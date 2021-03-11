Поэма о современной Америке: "Земля кочевников" Хлои Чжао

"Земля кочевников" Хлои Чжао уверенно идет к победе на "Оскаре": сначала фильм получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, стал лучшей картиной по версии зрителей на фестивале в Торонто, затем победил на "Золотом глобусе", а Чжао стала первой женщиной с 1984 года, получившей статуэтку в номинации "Лучший режиссер". Более того, "Земля кочевников" стала триумфатором премии "Выбор критиков" и получила номинации практически всех премий, играющих решающую роль в наградном сезоне. Все это внимание — более чем заслуженно.

Описание Кадр из фильма "Земля кочевников" © Toronto International Film Festival Inc. 2020

Небольшой городок где-то посреди равнин Невады, где живет Ферн (Френсис Макдорманд) со своим мужем, закрывается вместе с градообразующим предприятием — у города забирают даже почтовый индекс, и он просто перестает существовать. Вскоре после этого муж героини тоже умирает, оставляя Ферн абсолютно одну в заброшенном городе. Тогда она запаковывает всю свою жизнь в гараже, а особенно дорогие вещи берет к себе в фургон и отправляется в путешествие по американскому Среднему Западу. По пути она ищет подработку и встречает других кочевников, которые учат ее новому образу жизни, а некоторые даже становятся друзьями. Но Ферн, искренняя и дружелюбная со всеми, принадлежит только самой себе и нигде не задерживается надолго. Такова кочевая жизнь: люди приходят и уходят, и ты просто надеешься, что встретишь знакомое лицо на своем пути.

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В картине нет какого-то особого сюжета. Она, как и все фильмы-путешествия, говорит о, казалось бы, противоположных друг другу вещах: бегстве от себя и поиске себя одновременно. Чжао рефлексирует на тему американской жизни и тех, кто остался вне внимания капиталистической машины, которая поставила существование каждого отдельного человека на поток. "Земля кочевников" получилась ну очень американской — это чувствуется в каждой детали интерьера, читается в лицах и ненавязчиво заполняет все пространство кадра. Средний Запад, самое сердце США, не затронутое каким-либо влиянием извне, идеально подходит для этих целей. Чжао тонко смешивает стили: она реалистично документирует течение жизни, особую прослойку современных кочевников с их обычаями, убеждениями, воспоминаниями и утратами, но при этом видит в этом во всем щемящую душу поэтичность. Оператор Джошуа Джеймс Ричардз любуется блеклой красотой пустыни, украшенной закатными красками, широкими равнинами, которые ограничены только разве что горизонтом, и рифмует их с серостью и бездушием корпоративной Америки. Чжао сама застряла между мирами, про которые рассказывает: она вышла из независимого кинематографа и при этом в следующем году представит миру новый фильм Marvel "Вечные" — идеальный пример культуры капитализма. Видеоряд сопровождается совершенно неповторимой музыкой итальянского композитора Людовико Эйнауди, под которую так и тянет пустить слезу.

"Земля кочевников" не пробивает на эмоции, не давит и не манипулирует, а, скорее, вызывает чувство практически убаюкивающей меланхолии, когда понимаешь, что все сложности, с которыми сталкивается Ферн, — не ужасы жизни, а ее неотъемлемая часть

Описание Кадр из фильма "Земля кочевников" © Toronto International Film Festival Inc. 2020

Практически весь груз фильма лежит на главной героине, и Макдорманд, наверно, сыграла лучшую роль за свою карьеру. В актрисе всегда чувствовалась ярость, жесткая, клокочущая внутри энергия, которая так и норовила вырваться наружу. И иногда она действительно вырывалась. Макдорманд — одна из тех актрис, в чьи уста так и хочется вложить обличающую правду о нашем грешном мире, но в "Земле кочевников" она действует от обратного. Она полностью обнажается перед нами, становится уязвимой, но при этом закрытой, сосредоточенной на себе. В Ферн чувствуется глубокая эмпатия ко всем окружающим и глубокая вовлеченность в происходящее: будь это встреча с ее хорошей подругой или краткий разговор с молодым человеком, стреляющим у нее сигарету. Но как только окружающий мир хочет отплатить тем же, она закрывается и убегает.

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