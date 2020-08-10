Снятие с чемпионата — не выход. РФС стоит назначить переигровку матча "Спартак" — "Сочи"

Любой матч "Спартака" может обернуться скандалом, который в российском футболе будут обсуждать еще несколько дней. После золота-2017, которого болельщики красно-белых ждали долгих 16 лет, случилось столько всего, что тот весенний день на "Открытие-Арене", кажется, был не в прошлой жизни, а даже в позапрошлой. Из тех, кто выходил на поле в чемпионском сезоне, в команде осталось пять человек, но только двое играют постоянно — защитник и капитан Георгий Джикия, а также полузащитник Роман Зобнин. За три с небольшим года все вокруг них поменялось несколько раз — от партнеров на поле до тренеров, игровой модели и топ-менеджмента клуба. Только одно осталось неизменным: любое мало-мальское событие в "Спартаке" или вокруг него обсуждается и метит во всевозможные топы спортивных сайтов.

Первый матч красно-белых в новом сезоне был обсуждаемым еще за неделю до его начала — 2 августа "Спартак" объявил о переходе бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который последние полгода выступал в аренде в "Сочи". Именно против этой команды форвард мог дебютировать в новом клубе. Казалось бы, вот она — интрига. Но за пару часов до матча стало известно, что игрок из-за повреждения оказался вне заявки. Градус ожиданий от игры поубавился, тем более после того, как к 10-й минуте "Спартак" абсолютно заслуженно забил два гола. Но не зря говорят, что 2:0 — самый неудобный счет в футболе для команды, которая выигрывает: она может успокоиться, упустить нити игры, а вслед за ними и победу. Именно это и произошло в Тушине, хоть и с оговорками. "Спартак" еще до перерыва мог забить на четыре (!) мяча больше, но реализация подвела Айртона (при счете 0:0), Александра Соболева и Максима Глушенкова (дважды). Во втором тайме красно-белые стали больше играть с оглядкой на счет и собственные ворота, но в целом по игре заслуживали победы. "Сочи" ответил двумя точными ударами с одиннадцатиметровой отметки, и если в первом случае решение судьи можно поддержать, то назначение второго пенальти не лезет ни в какие ворота. Особенно с учетом того, что в РПЛ действует система видеоассистента рефери (VAR). С этой технологией просмотр эпизодов, которые вызывают сомнения у судей, может затягиваться практически до бесконечности — смотревшие игру "Ростов" — "Краснодар" 1 июля не дадут соврать. Тогда хозяева поля ушли от поражения на 11-й компенсированной ко второму тайму минуте, большую часть которого заняло изучение спорного эпизода. На "Открытие-Арене" судьи управились очень быстро.

Можно было бы предположить, что судье матча Василию Казарцеву, видеоассистенту Алексею Еськову и его помощнику Тихону Калугину известны такие тонкости правил игры, о которых простому зрителю невдомек. Но нет, чуть больше чем через час после завершения игры глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что Казарцев допустил ошибку и будет отстранен от работы. При этом, по информации издания, ему, а также другим судьям, работавшим на игре, предложат пройти проверку на полиграфе. У людей, которые смотрят футбол время от времени, может возникнуть вопрос: а из-за чего весь шум? Ну да, судьи допустили грубую ошибку в первом матче одной из самых популярных команд страны. Но от ошибок-то никто не застрахован. Но все не так просто. С июня, когда чемпионат России возобновился после трех месяцев простоя из-за пандемии коронавируса, "Спартак" провел десять матчей, и в девяти из них у красно-белых были претензии к судьям. 21 июля, перед последней игрой прошлого чемпионата, в которой москвичи на выезде обыграли "Рубин" (2:1) благодаря двум голам с пенальти, клуб написал открытое письмо на имя Кашшаи. Вот выдержка из него: "…В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака". В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу "Спартака", а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где VAR в принципе отсутствовал. Ситуация получила продолжение в кубковой игре с "Зенитом" (1:2), по итогам которой "Спартак" попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам".

Глава департамента судейства РФС в эфире "Матч ТВ" заявил, что отправит ответ на письмо "Спартака". Прошло 17 дней, но, по информации ТАСС, клуб не получил разъяснений от Кашшаи. При нынешнем судейском скандале в матче с участием "Спартака" можно вспомнить то, что произошло 33 года назад в игре чемпионата СССР с "Днепром", который закончился с таким же счетом - 2:2. По ходу игры "Спартак", пропустив первым, забил два мяча и вел до 87-й минуты, пока счет не сравнял Антон Шох. После того матча от судейства отстранили главного арбитра омича Владимира Кузнецова, который при этом дважды ошибся в пользу "Спартака". Судья засчитал забитый не по правилам гол Вагиза Хидиятуллина. Причем больше виноват в этой ситуации был его помощник, не увидевший, что мяч не пересекал линию ворот после отскока от перекладины. После этого он назначил пенальти в ворота "Днепра", который вызвал массу вопросов, поскольку нарушение было зафиксировано после офсайда. Даже забивший 11-метровый Федор Черенков, вошедший благодаря этому голу в Клуб Григория Федотова, извинительно развел руками. Спартаковцы обсуждали идею переиграть матч, учитывая ситуацию с двумя не по правилам забитыми голами, но "Днепр" этого не захотел. "Спартак" же в том году стал чемпионом СССР. "Спартак" снимется с чемпионата России? Владелец "Спартака" Леонид Федун известен эмоциональностью высказываний, но после игры с "Сочи" он переплюнул сам себя, сделав громкое заявление через "Спорт-Экспресс": "Я завтра (в понедельник, 10 августа — прим. ТАСС) объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. <…> В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак" — значит, не нужен!"

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Пока слова Федуна смотрятся как эмоциональный порыв, что, в частности, после игры предположил бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков. Но если предположить, что владелец клуба пойдет до конца и осуществит задуманное, последствия будут колоссальными. Красно-белые не только не смогут участвовать ни в одном чемпионате в сезоне-2020/21, но и лишатся возможности сыграть во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола в следующем (об этом говорится в статье 4.5.6.3 регламента РПЛ). То есть клуб с такой историей будет вынужден в 2022 году отметить столетие на любительском уровне и сможет вернуться в премьер-лигу не раньше 2024 года. Несмотря на импульсивность в вопросах футбола, Федун — успешный бизнесмен, который умеет считать деньги. Если его заявление окажется правдой, то "Спартак" окажется связан по рукам и ногам контрактными обязательствами перед спонсорами, сотрудниками клуба и игроками. Сплошные расходы и ни намека на то, как можно было бы заработать. Поэтому такой сценарий мне видится маловероятным. Что делать? Момент с назначением пенальти в воскресной игре вовсю обсуждается в зарубежных СМИ, ведь игры РПЛ транслируются не только в России, но и во многих зарубежных странах, в том числе Испании и Бразилии. Сейчас есть вариант, который нанесет куда меньший урон репутации чемпионата, чем снятие такого клуба, как "Спартак", из-за судейства. Речь о пересмотре результата матча с "Сочи". Согласно статье 5.7 ("Аннулирование результата матча") регламента РПЛ это возможно лишь по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Московский клуб должен направить протест, по результатам которого, если будет подтверждено, что "несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС — прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения".

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В утвержденном 1 августа дисциплинарном регламенте РФС есть статья 21 — "Аннулирование результата матча". В ее втором пункте говорится о том, что "последствием аннулирования результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим командам, участвующим в матче. Последствие аннулирования результата матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата матча, — решением юрисдикционного органа". Считаю, что руководству РФС, которое сразу после матча воздержалось от комментариев, необходимо публично выступить по поводу работы судей в матче "Спартак" — "Сочи" и проконтролировать вопрос с аннулированием результата этой игры. Также стоит навести порядок в департаменте Виктора Кашшаи, ведь вопросы к арбитрам есть не только у Федуна и болельщиков красно-белых. В воскресный вечер многие фанаты других команд, в том числе и ЦСКА, в личных беседах признавали, что сделанное Казарцевым можно назвать убийством, клоунадой и позором, но никак не судейством. Все они понимали, что если ошибки ТАКОГО уровня допускаются в играх "Спартака", их любимая команда может стать следующей.