Сказка против реальности: кто победил в новой экранизации "Мулан"

Disney продолжает победное шествие по созданию ремейков своих классических мультфильмов. Правда, на этот раз премьера картины о китайской девушке "Мулан" прошла необычно, впрочем, как и все в этом году: вместо кинотеатров студия выпустила ее на своей стриминговой платформе Disney+ за баснословные $29,99. Данная новость стала шоком для многих кинотеатров по всему миру, которые держались из последних сил в ожидании крупных релизов, но студия убила в них последнюю надежду. Все-таки на одном "Доводе" Кристофера Нолана долго не продержишься. В Сети даже гуляло видео, как один из владельцев французской сети кинотеатров в ярости ломает постер "Мулан". Странам, в которых нет диснеевского сервиса, например России, повезло больше: у них фильм выйдет по-старомодному — в кино.

Описание Кадр из фильма "Мулан" © Disney

Девушка Мулан живет вместе с сестрой и родителями в небольшой деревне, но ее неусидчивая натура не приносит ее близким ничего кроме расстройства. Вместо того чтобы стать примерной невестой для своего жениха, она предпочитает отправиться на службу в армию вместо отца, заслуженного воина. Прикидываясь мужчиной, девушка вступает в ряды императорской армии, чтобы защитить правителя Китая от захватчиков. Казалось бы, сюжет звучит так же, как и в оригинальном мультфильме, но, как известно, дьявол кроется в деталях. "Мулан" пошла по пути не "Красавицы и чудовища" и "Короля льва", но скорее "Малефисенты", переосмысливая классический сюжет на современный лад.

Наблюдать за преображением картины чуть ли не увлекательней, чем за самим действием. Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории

Описание Кадр из фильма "Мулан" © Disney

Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма. Китайские зрители никогда не были фанатами персонажа — по их мнению, драконам так себя вести не подобает.

Мулан вообще отличается от остальных диснеевских принцесс — она хочет найти свое место в этом мире, а не красивого и богатого жениха (как ни крути, так заканчивалось большинство диснеевских сказок). Эта история прекрасно ложится на современный дискурс, но и в ней опытные диснеевские продюсеры нашли недочеты: вместе с Мушу из фильма исчез капитан Ли Шанг, в которого влюбляется героиня. Студия посчитала их отношения с дисбалансом власти неприемлемыми в эпоху #MeToo, чем, к своему удивлению, возмутила LGBTQ-сообщество, считающее Ли Шанга одним из своих героев. Таким образом, фильм практически полностью уходит от романтизма и сосредотачивается на борьбе Мулан за ее права. В самом начале нам рассказывают об энергии ци, которая есть во всех живых существах, но управлять ею могут только воины, то есть мужчины. У Мулан она тоже есть, но отец с самого детства учил скрывать ее, потому что девушке эта энергия не нужна. Ее единственная цель в жизни — стать примерной и услужливой женой. Весь фильм героине приходится доказывать, что ци — это и ее право. В противовес девушке в сюжет вводят злую ведьму на услужении войск завоевателей, которая была изгнана из общества из-за ее способностей.

Описание Кадр из фильма "Мулан" © Disney

В общем посыл фильма прозрачен, и работает хорошо. Кажется, идея того, что какие-то сферы жизни не являются привилегией одного пола, логична и понятна, но, к сожалению, реальный мир оказывается даже более дремучим, чем традиции китайской империи из красочной фантазии Disney

После долгих раздумий режиссером назначили новозеландку Ники Каро, которая в свое время получила широкую известность в узких фестивальных кругах благодаря своему дебюту "Оседлавший кита". Не стоит ждать от многомиллионного голливудского производства каких-то невероятных всплесков индивидуальности, но Каро все-таки удалось хоть немного переиначить фильм на свой лад и сделать его реалистичным (насколько это возможно, учитывая, что это сказка). В нем есть и невероятной красоты костюмы, и продуманные до мелочей павильонные съемки, и живописные локации. В одной из первых сцен в деревне сразу становится понятно, что это диснеевская картина, но чем дальше, тем больше это ощущение вымывается, и "Мулан" становится больше похожа на азиатский экшен со стремительными клинками и каскадерскими номерами, отрицающими силу притяжения.

Описание Кадр из фильма "Мулан" © Disney