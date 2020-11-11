О печалях и радостях реальной жизни: "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном

"Еще по одной" —​​​​​​​ один из тех фильмов, которые сразу же хочется пересмотреть, и лучшая работа Томаса Винтерберга. Датчанин всегда любил разыгрывать на разный лад выражение "Благими намерениями выложена дорога в ад", и его новая работа не исключение.

Описание Кадр из фильма "Еще по одной" © Toronto International Film Festival Inc. 2020

Режиссер воссоединяется с актером Мадсом Миккельсеном впервые со времен выхода фильма "Охота". Он играет уставшего от жизни школьного учителя Мартина, который существует как будто по инерции: на уроках он что-то скучно бубнит себе под нос, дома жена принимает его за предмет интерьера и практически не общается с ним, дети тоже не воспринимают отца всерьез. Мартин понимает, что что-то явно не так, но как все исправить — не представляет. Он чувствует себя потерянным и на дне рождения своего друга. Четверо друзей (все преподают в одной школе) собираются в ресторане под аккомпанемент различных алкогольных напитков, но Мартин намеревается поработать трезвым водителем, поэтому заказывает только воду.

Тогда учитель психологии рассказывает о теории некоего норвежского психиатра о том, что человек рождается с недостатком 0,5 промилле алкоголя в крови, который ему нужно восполнять для того, чтобы жить полноценной жизнью. Теория не вызывает ничего кроме улыбки, но друзья, уже изрядно напробовавшиеся разных напитков, воспринимают ее как игру, а Мартин кидается к бутылке от отчаяния. После бурной вечеринки он решает поставить эксперимент и выпивать каждый день, чтобы восполнить недостаток алкоголя. Друзьям нравится эта затея, и они решают его поддержать. Чтобы придать происходящему налет научности и как-то успокоить свою совесть, они документируют свои ощущения, а еще договариваются не пить в нерабочее время и выходные, следуя примеру Хемингуэя. Как только Мартин залпом выпивает свой первый бокал вина с блестящими от слез глазами, дурацкая теория об алкоголе выглядит уже не такой глупой, и кажется, что все средства хороши, лишь бы затушить это тлеющее пламя страданий обеспеченного, но мертвого внутри мужчины среднего возраста.

У Миккельсена настолько сильное физическое присутствие на экране, что можно практически ощутить его боль и остаться безучастным невозможно. С ним не сравнится даже кот из "Шрэка"

Винтерберг прекрасно это знает и использует непревзойденный талант актера себе на пользу. Правда, в отличие от той же "Охоты", он не манипулирует зрителем. Вообще, кажется, что режиссер как-то успокоился и помудрел. Он уже давно ушел от принципов "Догмы 95", которых придерживался в 90-е, однако от нее в "Еще по одной" остался простой визуальный язык и чистота кадра.

Описание Кадр из фильма "Еще по одной" © Toronto International Film Festival Inc. 2020

Поначалу дела у друзей идут хорошо — Мартин становится звездой в старших классах, а его жена (отличная в своей сдержанной ярости Мария Бонневи) наконец-то видит в нем мужчину, в которого когда-то влюбилась. Весь актерский состав вызывает какое-то невероятное сочувствие и вовлеченность, хотя на параллельные истории второстепенных персонажей не хватает экранного времени, и режиссер все-таки в большей мере сосредотачивается на линии Мартина. Но вместе с радостью вновь приобретенного вкуса к жизни приходит желание усилить этот эффект, поэтому довольно быстро дневная доза алкоголя, выпиваемого друзьями, увеличивается, а скрывать это от окружающих становится все сложнее. В конечном счете их проблемы сводятся совсем не к недостатку какого-то вещества в крови: у одного — это депрессия, у второго — одиночество, у третьего — усталость от собственной семьи, у четвертого — отчуждение. И алкоголь в данном случае становится как средством решения этих проблем, так и их катализатором. С самого начала эксперимента режиссер знает, что мы знаем, что ничем хорошим это не закончится.

Винтерберг отказывается от морализаторства и не превращает происходящее в угрюмую драму, как обычно это происходило в предыдущих его работах, что делает "Еще по одной" его лучшим фильмом

Описание Кадр из фильма "Еще по одной" © Toronto International Film Festival Inc. 2020