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Его озвучил сам Дональд Трамп. Германия стала жертвой его гнева, потому что не поддается давлению, посмела открыто отстаивать свои хоть и экономические, но национальные интересы, свой суверенитет. Не отказывается от трубопровода "Северный поток — 2", продолжает, несмотря на сокращение из-за наложенных из-за океана санкций, сотрудничество с Москвой и не собирается подчиняться вашингтонскому диктату. Кроме того, не покупает американское оружие, а принимает на вооружение свое. И это, как понимает Трамп, очень плохой пример для остальных членов НАТО. Мало того что Турция не слушает США, не отказывается от русского ЗРК С-400, теперь и Германия, фактически оккупированная американскими войсками, "встала на дыбы". А это уже, по словам главы американской администрации, "ерунда вообще"! Удар по карману А сейчас попробуем разобраться, действительно ли вывод американских войск станет наказанием для Германии и ее безопасность сильно пострадает после того, как это произойдет. Сначала о том, что представляют собой американские базы на немецкой земле. Их, как мы уже отмечали, самых крупных — пять. В Висбадене дислоцируется командный центр американских войск, более 2 тыс. военнослужащих. И, как утверждают в Бундестаге, еще и крупнейший разведывательный центр в Европе, откуда США шпионят за немецкими политиками, подслушивают их переговоры. Есть также база в Баварии (там расположен один из обширнейших американских полигонов в Европе, а еще мотопехотные и бронетанковые части — всего около 11 тысяч "джи-ай").

Описание Командный центр американских войск в Висбадене © EPA/FREDRIK VON ERICHSEN

Две базы размещены в Шпангдалеме и Рамштайне. Они представляют собой крупнейшие военные аэродромы США, где служат 9600 специалистов. На них дислоцируются все виды авиации ВВС — от истребителей F-16 и F-22 до стратегических бомбардировщиков В-52 и В1В, в том числе и военно-транспортные самолеты С-130. Рамштайн — самый большой перевалочный пункт для грузов, прибывающих из Ирака и Афганистана. Кроме того, там расположен госпиталь, где лечатся американские военнослужащие, получившие ранения и заболевшие на военных базах за пределами Европы. В Штутгарте (Баден-Вюртемберг) расположен командный центр, из которого американцы управляют миссиями в Африке. Это 4680 военнослужащих.

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Поимо этих военных объектов, у американцев есть еще база в Бюхеле, в окрестностях города Кохем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где, как утверждают открытые источники, американцы держат свои атомные бомбы свободного падения В61, всего около 20 штук. Этими бомбами могут оснащаться многофункциональные истребители F-16, F-35 и F-22, а также, в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, немецкие Tornado. В том числе и те, что несут боевое дежурство в Литве, на базе Зокняй близ города Шяуляй и на базе Эмери под Таллином. Немецкая пресса сообщает, что премьер-министры четырех германских земель, где расположены американские базы, — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — отправили совместное послание 13 сенаторам США и членам Палаты представителей с просьбой предотвратить частичный вывод американских войск, дислоцированных в Германии. Они пишут, что присутствие войск США в ФРГ отвечает стратегическим интересам Америки. Кроме того, по их мнению, их значение для трансатлантического партнерства невозможно переоценить. Как отмечают авторы послания, американские базы в Германии являются основой присутствия Соединенных Штатов в Европе и дееспособности НАТО.

Описание Военная техника армии США в Германии © EPA-EFE/STRINGER

Но, правда, глав правительств этих земель волнует не безопасность Германии и боеспособность НАТО, а чисто экономические проблемы. Уедут американцы и их семьи, без работы останутся несколько тысяч немецких рабочих и служащих, обслуживавших заокеанских военных. Придется закрывать какие-то рестораны, бары, ночные клубы, гостиницы, сокращать число сантехников и дворников. Расходы по оплате безработицы лягут на плечи местных властей. После удара пандемии коронавируса это далеко не лучшая перспектива для Германии. Успокаивать немцев может только то, что передислокация американских военнослужащих и их семей произойдет не в один день. Этот процесс растянется на месяцы, а за это время затянутся раны, нанесенные и коронавируом, и передислокацией. Немецкая экономика — мощнейшая в Европе — выдержит это испытание. Как реагируют Брюссель и Москва Известие о решении Трампа передислоцировать часть американских войск из Германии на другие базы в Италии, Бельгии и в собственную страну никакой панической реакции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не вызвало. Критических высказываний в адрес Вашингтона, судя по европейской прессе, пока не прозвучало. Понятно почему. Во-первых, ссориться с Трампом себе дороже. Он может ответить на критику сокращением американского вклада в общий бюджет, а он, как мы знаем, основной. Кроме того, неизвестно, кто станет победителем ноябрьских выборов президента в США, и если победит Джо Байден, то все может вернуться на круги своя. Во-вторых, вывод 6,5 тыс. войск из Европы на общую ситуацию с безопасностью старого континента, как это понимают в альянсе, не сильно повлияет.

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Современные войны ведутся не только мотопехотой и бронечастями. В первую очередь — гибридным сочетанием политического, экономического и информационно-психологического давления на противника. Применением против него высокоточного оружия, ударов авиации, крылатых ракет, беспилотной авиации, систем радиоэлектронной борьбы. Проведением киберопераций. Они обеспечиваются умелым и непрерывным управлением частями и соединениями на поле боя, комплексами разведки — как наземной, так и воздушно-космической, разумным сочетанием разведывательно-ударных комплексов, активной противовоздушной и противоракетной обороной, а также угрозами применения неконвенциального оружия поля боя малой мощности… А с этим у НАТО и его главного спонсора и куратора — Вашингтона — все в порядке. По крайней мере, такое положение озвучивается в мировом информационном пространстве. Плюс-минус одна американская мотопехотная бригада на европейском континенте решающего значения не имеет. Тем более что по планам альянса "умная оборона", под прикрытием которой всегда подразумевается очередная агрессия, требует создания соответствующей поставленной задаче коалиции воинских частей и соединений из различных стран — членов союза. А на каждую операцию снаряжается свой состав сил и средств первого и последующих ударов и средств их усиления. К тому же Пентагон готов и настойчиво тренируется быстро перебрасывать свои войска через Атлантический океан, чему, кстати, сильно помешал в этом году коронавирус. И, если потребуется, он не задержится в наращивании своего потенциала в Европе. Необходимый плацдарм для этого уже подготовлен. В том числе и в Польше, и в странах Балтии.

Описание Военная техника армии США в порту Бремерхафен © EPA/CARSTEN KOALL