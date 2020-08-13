Тихая австралийская грусть и боль взросления: фильм "Молочные зубы"

Премьера малобюджетной инди-драмы австралийского режиссера Шеннон Мерфи прошла на Венецианском кинофестивале в прошлом году, что само по себе необычно: "Молочные зубы" не только довольно скромный и небольшой фильм, но еще и дебют, которые редко сразу же берут в основной конкурс. Так что Мерфи был дан большой кредит доверия. Скорее всего, картине поспособствовало то, что одним из ее продюсеров выступила Джен Чепман, которая в свое время спродюсировала "Пианино" Джейн Кэмпион. Также она участвовала в проекте "Бабадук" австралийки Дженнифер Кент, чьему "Соловью" пришлось отдуваться за всех женщин-режиссеров в конкурсе Венеции в 2018 году. Может, стремление к гендерному паритету также поспособствовало "Молочным зубам" — все-таки он смотрелся гораздо органичнее, например, на "Сандэнсе", нежели среди тяжеловесных европейских политических драм. Это типичная американская инди-драма, хоть и снята в Австралии. Тема, мягко говоря, тоже не нова: девушка Мила страдает от тяжелой болезни, в то время как ее близкие, мама и папа, делают все, чтобы ее спасти. Но, конечно, не стоит забывать, что она не просто больна, но еще и тинейджер со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Мила влюбляется в Мозеса, мелкого наркодилера без царя в голове, но, судя по всему, с мягким сердцем.

Описание Кадр из фильма "Молочные зубы" © A-One

Родители Генри и Анна, конечно, не в восторге от такого "завидного" жениха, но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Мерфи строит отношения между героями с помощью жестов, взглядов, постоянной недосказанности, до конца не вербализуя их чувства. Химия между двумя парами — Милой и Мозесом и ее родителями — хоть и разными по возрасту, но одинаково неловкими друг с другом, возникает с первого же момента их появления на экране

Уже на первом ужине с родителями становится понятно, что неотесанный Мозес, может, и не такая уж аномалия: мама Милы настолько перебрала с таблетками, что не может справиться с речью, а отец настолько оградился от боли, что остался в полном одиночестве.

Описание Кадр из фильма "Молочные зубы" © A-One

По этому описанию кажется, что в фильме одна сплошная драма, но от нее его спасает спокойный, ироничный взгляд режиссера. Мы все оголяемся перед лицом беды, становимся беззащитными и глупыми, и это нормально, говорит Мерфи. И сама героиня, несмотря на постоянное беспокойство родителей, просто подросток, переживающий первую любовь. Режиссер играет на постоянном смешении драмы и комедии, что придает фильму тонкости и обаяния. К двум странноватым парочкам добавляется меланхоличный учитель музыки, обучающий Милу игре на скрипке, и беспокойная беременная соседка с неуправляемым псом Генри, которые иногда выхватывают главных героев из их одиночества. Хотя это происходит редко.

Описание Кадр из фильма "Молочные зубы" © A-One