Флаг как символ. Почему болельщики используют триколор правильнее, чем многие чиновники

Есть много знаковых вещей, которые с флагом связаны, поэтому говорить, что в современном мире флаг как визуальный символ теряет свое значение, — это неправильно.
Если рассматривать историю флагов в принципе, первоначально они, естественно, появились на флоте, потому что по мере того, как развивалась техника, прежде всего артиллерийское вооружение кораблей, дальность выстрелов и так далее, необходимо было заранее знать, что за корабль перед тобой. Причем мало было увидеть что-то глазами — корабли могли быть однотипными. То есть флаги выполняли различительную функцию — чтобы можно было понять, корабль свой или чужой: либо это корабль противника — значит пушки готовить, либо, если это корабль союзника, тогда радостно его поприветствовать — и точка. Поэтому, собственно, история флагов начинается именно с морских флагов.
И сейчас прежде всего это нужно на флоте. Существует специальный флажный этикет, когда при помощи подъема тех или иных флагов ты как бы приветствуешь другие корабли или порт, в который ты приходишь.
Далее, необходимость флагов — дипломатическая. Если вы находитесь в другом государстве и хотите узнать, где посольство вашей страны, вы его увидите, потому что на здании будет ваш флаг, а если будет просто табличка на здании — вы не узнаете, пока эту табличку не прочтете. Флаги нужны и используются в дипломатическом протоколе — при переговорах, когда на столы ставятся флажки, обозначающие участников.
Флаги к тому же используются для обозначения государственных учреждений: если вы идете по городу и видите на здании флаг, то это, как правило, государственное учреждение.
Флаги государственные и национальные
Еще флаг означает некую социальную общность, и для этой общности он становится определенным символом, ценностью. Так же, как название страны. Поэтому для людей в праздники вывешиваются государственные флаги на зданиях, и люди ходят с флажками — то есть это определенный знак самоидентификации.
Конечно, нет такого, что все сто процентов населения гордятся своей страной, своим флагом — для каждого в этом есть что-то свое. Для разных групп населения характерно разное понимание и восприятие своей страны и разное восприятие и понимание термина "родина". Можно, к примеру, сказать: "Я люблю тебя Россия, горжусь тобой" — а можно просто воспринимать как знак в паспорте и не более того. Это очень индивидуальные вещи.
Но вообще отношение к флагу — такое же, как к боевому знамени, он означает большую общность, и во многих странах есть наказание за оскорбление флага, то есть оскорбление флага — оскорбление страны, каждого из нас. Неслучайно появляются и определенные действия по отношению к флагу: когда хотят кого-то оскорбить, приходят к посольству и сжигают флаг, если возмущены действиями того или иного государства.
В том, что граждане страны используют национальный флаг в частных целях, например вешают на свой дом, нет ничего плохого, но нужно учитывать определенные нюансы.
В некоторых странах есть только национальный флаг, в других — национальный флаг и государственный. Национальный, который общедоступен всем гражданам, обозначает всю нацию, а государственный обозначает только государственные учреждения. У финнов, к примеру, есть национальный флаг, который каждый может поднять на своем участке, вывесить на балконе, а есть государственный, который может подниматься только на государственных учреждениях. У нас в принципе произошло соединение терминов "государственный флаг" и "национальный", и поскольку у нас нет такого разделения, то в соответствии с нашим законодательством государственный флаг России могут использовать граждане, и никто не может запретить повесить вам флаг на балконе у себя дома, на участке, причем не обязательно в праздничный день, а в любой.
Не вижу ничего плохого и в том, что спортивные болельщики используют изображение флага — могут на лице нарисовать флажок, накинуть себе на плечи флаг. Это как раз некое обозначение принадлежности к государству, народу. Тем более — когда это делают зрители на стадионе с тем, чтобы отличаться от болельщиков других стран.
Другое дело — нужно, безусловно, грамотное использование флага. Должно быть понимание. У нас, к сожалению, есть одна вещь, которую много раз приходится объяснять, но окончательно так и не доходит: что бело-сине-красное полотнище с изображением золотого двуглавого орла — это личный знак президента Российской Федерации, его личный штандарт, на который имеет право только он, единственный человек в стране. Но, к сожалению, иногда можно видеть, что те или иные чиновники сидят в кабинете под президентским штандартом. Это использование неправильное, не соответствующее госстатусу. Еще более-менее можно относиться спокойно, когда продают бело-сине-красный флаг, на нем же герб и на нем же написано "Россия". Конечно, это уже такой китч — сувенир, ну да бог с ним. А вот когда используется в чистом виде штандарт президента, без этой надписи, и он размещается в официальных кабинетах, это, конечно, неправильно. И если я повешу такой знак на своем доме — это неправильно.
Геральдическая мифология
В России до появления флота, по сути, необходимости во флаге не было. Были другие виды знамен — государевы стяги, и, если государь шел в поход, за ним был везде его стяг. Были полковые знамена, знамена у военачальников.
Бело-сине-красный флаг в России впервые использовали для корабля "Орел" в 1667 году. Также известно, что во время Великого посольства Петра I было указание на приобретение специальных тканей для флагов и знамен белого, синего, красного цветов в равном количестве.
У нас не сохранилось, или, может, еще историки не нашли, чем руководствовался царь Алексей Михайлович, когда выбирал цвета для нашего флага. И как он выглядел — мы не знаем, есть разные версии: одни считают, что он похож на голландский флаг, другие считают, что он был как крестовый флаг — как стрелецкие знамена с синим крестом и красно-белыми углами, у третьих свое мнение. Пока нет документов, мы можем сколько угодно фантазировать, важно, что мы знаем из источников, что ткани для знамени были белого, синего и красного цветов.
Когда сейчас начинают говорить о символике цветов российского триколора — это уже то, что называется геральдической мифологией или геральдической поэзией. Иногда начинаются разговоры, что белый, синий, красный — символ трех стихий, или кто-то говорит, что это символ Троицы, или одно время говорили, что это символ дружбы трех славянских народов — украинцев, белорусов и русских (что сейчас не совсем актуально). Это все геральдическая поэзия и мифология, не имеющая отношения к реальному флагу.
В некоторых случаях есть какие-то исторические предания или легенды, связанные с появлением того или иного флага. Допустим, в Дании, Швеции есть истории, что во время битвы король увидел на небе сияющий крест, и он поместил его изображение на свой флаг и выиграл битву.
В других случаях есть почти математическая логика построения флага. Скажем, в Великобритании: покровитель Англии — святой Георгий, поэтому первый элемент флага — на белом полотнище красный крест, затем — присоединение Шотландии, ее покровитель святой Андрей, и это уже белый диагональный крест на синем поле, он соединяется с георгиевским крестом. Дальше эмблема Ирландии — святой Патрик, там соединяется еще диагональный крест, так складывается эмблема, которая накладывает одно на другое.
В других странах тоже есть определенные закономерности, связанные с сочетанием цветов герба и флага. Государственный герб Германии — изображение черного орла на черном поле. И орел с красными клювом, языком и лапами, и, соответственно, флаг у них черно-желто-красный.
Это каждый раз своя история, но прежде всего нужно понимать, что функция герба, флага — различительная. Любой знак появляется, когда в нем есть необходимость. Это не просто: захотели придумать какую-то картинку или значок — и зачем-то придумали. Геральдика абсолютно функциональна. Геральдический знак — это прежде всего различительный знак, который помогает в социальной коммуникации.