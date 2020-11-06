Михаил Гусман о Жванецком: он умел выражать чаяния людей

Сегодня ушел из жизни Михаил Михайлович Жванецкий. Великий Жванецкий. Он был человеком, который, несмотря на свою невероятную популярность, был стеснительным и не очень любил, когда, общаясь с ним или представляя его, говорили "великий" или "гениальный". Но сейчас, в эти трагические часы, можно и нужно сказать, что ушел великий и гениальный Жванецкий.

Описание Михаил Жванецкий © Борис Кавашкин/ТАСС

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Он был писателем с самой большой буквы, но сам при этом любил добавлять "сатирик". Хотя, на мой взгляд, будучи уроженцем Одессы, он был продолжателем южнорусской писательской традиции наравне с Исааком Эммануиловичем Бабелем, Валентином Петровичем Катаевым, Эдуардом Георгиевичем Багрицким и, конечно, Константином Георгиевичем Паустовским. Сегодня весь русскоговорящий мир стал беднее, потому что слово Жванецкого, его неподражаемое умение в краткой форме выразить чаяния людей не сравнимо ни с чем. Я убежден, что это был самый выдающийся писатель современности, писавший на русском языке. Наверно, в нашем отечестве не найдется человека, который с малых лет, сам того не осознавая, не приводил в разговоре какую-нибудь фразу Жванецкого, не оперировал какой-нибудь его шуткой.

Даже сложно вообразить сейчас, после его ухода, что 60 с лишним лет этот человек рождал фразы, которые повторялись людьми во всех уголках страны. Это, на мой взгляд, ни с чем не сравнимо

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