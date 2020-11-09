Сериал "Псих": кого и как сводит с ума Федор Бондарчук

Олег (Константин Богомолов) — нервический и довольно неприятный тип в красных очках и шлеме — рассекает на электросамокате, вечно всем недоволен, живет с мамой, которую зовет исключительно по имени, и при всем этом умудряется работать успешным психологом, хотя, кажется, ему самому не помешала бы помощь.

Клиенты у него все как на подбор, словно из богомоловских же "Содержанок", только менее карикатурные: дерганый бизнесмен — любитель кокаина и, кажется, гомосексуал в отрицании (Игорь Верник), его жена на грани нервного срыва (Марина Александрова), оплакивающая уходящую молодость Анна Чиповская в Balenciaga — каждый не тот, кем кажется, и каждый пришел в модный офис Олега за чем-то большим, чем просто "поговорить об этом".

В какие-то моменты есть ощущение, что Олег готов поменяться с ними местами и сесть в кресло клиента: в его анамнезе таинственное исчезновение жены (немногословная но очень выразительная роль Евгении Громовой из "Верности"), странные отношения с мамой-сексологом (одна из любимых актрис Богомолова Роза Хайруллина), попытки завести суррогатного ребенка, маниакальная страсть к чистоте и тотальное одиночество. Не считая подаренной мамой силиконовой куклы и бывшей пациентки — подруги жены Веры (яркая и очень эмоциональная Елена Лядова), близких и друзей у Олега не наблюдается. Только от мамы и подруги душевного спокойствия и баланса ждать не стоит: Вера недавно бросила мужа-олигарха ради скульптора Кости (Александр Горчилин в образе бедного, но гордого художника) и теперь вынуждена терпеть в квартире его напарницу-натурщицу — поборницу ЗОЖ, авокадо и раскрытия чакр. Мама Олега, любительница экстравагантных нарядов и метких фраз, пытается наладить собственную сексуальную жизнь. Их любовная линия с Владимиром Симоновым достойна отдельного мини-сериала.

Сериал стал дебютом сразу для всех его ключевых действующих лиц. Этот увлекательный калейдоскоп судеб и положений снят по сценарию актрисы Паулины Андреевой, для которой он стал первой пробой пера на телевидении. И, кажется, она удалась — под прикрытием портрета Москвы и москвичей скрывается ироничное размышление о хронической нелюбви. Этот диагноз, поставленный еще Андреем Звягинцевым, так никуда из общества и не исчез, просто у него появляется все больше способов снять симптомы поглощающего его безразличия

Для Бондарчука это первая режиссерская работа в сериале. Местами его "Псих" похож на добротный рекламный ролик или модный клип: причудливый микс музыки из песен Би-2, электронных битов и советских шлягеров, неоновые интерьеры, город через стекла красных очков Олега, кристально чистые, европеизированные улицы центра столицы — все это создает уникальную, ни на что не похожую атмосферу сериала.

Роль Олега, можно сказать, и дебют Бомомолова, его первая главная роль. До этого он появлялся в камео в "Последнем министре" и новом "Шерлоке в России", а еще на театральной сцене: его самый запоминающийся выход — в "Машине Мюллер" "Гоголь-центра". Он здесь как будто особо и не играет, напоминая чуть усталую и гипертрофированную версию себя. Его герой проводит сеансы психотерапии по большей части с самим собой, зеркально отражая проблемы клиентов; разъезжает по очень красивой Москве на своем самокате; раздражается от человеческой глупости, а подчас просто самого присутствия людей в его поле зрения; спасается от окружающего мира шлягером Татьяны Анциферовой "Мир без любимого" из советского фэнтези "31 июня". Шлягер этот стоит на повторе у Олега не зря — мир без любви (так можно переиначить название песни) кажется исчерпывающим описанием состояния героев. Нет ее ни в красивых офисах, ни в модных корнерах ЦУМа, ни в малогабаритной квартире, где на матрасе на полу спят Вера и Костя, ни в душеспасительных мастер-классах по приготовлению безглютеновой еды, ни в лекциях и разговорах про секс. Все это напоминает глобальную сублимацию, попытку спастись от одиночества, необходимости быть с собой.