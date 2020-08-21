Флаг как символ. Почему болельщики используют триколор правильнее, чем многие чиновники

Есть много знаковых вещей, которые с флагом связаны, поэтому говорить, что в современном мире флаг как визуальный символ теряет свое значение, — это неправильно.

Если рассматривать историю флагов в принципе, первоначально они, естественно, появились на флоте, потому что по мере того, как развивалась техника, прежде всего артиллерийское вооружение кораблей, дальность выстрелов и так далее, необходимо было заранее знать, что за корабль перед тобой. Причем мало было увидеть что-то глазами — корабли могли быть однотипными. То есть флаги выполняли различительную функцию — чтобы можно было понять, корабль свой или чужой: либо это корабль противника — значит пушки готовить, либо, если это корабль союзника, тогда радостно его поприветствовать — и точка. Поэтому, собственно, история флагов начинается именно с морских флагов.

И сейчас прежде всего это нужно на флоте. Существует специальный флажный этикет, когда при помощи подъема тех или иных флагов ты как бы приветствуешь другие корабли или порт, в который ты приходишь.

Далее, необходимость флагов — дипломатическая. Если вы находитесь в другом государстве и хотите узнать, где посольство вашей страны, вы его увидите, потому что на здании будет ваш флаг, а если будет просто табличка на здании — вы не узнаете, пока эту табличку не прочтете. Флаги нужны и используются в дипломатическом протоколе — при переговорах, когда на столы ставятся флажки, обозначающие участников.

Флаги к тому же используются для обозначения государственных учреждений: если вы идете по городу и видите на здании флаг, то это, как правило, государственное учреждение.

Флаги государственные и национальные

Еще флаг означает некую социальную общность, и для этой общности он становится определенным символом, ценностью. Так же, как название страны. Поэтому для людей в праздники вывешиваются государственные флаги на зданиях, и люди ходят с флажками — то есть это определенный знак самоидентификации.

Конечно, нет такого, что все сто процентов населения гордятся своей страной, своим флагом — для каждого в этом есть что-то свое. Для разных групп населения характерно разное понимание и восприятие своей страны и разное восприятие и понимание термина "родина". Можно, к примеру, сказать: "Я люблю тебя Россия, горжусь тобой" — а можно просто воспринимать как знак в паспорте и не более того. Это очень индивидуальные вещи.

Но вообще отношение к флагу — такое же, как к боевому знамени, он означает большую общность, и во многих странах есть наказание за оскорбление флага, то есть оскорбление флага — оскорбление страны, каждого из нас. Неслучайно появляются и определенные действия по отношению к флагу: когда хотят кого-то оскорбить, приходят к посольству и сжигают флаг, если возмущены действиями того или иного государства.

В том, что граждане страны используют национальный флаг в частных целях, например вешают на свой дом, нет ничего плохого, но нужно учитывать определенные нюансы.