Как поссорились Китай и Австралия

Отношения между Китаем и Австралией находятся на самом низком уровне за многие годы, в один голос твердят китайские эксперты. Вот и пекинская англоязычная газета China Daily пишет о том же с расчетом, что материал будет прочитан в австралийском посольстве, расположенном, кстати, в паре сотен метров от пекинского офиса ТАСС. Выглядываю в окно: над обширным комплексом серого бетона все еще развевается австралийский флаг — значит, отношениям есть еще куда падать.
Вино и ячмень
И они падают. Одна из последних новостей — Китай инициировал расследование в отношении австралийских производителей вина из-за подозрений в демпинге. Министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем подтвердил, что Пекин начал специальное расследование в отношении австралийских виноделов, чтобы выяснить, "осуществлялись ли специальные поставки дешевого вина в Китай для вытеснения с рынка местных производителей в последние пять лет". Расследование, которое, как ожидается, продлится около года, будет касаться всех видов вина, импортируемого в Китай из Австралии в емкостях не более двух литров. Австралийские власти уже сочли эту "инициативу" китайской стороны "весьма разочаровывающим и непонятным событием". Мол, австралийское вино не продается по ценам ниже рыночных, его экспорт не субсидируется государством... но постараемся "решительно доказать отсутствие оснований для выдвинутых обвинений".
Удар в случае, если Поднебесная откажется от австралийского вина, будет ощутимым — Китай является для него крупнейшим экспортным рынком, только за последние 12 месяцев объем поставок по этой позиции составил 1,1 млрд австралийских долларов ($789 млн долларов).
И ведь до сих пор австралийское вино как-то не беспокоило китайских конкурентов. Теперь — беспокоит.
И не только вино.
С 1 сентября власти Китая приостановили ввоз ячменя от производителя зерна из Австралии CBH Grain Pty Ltd "после обнаружения в продукции вредных организмов", о чем поспешило сообщить Главное таможенное управление КНР. До этого, не далее как 19 мая, китайцы ввели пошлины 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за подозрений в "нарушении правил торговли". А это тоже удар по австралийскому экспорту. По данным за 2018 год, экспорт австралийского ячменя в Китай оценивался в $1,5 млрд. Правда, в 2019 году из-за засухи он сократился до $600 млн, но в целом Австралия все равно оставалась главным поставщиком этого злака в КНР.
Теперь — не будет.
В ответ Канберра заявила, что рассматривает возможность оспорить решение Пекина в ВТО.
Виноват коронавирус?
Как утверждают многие эксперты, дело не в жучках в зерне или кисловатом привкусе австралийского красного. Отношения Австралии и Китая резко обострились после призыва австралийских властей к проведению международного расследования причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя. Не случайно сразу же после того, как австралийские чиновники стали упрекать Китай в "сокрытии достоверных сведений" об инфекции, Пекин отказался от части поставок австралийской говядины. В июне Китай также призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Австралию, а выпускникам школ рекомендовал выбрать для дальнейшего обучения другую страну.
Однако складывается впечатление, что дело не только в "коронавирусных" обвинениях. На этой неделе Канберра решила уполномочить своего министра иностранных дел "пересматривать и прекращать" образовательные соглашения, подписанные администрациями штатов и университетов с некими зарубежными странами. Проще говоря, китайские студенты и ученые могут очень быстро лишиться возможности учиться и стажироваться в Австралии. Делается это с целью "исключить вредное влияние" на цели австралийской внешней политики. Австралийская пресса пояснила эту загадочную формулировку: научные разработки и технологические ноу-хау могут быть использованы Китаем для наращивания своего военного потенциала, а китайские студенты и аспиранты выведывают эти сведения в австралийских университетах.
Сами австралийские вузы уже высказывают резкое недовольство этим решением. Во-первых, вмешательство внешнеполитического ведомства в подобные вопросы является прямым покушением на университетские свободы, во-вторых, студенты из КНР, опять-таки, доминируют среди всех иностранных студентов в Австралии, и лишиться их притока — значит претерпеть ощутимые финансовые потери.
Как бы там ни было, а здесь со стороны австралийского правительства звучат слегка завуалированные обвинения китайских студентов и ученых в шпионаже.
Что-то все это напоминает... Да, ведь и "Большой брат" в Вашингтоне выступает с теми же обвинениями в адрес китайцев — и коронавирус у них "китайский", и студенты и ученые из Китая тоже в американских университетах находятся с теми же целями, "не совпадающими с их статусом".
Вот и не далее как в конце июля постоянное представительство Австралии при ООН назвало незаконными территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море. А буквально за несколько дней до этого с критикой позиции КНР по данному вопросу выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он напомнил, что в июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными. Австралия уже выражала намерение вместе с ВМС США принять участие в обеспечении "свободы судоходства" в акватории Южно-Китайского моря. Но если американские эсминцы, периодически заходящие с этой целью в акватории, которые Китай считает своими территориальными водами, лишь "вытесняются" китайскими кораблями, то в отношении австралийских ВМС могут быть применены и более решительные средства.
Хотя тогда же министр иностранных дел Австралии Марис Пейн очень смело комментировала перспективы дальнейшего развития отношений между Австралией и Китаем в свете речи госсекретаря США Майкла Помпео, в которой он предупредил о намерении Вашингтона усиливать нажим на Пекин. "Речь госсекретаря — это речь госсекретаря. А позиция Австралии — это позиция Австралии. Как вы понимаете, мы действуем на основании общих ценностей, что отражено в подходе США и подходе Австралии. Но, с нашей точки зрения, самое важное заключается в том, что мы вырабатываем собственные решения, суждения, исходим из национальных интересов Австралии", — отметила министр. И упомянула выгодные экономические и разные иные связи.
"Хотя австралийские политики и говорят, что их страна не идет след в след за Соединенными Штатами и они якобы ценят австралийско-китайские связи, похоже, что эти высказывания не являются искренними, поскольку на самом деле они делают как раз противоположное и превращают отношения из плохих в еще худшие", — резюмирует China Daily. Как-то вот Австралия все же оказалась на пике американских индо-тихоокеанских амбиций. А страдают образовательные и научные обмены.
Смотрю в окно: нет, австралийский флаг пока еще развевается...
Судьба журналистки
А на новостных лентах очередное сообщение: власти КНР задержали в Пекине австралийскую ведущую китайского телеканала CGTN Чэн Лэй. Об этом два дня назад сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление главы МИД Австралии. По ее данным, официально Пекин сообщил о задержании Чэн Лэй 14 августа, а спустя почти две недели, 27 августа, австралийские дипломаты смогли выйти с ней на связь.
Чэн Лэй на протяжении последних восьми лет работала на китайском государственном телеканале, освещая политические события в КНР. Похоже, ситуация с ней развивается в неблагоприятном направлении: канал уже удалил ее страницу с профилем со своего сайта. Хотя вот позвонить в Австралию все же разрешили...
На очередном брифинге представитель МИД КНР сообщила, что "не располагает информацией" относительно задержания сотрудницы китайского телеканала CGTN, гражданки Австралии Чэн Лэй. Однако тут же добавила, что "Китай является страной с верховенством закона и все в стране происходит в строгом соответствии с законами".
"Если вы хотите получить дополнительную информацию, я рекомендую вам обратиться в соответствующие органы. Мне нечего добавить", — отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства. На дипломатическом языке это значит, что раз задержали, значит, было за что, мол, у нас людей так просто не задерживают.
Впрочем, пока китайская сторона не выдвинула обвинений в адрес упомянутой гражданки. Согласно местным процедурам, срок ее задержания может составить до полугода, в течение этого времени власти имеют право провести ряд допросов подозреваемой без адвокатов.
Можно предположить, что судьба Чэн Лэй будет зависеть от общего развития китайско-австралийских отношений. А эти отношения, в свою очередь, зависят от целой серии факторов, которые, похоже, не всегда зависят от самой Австралии. Такая вот цепочка зависимостей.
Но вино австралийское китайцы теперь точно пить не будут. Они и свое вино, в конце концов, неплохое научились делать, недаром уже два китайских винных бренда по каким-то рейтингам вошли в мировую десятку.
Не будут, и все.