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Мнение

Фильм про злого обиженного мужчину: "Неистовый" с Расселом Кроу

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Кино для тех, кто устал от пробок на дорогах

"Мир погружен в агрессию. Люди больше не в силах себя контролировать. Полиция не справляется", — обрушивает на нас поток тревожных сообщений СМИ в "Неистовом" Деррика Борте, который в итоге заканчивается самым ярким из них: "Кажется, что нас окружает сплошное дерьмо". В общем, вам даже и не кажется, мог бы сказать любой зритель этого фильма во время пандемии, и уж тем более этому не нужно еще одно подтверждение в виде полуторачасового старомодного триллера средней руки.

Рейчел (Карен Писториус) проспала, а на дорогах пробки, поэтому она не успевает отвезти сына вовремя в школу, а клиентка увольняет ее из-за постоянных опозданий. Слишком много людей, слишком много машин и слишком мало времени, сокрушается Рейчел. Вдобавок на светофоре вместо того, чтобы ехать, пикап впереди нее не двигается с места. Женщина нетерпеливо сигналит ему, но, не дождавшись реакции, объезжает его и уезжает. Правда, тот быстро ее догоняет. За рулем оказывается безымянный мужчина с серым рыхлым раздраженным лицом в исполнении Рассела Кроу и начинает выговаривать ей, что надо было сигналить вежливо и что ей надо извиниться. Рейчел отказывается, и очень быстро понимает, что зря.

Кадр из фильма "Неистовый" Пресс-служба компании Volga
Описание
Кадр из фильма "Неистовый"
© Пресс-служба компании Volga
О том, насколько американцы фрустрированы дорожными пробками, говорил еще Джоэл Шумахер в фильме "С меня хватит!" в 1992 году, и почти через 20 лет Борте вместе со сценаристом Карлом Эллсуортом не только не нашли, что можно было бы к этому прибавить, но удивительным образом максимально упростили проблематику. "Неистовый" — донельзя прямолинейный триллер с угрюмой цветокоррекцией, неизобретательными погонями и предсказуемым саспенсом

Он ужасно неприятный и агрессивный, и при этом даже не пытается придумать себе хоть какой-то смысл так же, как и оправдание своему злодею. В прологе нам показывают, что герой Кроу, явно разочарованный разводом, с порога убивает двух людей, но большего объяснения его поступкам так и не придумывают. Он настоящее воплощение зла: актер дает классического Рассела Кроу, умноженного на 100 и лишенного хоть какой-либо глубины. Он злобно пыхтит, сопит, рычит, сжимает кулаки и натурально играет обиженного на весь мир мужчину и ничего больше. Актер в последнее время пробует себя в отрицательных ролях ("Подлинная история банды Келли", "Самый громкий голос"), но в случае с "Неистовым" ему даже нечего играть. Он как агрессивная безликая масса, символизирующая всех обозленных белых мужчин вместе взятых, преследует Рейчел, которая триггернула его тем, что тоже в разводе и недостаточно вежлива на дороге.

Кадр из фильма "Неистовый" Пресс-служба компании Volga
Описание
Кадр из фильма "Неистовый"
© Пресс-служба компании Volga

При этом русифицированное название уж больно романтизирует этого персонажа — все-таки никакой он не "неистовый", а скорее "расстроенный" (это мягко говоря), как и предполагает дословный перевод оригинального названия "Unhinged".

Но удивительно в этом фильме даже не это.

Несмотря на то, что он не придумывает никаких оправданий своему антигерою и представляет его как безусловного монстра, он при этом разбрасывает по всему сюжету намеки на то, что женщины сами виноваты в своих бедах. Даже если эта беда — больной мужчина, который хочет убить ее семью

Не поставила будильник и проспала, не поставила пароль на телефон, не взяла зарядку от айпада, не извинилась, красила ресницы за рулем — чем дальше, тем больше создается впечатление, что режиссер сам становится тем самым фрустрированным мужчиной. И даже в самом конце мораль фильма сводится к тому, что при встрече с агрессией лучше мудро не высовываться и промолчать. Это единственный комментарий, сделанный фильмом на бегло обозначенную проблему в начале: думать о том, почему эта проблема возникает, ему не столь интересно, как снимать незатейливые погони и кровавые сцены с участием вилки и кухонного ножа.

Кадр из фильма "Неистовый" Пресс-служба компании Volga
Описание
Кадр из фильма "Неистовый"
© Пресс-служба компании Volga

"Неистовый" — не самый очевидный релиз для возобновления кинопроката. Именно он взял на себя эту почетную функцию вместо многомиллионного "Довода" Кристофера Нолана. Но по иронии он гораздо лучше смотрелся бы на экранах домашних кинотеатров, где его посредственная режиссура и ленивый сценарий не так бросались бы в глаза. А вот как фильм воспримет аудитория, которая специально пойдет на него в кино, — большой вопрос. Вряд ли подуставшим от ежедневного апокалипсиса зрителям нужен очередной комментарий о неуправляемой агрессии в обществе.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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