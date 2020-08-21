{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Флаг как символ. Почему болельщики используют триколор правильнее, чем многие чиновники

ВИЛИНБАХОВ Георгий Вадимович 
государственный герольдмейстер, председатель Геральдического совета при президенте РФ, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов о значении флага в современном мире
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

Есть много знаковых вещей, которые с флагом связаны, поэтому говорить, что в современном мире флаг как визуальный символ теряет свое значение, — это неправильно.

Если рассматривать историю флагов в принципе, первоначально они, естественно, появились на флоте, потому что по мере того, как развивалась техника, прежде всего артиллерийское вооружение кораблей, дальность выстрелов и так далее, необходимо было заранее знать, что за корабль перед тобой. Причем мало было увидеть что-то глазами — корабли могли быть однотипными. То есть флаги выполняли различительную функцию — чтобы можно было понять, корабль свой или чужой: либо это корабль противника — значит пушки готовить, либо, если это корабль союзника, тогда радостно его поприветствовать — и точка. Поэтому, собственно, история флагов начинается именно с морских флагов.

И сейчас прежде всего это нужно на флоте. Существует специальный флажный этикет, когда при помощи подъема тех или иных флагов ты как бы приветствуешь другие корабли или порт, в который ты приходишь.

Далее, необходимость флагов — дипломатическая. Если вы находитесь в другом государстве и хотите узнать, где посольство вашей страны, вы его увидите, потому что на здании будет ваш флаг, а если будет просто табличка на здании — вы не узнаете, пока эту табличку не прочтете. Флаги нужны и используются в дипломатическом протоколе — при переговорах, когда на столы ставятся флажки, обозначающие участников.

Флаги к тому же используются для обозначения государственных учреждений: если вы идете по городу и видите на здании флаг, то это, как правило, государственное учреждение.

Флаги государственные и национальные

Еще флаг означает некую социальную общность, и для этой общности он становится определенным символом, ценностью. Так же, как название страны. Поэтому для людей в праздники вывешиваются государственные флаги на зданиях, и люди ходят с флажками — то есть это определенный знак самоидентификации.

Конечно, нет такого, что все сто процентов населения гордятся своей страной, своим флагом — для каждого в этом есть что-то свое. Для разных групп населения характерно разное понимание и восприятие своей страны и разное восприятие и понимание термина "родина". Можно, к примеру, сказать: "Я люблю тебя Россия, горжусь тобой" — а можно просто воспринимать как знак в паспорте и не более того. Это очень индивидуальные вещи.

Но вообще отношение к флагу — такое же, как к боевому знамени, он означает большую общность, и во многих странах есть наказание за оскорбление флага, то есть оскорбление флага — оскорбление страны, каждого из нас. Неслучайно появляются и определенные действия по отношению к флагу: когда хотят кого-то оскорбить, приходят к посольству и сжигают флаг, если возмущены действиями того или иного государства.

В том, что граждане страны используют национальный флаг в частных целях, например вешают на свой дом, нет ничего плохого, но нужно учитывать определенные нюансы.

На эту тему
Знаменосцы Победы. Кто водрузил штурмовой флаг над Рейхстагом

В некоторых странах есть только национальный флаг, в других — национальный флаг и государственный. Национальный, который общедоступен всем гражданам, обозначает всю нацию, а государственный обозначает только государственные учреждения. У финнов, к примеру, есть национальный флаг, который каждый может поднять на своем участке, вывесить на балконе, а есть государственный, который может подниматься только на государственных учреждениях. У нас в принципе произошло соединение терминов "государственный флаг" и "национальный", и поскольку у нас нет такого разделения, то в соответствии с нашим законодательством государственный флаг России могут использовать граждане, и никто не может запретить повесить вам флаг на балконе у себя дома, на участке, причем не обязательно в праздничный день, а в любой.

Не вижу ничего плохого и в том, что спортивные болельщики используют изображение флага — могут на лице нарисовать флажок, накинуть себе на плечи флаг. Это как раз некое обозначение принадлежности к государству, народу. Тем более — когда это делают зрители на стадионе с тем, чтобы отличаться от болельщиков других стран.

Другое дело — нужно, безусловно, грамотное использование флага. Должно быть понимание. У нас, к сожалению, есть одна вещь, которую много раз приходится объяснять, но окончательно так и не доходит: что бело-сине-красное полотнище с изображением золотого двуглавого орла — это личный знак президента Российской Федерации, его личный штандарт, на который имеет право только он, единственный человек в стране. Но, к сожалению, иногда можно видеть, что те или иные чиновники сидят в кабинете под президентским штандартом. Это использование неправильное, не соответствующее госстатусу. Еще более-менее можно относиться спокойно, когда продают бело-сине-красный флаг, на нем же герб и на нем же написано "Россия". Конечно, это уже такой китч — сувенир, ну да бог с ним. А вот когда используется в чистом виде штандарт президента, без этой надписи, и он размещается в официальных кабинетах, это, конечно, неправильно. И если я повешу такой знак на своем доме — это неправильно.

Геральдическая мифология

В России до появления флота, по сути, необходимости во флаге не было. Были другие виды знамен — государевы стяги, и, если государь шел в поход, за ним был везде его стяг. Были полковые знамена, знамена у военачальников.

Бело-сине-красный флаг в России впервые использовали для корабля "Орел" в 1667 году. Также известно, что во время Великого посольства Петра I было указание на приобретение специальных тканей для флагов и знамен белого, синего, красного цветов в равном количестве.

У нас не сохранилось, или, может, еще историки не нашли, чем руководствовался царь Алексей Михайлович, когда выбирал цвета для нашего флага. И как он выглядел — мы не знаем, есть разные версии: одни считают, что он похож на голландский флаг, другие считают, что он был как крестовый флаг — как стрелецкие знамена с синим крестом и красно-белыми углами, у третьих свое мнение. Пока нет документов, мы можем сколько угодно фантазировать, важно, что мы знаем из источников, что ткани для знамени были белого, синего и красного цветов.

Спецпроект на тему
Флаг России: где на нем совершенство и как Богородица превратилась в верность В день одного из главных государственных символов страны напоминаем, как он возник и что может означать

Когда сейчас начинают говорить о символике цветов российского триколора — это уже то, что называется геральдической мифологией или геральдической поэзией. Иногда начинаются разговоры, что белый, синий, красный — символ трех стихий, или кто-то говорит, что это символ Троицы, или одно время говорили, что это символ дружбы трех славянских народов — украинцев, белорусов и русских (что сейчас не совсем актуально). Это все геральдическая поэзия и мифология, не имеющая отношения к реальному флагу.

В некоторых случаях есть какие-то исторические предания или легенды, связанные с появлением того или иного флага. Допустим, в Дании, Швеции есть истории, что во время битвы король увидел на небе сияющий крест, и он поместил его изображение на свой флаг и выиграл битву.

В других случаях есть почти математическая логика построения флага. Скажем, в Великобритании: покровитель Англии — святой Георгий, поэтому первый элемент флага — на белом полотнище красный крест, затем — присоединение Шотландии, ее покровитель святой Андрей, и это уже белый диагональный крест на синем поле, он соединяется с георгиевским крестом. Дальше эмблема Ирландии — святой Патрик, там соединяется еще диагональный крест, так складывается эмблема, которая накладывает одно на другое.

В других странах тоже есть определенные закономерности, связанные с сочетанием цветов герба и флага. Государственный герб Германии — изображение черного орла на черном поле. И орел с красными клювом, языком и лапами, и, соответственно, флаг у них черно-желто-красный.

Это каждый раз своя история, но прежде всего нужно понимать, что функция герба, флага — различительная. Любой знак появляется, когда в нем есть необходимость. Это не просто: захотели придумать какую-то картинку или значок — и зачем-то придумали. Геральдика абсолютно функциональна. Геральдический знак — это прежде всего различительный знак, который помогает в социальной коммуникации.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Пандемия COVID-19
Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Все добровольцы, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо, сообщили в ведомстве
Читать полностью