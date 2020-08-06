Фильм про злого обиженного мужчину: "Неистовый" с Расселом Кроу

"Мир погружен в агрессию. Люди больше не в силах себя контролировать. Полиция не справляется", — обрушивает на нас поток тревожных сообщений СМИ в "Неистовом" Деррика Борте, который в итоге заканчивается самым ярким из них: "Кажется, что нас окружает сплошное дерьмо". В общем, вам даже и не кажется, мог бы сказать любой зритель этого фильма во время пандемии, и уж тем более этому не нужно еще одно подтверждение в виде полуторачасового старомодного триллера средней руки. Рейчел (Карен Писториус) проспала, а на дорогах пробки, поэтому она не успевает отвезти сына вовремя в школу, а клиентка увольняет ее из-за постоянных опозданий. Слишком много людей, слишком много машин и слишком мало времени, сокрушается Рейчел. Вдобавок на светофоре вместо того, чтобы ехать, пикап впереди нее не двигается с места. Женщина нетерпеливо сигналит ему, но, не дождавшись реакции, объезжает его и уезжает. Правда, тот быстро ее догоняет. За рулем оказывается безымянный мужчина с серым рыхлым раздраженным лицом в исполнении Рассела Кроу и начинает выговаривать ей, что надо было сигналить вежливо и что ей надо извиниться. Рейчел отказывается, и очень быстро понимает, что зря.

Описание Кадр из фильма "Неистовый" © Пресс-служба компании Volga

О том, насколько американцы фрустрированы дорожными пробками, говорил еще Джоэл Шумахер в фильме "С меня хватит!" в 1992 году, и почти через 20 лет Борте вместе со сценаристом Карлом Эллсуортом не только не нашли, что можно было бы к этому прибавить, но удивительным образом максимально упростили проблематику. "Неистовый" — донельзя прямолинейный триллер с угрюмой цветокоррекцией, неизобретательными погонями и предсказуемым саспенсом

Он ужасно неприятный и агрессивный, и при этом даже не пытается придумать себе хоть какой-то смысл так же, как и оправдание своему злодею. В прологе нам показывают, что герой Кроу, явно разочарованный разводом, с порога убивает двух людей, но большего объяснения его поступкам так и не придумывают. Он настоящее воплощение зла: актер дает классического Рассела Кроу, умноженного на 100 и лишенного хоть какой-либо глубины. Он злобно пыхтит, сопит, рычит, сжимает кулаки и натурально играет обиженного на весь мир мужчину и ничего больше. Актер в последнее время пробует себя в отрицательных ролях ("Подлинная история банды Келли", "Самый громкий голос"), но в случае с "Неистовым" ему даже нечего играть. Он как агрессивная безликая масса, символизирующая всех обозленных белых мужчин вместе взятых, преследует Рейчел, которая триггернула его тем, что тоже в разводе и недостаточно вежлива на дороге.

Описание Кадр из фильма "Неистовый" © Пресс-служба компании Volga

При этом русифицированное название уж больно романтизирует этого персонажа — все-таки никакой он не "неистовый", а скорее "расстроенный" (это мягко говоря), как и предполагает дословный перевод оригинального названия "Unhinged". Но удивительно в этом фильме даже не это.

Несмотря на то, что он не придумывает никаких оправданий своему антигерою и представляет его как безусловного монстра, он при этом разбрасывает по всему сюжету намеки на то, что женщины сами виноваты в своих бедах. Даже если эта беда — больной мужчина, который хочет убить ее семью

Не поставила будильник и проспала, не поставила пароль на телефон, не взяла зарядку от айпада, не извинилась, красила ресницы за рулем — чем дальше, тем больше создается впечатление, что режиссер сам становится тем самым фрустрированным мужчиной. И даже в самом конце мораль фильма сводится к тому, что при встрече с агрессией лучше мудро не высовываться и промолчать. Это единственный комментарий, сделанный фильмом на бегло обозначенную проблему в начале: думать о том, почему эта проблема возникает, ему не столь интересно, как снимать незатейливые погони и кровавые сцены с участием вилки и кухонного ножа.

Описание Кадр из фильма "Неистовый" © Пресс-служба компании Volga