Соглашение между Израилем и ОАЭ: почему это хорошая новость для региона

Основной немедленный эффект соглашения о нормализации между Израилем и ОАЭ — перенос или даже потенциальный отказ от односторонней аннексии частей Западного берега реки Иордан еврейским государством, которая однозначно привела бы к резкому росту напряженности и возможным затяжным конфликтам и войнам в регионе. Соглашение оказалось весьма кстати, так как оно открывает путь к выходу из тупика, в котором палестино-израильское урегулирование оказалось после объявления президентом США Дональдом Трампом своего мирного плана в январе 2020 года.

Давно на Ближнем Востоке не было столь обнадеживающих новостей, как объявление о достижении договоренности о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Наконец-то тягостное предчувствие грядущих столкновений и возможных войн из-за анонсированного Израилем распространения своего суверенитета на оккупированные части Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину сменилось на радостные поздравления и благодарности.

Разные трактовки

Но когда первая волна эйфории прошла, стало видно, что стороны даже по-разному описывают свершившееся. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал договоренности о нормализации как "исторический прорыв на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке" и заявил, что еврейское государство и ОАЭ "открыли новую эру мира между Израилем и арабским миром". А в трактовке наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна ОАЭ и Израиль лишь договорились о том, что "разработают дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к [установлению] двусторонних отношений". При этом, подчеркнул наследный принц, "будет остановлено присоединение палестинских земель к Израилю", то есть аннексия поселений и долины реки Иордан в соответствии с мирным планом хозяина Белого дома, который Нетаньяху обещал начать реализовывать после 1 июля.

На пресс-конференции в Иерусалиме 13 августа, последовавшей через несколько часов за анонсом в Twitter Трампа о достижении соглашения о нормализации отношений Израиля и ОАЭ, Нетаньяху заявил, что "распространение суверенитета будет осуществляться исключительно в координации с США". Он также дал понять, что Трамп попросил его "подождать" с аннексией частей Западного берега с тем, чтобы "сначала заключить мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", а также, по словам премьера, "и с другими странами". Но глава израильского кабмина тут же заявил, что вопрос о распространении суверенитета "остается на столе", а планы по аннексии "не изменились", только нужна отмашка со стороны США, так как, по его словам, идти на такие односторонние шаги "без американской поддержки в лучшем случае не стоит, а в худшем — это пагубно отразится на поселенческом движении, а также на Государстве Израиль".

Трамп же уже 14 августа заявил, что вопрос об аннексии "сейчас не обсуждается, снят с повестки", а также добавил, что "не может говорить об этом в будущем". Он отметил, что Израиль "согласился не делать этого", имея в виду аннексию, а также что это — "большая уступка со стороны Израиля, умная уступка со стороны Израиля". Тут сложно что-либо возразить хозяину Белого дома.

"Проявление реалистичного взгляда" или "предательство"?

Существенное сокращение напряженности из-за снятия перспективы односторонней аннексии Израилем поселений на Западном берегу можно считать основным непосредственным положительным эффектом от соглашения по нормализации с ОАЭ. Как отмечается в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ, Россия считает отказ от планов распространения израильского суверенитета на части территорий Западного берега реки Иордан "важным элементом, поскольку подобные планы были ключевым препятствием на пути к возобновлению прямых палестино-израильских контактов", а "их реализация привела бы к демонтажу перспектив создания жизнеспособного, целостного, территориально непрерывного палестинского государства".

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш назвал обнадеживающей положительную реакцию ряда ключевых стран мира на соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Он добавил, что решение о нормализации отношений с Израилем является проявлением реалистичного взгляда на вещи со стороны руководства ОАЭ. Гаргаш также подчеркнул, что, несмотря на заключение соглашения, мирное палестино-израильское урегулирование остается проблемой, которую надлежит решать исключительно палестинской и израильской сторонам, но заморозка аннексии "даст дополнительное время для достижения мирного урегулирования".