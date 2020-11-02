Папа под ударом: кому мешает нынешний понтифик

Ежедневно глава Римско-католической церкви, объединяющей более 1,2 млрд католиков по всеми миру, сеет разумное, доброе, вечное: Франциск говорит о правах обездоленных, защите бесправных, социальной справедливости, братстве, мирном сосуществовании, христианских добродетелях. Он проповедует евангельские ценности, выступает за бережное обращение с природой, однако эта "рутинная" работа, которая сейчас пополнилась темой пандемии, проходит почти незамеченно. Но стоит только затронуть жареную тему, как слова папы разлетаются в мировых СМИ с необычайной скоростью. Добавленную стоимость для большего числа лайков получают упрощенные и часто искажающие сущность заголовки.

Описание Папа Римский Франциск © Vatican Media/Handout via REUTERS

Так произошло с документальным фильмом "Франциск" режиссера Евгения Афинеевского, выходца из СССР, в начале 1990-х годов эмигрировавшего в США. Стоит напомнить, что, прежде чем обратиться к фигуре понтифика, режиссер снял документальную ленту об украинских событиях "Зима в огне: борьба Украины за свободу", за которую получил награду от Петра Порошенко, а также от отлученного от церкви РПЦ опального патриарха Филарета, основателя самопровозглашенной, канонически не признанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Из полнометражной картины, где затрагиваются важные для понтификата аргентинца Хорхе Марио Бергольо темы, такие как защита слабых, права мигрантов, братское сосуществование народов и религий, экологические риски, мировые СМИ обратили внимание только на кусок об отношении (лично папы) к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Вольный монтаж слов, вырванных из контекста интервью, данного полтора года назад, породил искаженную интерпретацию сказанного, и получилось, что якобы "папа римский поддерживает однополые союзы", а у кого-то "союзы" превратились в "семью". В мире, охваченном пандемией, с подачи опять же СМИ это ненадолго стало главной новостью. Что на самом деле сказал Франциск Начать надо с того, что слово "семья" Франциском употребляется, но в совсем другом пассаже интервью, в котором он говорит о милосердии церкви, любящей "как мать" всех "детей божьих", к которым относятся все, в том числе и гомосексуалисты. Они, по словам Франциска, имеют право на то, чтобы быть частью своей семьи, которая не должна отвергать их и исключать. Общая мысль, полностью соответствующая христианской идеологии, заключается в том, что любого члена общества нужно по-отечески принимать в церкви, как в семье, чтобы помочь. В продолжение беседы с мексиканской журналисткой, старейшей участницей папского пресс-пула, Валентиной Алазраки Франциск затрагивает светскую сторону темы и говорит даже не о "гражданских союзах", а о "гражданском сожительстве" (аргентинец Франциск говорил по-испански), которое должно найти отражение в гражданском праве. Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Бергольо не высказывался против принятия законодательства, регулирующего гражданское партнерство. Это и возможность ухода за больным партнером в больнице, и наследственные и имущественные вопросы, и даже право на льготное налогообложение (если на иждивении находятся недееспособные или несовершеннолетние родственники).

Описание Папа Римский Франциск © Medichini/Pool via REUTERS

В то же время уже в качестве папы Франциск лично обращался к парламентам разных стран, где в последние годы обсуждалось законодательство о гражданских союзах, с настоятельной рекомендацией не употреблять в текстах законов слов "семья" и "брак". Папа римский и католическая церковь категорически против распространения евангельских понятий семьи и брака на однополое партнерство, поскольку это противоречит основам христианского вероучения. То, что Святой престол никак не прокомментировал последовавшую за премьерой фильма на Римском кинофестивале реакцию, указывает на то, что для Ватикана ничего нового в словах папы (к тому же сказанных полтора года назад) нет. Не в правилах Ватикана опровергать заявления, исходящие не от официальных лиц. Частный фильм или неграмотная интерпретация, искажающая правду, для Ватикана не объект внимания. "Не понимаем, почему именно сейчас эти известные слова вызвали такую бурную реакцию?" — неофициально отметили в Ватикане. Неслучайное совпадение Это и есть главный вопрос: почему именно сейчас? Есть небезосновательные предположения, что это связано с президентскими выборами в США, где идет борьба за голоса избирателей, в том числе католиков. Но эффект рассчитан и на более долгосрочную перспективу. Как отмечают местные наблюдатели, еще ни разу за последние сто лет глава Римско-католической церкви не сталкивался с такой категорической оппозицией, как сейчас Франциск. И эту оппозицию ведет консервативное католическое крыло, сконцентрированное в основном в США. Впервые звучали даже призывы к отставке папы — от бывшего нунция (папского посла) в Вашингтоне Карло Марии Вигано. Он стал неким голосом католических консерваторов. У последних нет недостатка в благодатной почве для уличения понтифика якобы в разных грехах и не без помощи журналистов, которые неустанно и старательно погружают Ватикан в перманентный скандал. Если судить о Ватикане только по определенным публикациям, то можно подумать, что папское государство — это сплошь сосредоточие развратных лобби, коррупционеров и заговорщиков. В итоге в попытке дискредитировать папу Франциска его обвиняют и в стремлении изменить доктрину, и в недостаточной богословской подготовке, и в укрывательстве случаев педофилии в лоне Римско-католической церкви.

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Ватикан еще при предшественнике Франциска Бенедикте XVI оказался в центре череды скандалов вокруг надругательства священников над несовершеннолетними, но большинство из этих случаев относилось к периоду понтификата Иоанна Павла II, объявленного святым несколько лет назад. "Иерархи США пытаются переложить ответственность за преступления сексуального характера на Папу Римского Франциска", — прокомментировал информированный источник в Ватикане дело бывшего архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, уличенного в педофилии. "Это очередная волна, направленная против папы Франциска, исходящая из США. Речь идет о глубокой проблеме американского общества, американские иерархи пытаются снизить свою ответственность [за проблемы со священниками-педофилами], переложив вину на папу", — сказал собеседник агентства. Как показывает время, педофилия в лоне церкви — это часто результат нравов, в которых священники жили и воспитывались, а ответственность возлагается на римскую курию. Отношения Ватикана и США сейчас непростые, у папы есть вопросы к американскому истеблишменту по целому ряду тем. За консерваторами в США часто стоят финансовые лобби, один из главных источников заработка которых торговля оружием. Этот "питающий войны бизнес" постоянно публично осуждает папа, приравнивая эту деятельность к преступной. Для определенных слоев американского общества латиноамериканец Бергольо — если не марксист, то абсолютный социалист.

Описание Архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори (справа) © AP Photo/Jose Luis Magana

Немаловажно в этом контексте назначение папой Франциском последних 13 кардиналов, из которых девять моложе 80 лет и могут участвовать в конклаве (выборах понтифика). Наблюдатели сразу обратили внимание, что среди новых пурпуроносцев только один из США. Это первый в истории Римско-католической церкви афроамериканец Уилтон Грегори, которого называют "новым лицом американского католицизма". Примечательно, что именно он в прошлом году был назначен архиепископом Вашингтона, где его предшественником был, в частности, обвиненный в педофилии Маккэррик. Климат, Китай, Россия Заметное ухудшение отношений Ватикана с США началось после избрания Дональда Трампа. Серьезные разногласия наметились сразу. Франциск, чья первая авторская энциклика была посвящена защите окружающей среды (первая, "Свет веры", была продолжением труда предшественника), не сумел убедить Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату. Визит американского президента в Ватикан состоялся незадолго до объявления окончательного решения его администрации. Понтифик открыто выступил с критикой выстраивания стен на границах, чтобы противостоять миграции. "Тот, кто строит стены, не может быть хорошим христианином", — сказал Франциск по пути из Мексики, где был с поездкой в феврале 2016 года, когда Трамп был только кандидатом в президенты и обещал бороться с потоком мексиканских нелегалов. Затем тезис "строительства мостов, а не возведения стен" стал постоянным в папской риторике, применимой к разным политикам.

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С того момента в отношениях Ватикана и США ничего не изменилось, если не сказать, что они стали еще хуже на фоне стремления Святого престола установить диалог с Китаем с целью создания лучших условий для китайских католиков. Как известно, против Китая нынешняя американская администрация начала "крестовый поход". В Вашингтоне открыто попыталась если не препятствовать, то критиковать продление срока действия так называемого конфиденциального соглашения Ватикана с Пекином о назначении епископов в Китае. Высказаться на эту тему, обвинив Святой престол в поддержке "репрессивного режима", госсекретарь США Майк Помпео решил перед поездкой в Ватикан. И уже в Риме позволил себе недипломатично критиковать Ватикан накануне визитов к его руководству. Под благовидным предлогом надвигающихся выборов в США Франциск Помпео не принял, но высокопоставленный иерарх — секретарь по отношениям с государствами (министр иностранных дел) Пол Галлахер, не скрывая раздражения, подтвердил, что администрация США пытается использовать понтифика в предвыборных интересах.

Описание Секретарь Святейшего престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер и госсекретарь США Майкл Помпео, 2019 год © Vatican Pool - Corbis/Getty Images

Не говоря о том, что у папы Франциска совсем иное видение ряда конфликтных ситуаций, в том числе в Венесуэле, на Украине. Ватикан проявляет сдержанность в суждениях, а по факту многие позиции Святого престола близки России. Межгосударственные отношения Ватикана с Россией (в отличие от США) находятся на высоком уровне, констатируют дипломаты с обеих сторон. Конструктивный и плодотворный диалог ведется между Римско-католической и Русской православной церквями, который укрепился после исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году на Кубе. Более того, она задала вектор развития этих отношений на многие годы вперед. И в их основе — совместная защита традиционных христианских ценностей. Главный принцип Нынешний папа римский, в отличие от Иоанна Павла II, выступает категорически против политизации христианской веры и деятельности католической церкви. И это главное отличие от его польского предшественника, который возвел, в частности, борьбу с коммунизмом в основную задачу Святого престола. В то же время Ватикан как государство и Франциск как его глава ведут активную внешнюю политику. На ее счету дипломатические усилия по обеспечению мира в Сирии, по борьбе с терроризмом, снижению напряженности вокруг Корейского полуострова. Авторитетный голос папы римского звучит в пользу сохранения процесса разоружения. Ватикан выступает с критикой в адрес США в связи с выходом Вашингтона из соглашений по разоружению. Папа решительно выступает за неукоснительное соблюдение минских соглашений. Нунций (посол) Ватикана единственный из иностранных послов в Киеве посетил непризнанные республики Донбасса, передал значительную гуманитарную помощь и отслужил мессы для местных католиков. Более того, все попытки участия в политических диспутах папой пресекаются. Известно от дипломатических источников, что Франциск вызывал в Ватикан главу украинских грекокатоликов архиепископа Святослава Шевчука, чтобы сделать внушение после нескольких пронационалистских заявлений прелата, подчиняющегося Римско-католической церкви. Ватикан критикует украинских униатов за то, что они политизировали церковь и фактически обслуживают политические интересы украинских националистов. Современная церковь На Франциска, избранного в 2013 году после отречения Бенедикта XVI, возлагалась непростая задача — вернуть верующих в лоно католической церкви, которая стала стремительно терять популярность на фоне распространения идеологии массового потребления и неолиберальных взглядов на брак и семью, подрыва традиционных христианских ценностей, которые отстаивает церковь.

Описание Папа Римский Франциск © Vatican Media / Vatican Pool via Getty Images