Мама, мы все тяжело больны: сериал "Псих"

Константин Богомолов в последнее время стал невероятно популярен на телевидении и стриминговых платформах. Только за последние три года он запустил три собственных сериала — "Содержанки", "Хороший человек", "Безопасные связи" — и готовит новое ток-шоу "Коронный выход". Режиссурой дело не ограничивается, некоторые берут его по знакомству в свои проекты на небольшие роли в качестве этакой вишенки на торте — например, в качестве друга бестолкового чиновника в "Последнем министре" или вальяжного обер-полицмейстера в сияющих белых одеждах в "Шерлоке в России". Снимался он и у Федора Бондарчука во "Вторжении", однако теперь тот решил не мелочиться и взять популярного театрального, а теперь и телевизионного режиссера на главную роль.
Он играет известного московского психотерапевта Олега, к которому ходят нарядные и богатые обитатели столичного Центрального округа. Правда, работать врачевателем душ с каждым днем ему становится все сложнее: его жена Марина (Евгения Громова) пропала без вести; он живет с мамой-сексологом Кирой (Роза Хайруллина), которую тяготит соседство со взрослым сыном; маниакально дезинфицирует все вокруг (полезный навык в наше время); люди его раздражают; и все, что держит героя на плаву, — это выпивка и наркотики.
Хотя сказать, что их случаи сколько-нибудь интересные, к сожалению, нельзя: молодая и красивая пациентка Лена (Аня Чиповская) боится старости; брутальный Артем (очень серьезный Игорь Верник в очках) не может признаться в очевидном; его супруга (гламурная Марина Александрова) нападает на психотерапевта с угрозами; не пациентка, но подруга Вера (Елена Лядова) ушла от мужа-олигарха к бедному молодому художнику (Александр Горчилин) и мучительно пытается не стать ему мамой; и, наконец, его собственная мать (Роза Хайруллина) не может успокоиться, пока не найдет сыну новую жену, при этом с готовностью признавая, что "любой брак — это травматичный опыт". Вообще, динамика между главным героем и его мамой ужасно напоминает сериал "Половое воспитание" или что было бы с его главными героями в исполнении Эйсы Баттерфилда и Джиллиан Андерсон, если бы они были на 20 лет старше и жили в России (ничего хорошего).
Паулина Андреева, написавшая сценарий для нового проекта мужа, набила руку на комедийных короткометражках, и комедия пока ей удается лучше, чем драма. Пока единственная комедийная линия в сериале — конфликт между Верой и подругой ее молодого человека, которая практически поселилась в их квартире и постоянно делает как бы незаметные, но ужасно обидные для Веры комментарии по поводу ее возраста.
Сериал довольно компактный и держится на нескольких героях и паре локаций. Вообще, создается впечатление, что эстетика и идеи современного российского сериального движения кочуют из проекта в проект, как будто это одна небольшая тусовка. Притом есть отдельный кластер шоу, кучкующихся в Центральном округе Москвы. Почему-то их создатели уверены, что со времен жирных двухтысячных ничего не поменялось и у зрителя до сих пор вызывают сочувствие истории из серии "богатые тоже плачут" ("Содержанки", "Беспринципные"). Герои меняются, но Патрики остаются все теми же. В этот зацементированный другими режиссерами мир Бондарчук добавил разве что только советские хиты, которые на повторе слушает персонаж Богомолова, но на этом его оригинальность заканчивается.
При этом в отношении женских персонажей сериал тоже не совершил эволюционных скачков. Женщины в "Психе" или суррогатные матери (Олег хочет завести ребенка, не обременяя себя супружескими обязательствами), или жены олигархов, или резиновые куклы (буквально), в состоянии сильного алкогольного опьянения принимающие форму пропавшей супруги. Хотя куда она пропала, на самом деле не самое главное. По форме "Псих", скорее, психологическая драма, нежели детектив, но места для того, чтобы развернуться и держать внимание зрителя на протяжении всего сезона, у него не так много. Шоу явно крутится вокруг Богомолова, однако на одном персонаже далеко не уедешь. На контрасте с ним хорошо смотрится подчеркнуто позитивный и бодрый Олег Меньшиков. Он пытается стать супервайзером (грубо говоря, терапевт терапевта) главного героя, тот, конечно, отнекивается. Правда, в первых двух сериях, которые показали журналистам, Меньшикова пока совсем немного. А вечно мрачный Богомолов не вызывает ничего, кроме усталости.
Сериал можно посмотреть на платформе more.tv