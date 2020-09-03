Как поссорились Китай и Австралия

Андрей Кириллов — о том, почему в Китае теперь не будут пить австралийское вино

Отношения между Китаем и Австралией находятся на самом низком уровне за многие годы, в один голос твердят китайские эксперты. Вот и пекинская англоязычная газета China Daily пишет о том же с расчетом, что материал будет прочитан в австралийском посольстве, расположенном, кстати, в паре сотен метров от пекинского офиса ТАСС. Выглядываю в окно: над обширным комплексом серого бетона все еще развевается австралийский флаг — значит, отношениям есть еще куда падать.

Описание Посольство Австралии в Пекине © AP Photo/Andy Wong

Вино и ячмень И они падают. Одна из последних новостей — Китай инициировал расследование в отношении австралийских производителей вина из-за подозрений в демпинге. Министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем подтвердил, что Пекин начал специальное расследование в отношении австралийских виноделов, чтобы выяснить, "осуществлялись ли специальные поставки дешевого вина в Китай для вытеснения с рынка местных производителей в последние пять лет". Расследование, которое, как ожидается, продлится около года, будет касаться всех видов вина, импортируемого в Китай из Австралии в емкостях не более двух литров. Австралийские власти уже сочли эту "инициативу" китайской стороны "весьма разочаровывающим и непонятным событием". Мол, австралийское вино не продается по ценам ниже рыночных, его экспорт не субсидируется государством... но постараемся "решительно доказать отсутствие оснований для выдвинутых обвинений". Удар в случае, если Поднебесная откажется от австралийского вина, будет ощутимым — Китай является для него крупнейшим экспортным рынком, только за последние 12 месяцев объем поставок по этой позиции составил 1,1 млрд австралийских долларов ($789 млн долларов).

Описание Продажа австралийского вина в Шанхае © Reuters

И ведь до сих пор австралийское вино как-то не беспокоило китайских конкурентов. Теперь — беспокоит. И не только вино. С 1 сентября власти Китая приостановили ввоз ячменя от производителя зерна из Австралии CBH Grain Pty Ltd "после обнаружения в продукции вредных организмов", о чем поспешило сообщить Главное таможенное управление КНР. До этого, не далее как 19 мая, китайцы ввели пошлины 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за подозрений в "нарушении правил торговли". А это тоже удар по австралийскому экспорту. По данным за 2018 год, экспорт австралийского ячменя в Китай оценивался в $1,5 млрд. Правда, в 2019 году из-за засухи он сократился до $600 млн, но в целом Австралия все равно оставалась главным поставщиком этого злака в КНР. Теперь — не будет. В ответ Канберра заявила, что рассматривает возможность оспорить решение Пекина в ВТО. Виноват коронавирус? Как утверждают многие эксперты, дело не в жучках в зерне или кисловатом привкусе австралийского красного. Отношения Австралии и Китая резко обострились после призыва австралийских властей к проведению международного расследования причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя. Не случайно сразу же после того, как австралийские чиновники стали упрекать Китай в "сокрытии достоверных сведений" об инфекции, Пекин отказался от части поставок австралийской говядины. В июне Китай также призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Австралию, а выпускникам школ рекомендовал выбрать для дальнейшего обучения другую страну.

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Однако складывается впечатление, что дело не только в "коронавирусных" обвинениях. На этой неделе Канберра решила уполномочить своего министра иностранных дел "пересматривать и прекращать" образовательные соглашения, подписанные администрациями штатов и университетов с некими зарубежными странами. Проще говоря, китайские студенты и ученые могут очень быстро лишиться возможности учиться и стажироваться в Австралии. Делается это с целью "исключить вредное влияние" на цели австралийской внешней политики. Австралийская пресса пояснила эту загадочную формулировку: научные разработки и технологические ноу-хау могут быть использованы Китаем для наращивания своего военного потенциала, а китайские студенты и аспиранты выведывают эти сведения в австралийских университетах. Сами австралийские вузы уже высказывают резкое недовольство этим решением. Во-первых, вмешательство внешнеполитического ведомства в подобные вопросы является прямым покушением на университетские свободы, во-вторых, студенты из КНР, опять-таки, доминируют среди всех иностранных студентов в Австралии, и лишиться их притока — значит претерпеть ощутимые финансовые потери.

Описание Студенты из Китая в кампусе Сиднейского университета © REUTERS/Loren Elliott

Как бы там ни было, а здесь со стороны австралийского правительства звучат слегка завуалированные обвинения китайских студентов и ученых в шпионаже. Что-то все это напоминает... Да, ведь и "Большой брат" в Вашингтоне выступает с теми же обвинениями в адрес китайцев — и коронавирус у них "китайский", и студенты и ученые из Китая тоже в американских университетах находятся с теми же целями, "не совпадающими с их статусом".

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Вот и не далее как в конце июля постоянное представительство Австралии при ООН назвало незаконными территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море. А буквально за несколько дней до этого с критикой позиции КНР по данному вопросу выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он напомнил, что в июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными. Австралия уже выражала намерение вместе с ВМС США принять участие в обеспечении "свободы судоходства" в акватории Южно-Китайского моря. Но если американские эсминцы, периодически заходящие с этой целью в акватории, которые Китай считает своими территориальными водами, лишь "вытесняются" китайскими кораблями, то в отношении австралийских ВМС могут быть применены и более решительные средства. Хотя тогда же министр иностранных дел Австралии Марис Пейн очень смело комментировала перспективы дальнейшего развития отношений между Австралией и Китаем в свете речи госсекретаря США Майкла Помпео, в которой он предупредил о намерении Вашингтона усиливать нажим на Пекин. "Речь госсекретаря — это речь госсекретаря. А позиция Австралии — это позиция Австралии. Как вы понимаете, мы действуем на основании общих ценностей, что отражено в подходе США и подходе Австралии. Но, с нашей точки зрения, самое важное заключается в том, что мы вырабатываем собственные решения, суждения, исходим из национальных интересов Австралии", — отметила министр. И упомянула выгодные экономические и разные иные связи.

Описание Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн © EPA-EFE/LUKAS COCH

"Хотя австралийские политики и говорят, что их страна не идет след в след за Соединенными Штатами и они якобы ценят австралийско-китайские связи, похоже, что эти высказывания не являются искренними, поскольку на самом деле они делают как раз противоположное и превращают отношения из плохих в еще худшие", — резюмирует China Daily. Как-то вот Австралия все же оказалась на пике американских индо-тихоокеанских амбиций. А страдают образовательные и научные обмены. Смотрю в окно: нет, австралийский флаг пока еще развевается... Судьба журналистки А на новостных лентах очередное сообщение: власти КНР задержали в Пекине австралийскую ведущую китайского телеканала CGTN Чэн Лэй. Об этом два дня назад сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление главы МИД Австралии. По ее данным, официально Пекин сообщил о задержании Чэн Лэй 14 августа, а спустя почти две недели, 27 августа, австралийские дипломаты смогли выйти с ней на связь. Чэн Лэй на протяжении последних восьми лет работала на китайском государственном телеканале, освещая политические события в КНР. Похоже, ситуация с ней развивается в неблагоприятном направлении: канал уже удалил ее страницу с профилем со своего сайта. Хотя вот позвонить в Австралию все же разрешили...

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