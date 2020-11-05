Мама, мы все тяжело больны: сериал "Псих"

Константин Богомолов в последнее время стал невероятно популярен на телевидении и стриминговых платформах. Только за последние три года он запустил три собственных сериала — "Содержанки", "Хороший человек", "Безопасные связи" — и готовит новое ток-шоу "Коронный выход". Режиссурой дело не ограничивается, некоторые берут его по знакомству в свои проекты на небольшие роли в качестве этакой вишенки на торте — например, в качестве друга бестолкового чиновника в "Последнем министре" или вальяжного обер-полицмейстера в сияющих белых одеждах в "Шерлоке в России". Снимался он и у Федора Бондарчука во "Вторжении", однако теперь тот решил не мелочиться и взять популярного театрального, а теперь и телевизионного режиссера на главную роль.

Он играет известного московского психотерапевта Олега, к которому ходят нарядные и богатые обитатели столичного Центрального округа. Правда, работать врачевателем душ с каждым днем ему становится все сложнее: его жена Марина (Евгения Громова) пропала без вести; он живет с мамой-сексологом Кирой (Роза Хайруллина), которую тяготит соседство со взрослым сыном; маниакально дезинфицирует все вокруг (полезный навык в наше время); люди его раздражают; и все, что держит героя на плаву, — это выпивка и наркотики.

Богомолов с его отрицательным обаянием и тяжелым взглядом из полуопущенных век идеально вписывается в амплуа непонятого гения в беде. Бондарчук сделал из главного героя этакого Шерлока Холмса от психотерапии: он невозмутимо оглашает своим собеседникам их диагноз, основанный на мелких деталях и точных наблюдениях

Хотя сказать, что их случаи сколько-нибудь интересные, к сожалению, нельзя: молодая и красивая пациентка Лена (Аня Чиповская) боится старости; брутальный Артем (очень серьезный Игорь Верник в очках) не может признаться в очевидном; его супруга (гламурная Марина Александрова) нападает на психотерапевта с угрозами; не пациентка, но подруга Вера (Елена Лядова) ушла от мужа-олигарха к бедному молодому художнику (Александр Горчилин) и мучительно пытается не стать ему мамой; и, наконец, его собственная мать (Роза Хайруллина) не может успокоиться, пока не найдет сыну новую жену, при этом с готовностью признавая, что "любой брак — это травматичный опыт". Вообще, динамика между главным героем и его мамой ужасно напоминает сериал "Половое воспитание" или что было бы с его главными героями в исполнении Эйсы Баттерфилда и Джиллиан Андерсон, если бы они были на 20 лет старше и жили в России (ничего хорошего).

Паулина Андреева, написавшая сценарий для нового проекта мужа, набила руку на комедийных короткометражках, и комедия пока ей удается лучше, чем драма. Пока единственная комедийная линия в сериале — конфликт между Верой и подругой ее молодого человека, которая практически поселилась в их квартире и постоянно делает как бы незаметные, но ужасно обидные для Веры комментарии по поводу ее возраста. Сериал довольно компактный и держится на нескольких героях и паре локаций. Вообще, создается впечатление, что эстетика и идеи современного российского сериального движения кочуют из проекта в проект, как будто это одна небольшая тусовка. Притом есть отдельный кластер шоу, кучкующихся в Центральном округе Москвы. Почему-то их создатели уверены, что со времен жирных двухтысячных ничего не поменялось и у зрителя до сих пор вызывают сочувствие истории из серии "богатые тоже плачут" ("Содержанки", "Беспринципные"). Герои меняются, но Патрики остаются все теми же. В этот зацементированный другими режиссерами мир Бондарчук добавил разве что только советские хиты, которые на повторе слушает персонаж Богомолова, но на этом его оригинальность заканчивается.