Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу



Сначала начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер, а затем и чешская разведка в своем ежегодном докладе заявили, что мир стоит на грани глобального катаклизма. Для британца его причиной могут стать "тревога и неопределенность", а также "региональные конфликты", дающие неверное представление о безопасности. Чехи более конкретны. Для них запалом к новой глобальной войне может стать "злоупотребление прогрессивными технологиями". Военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые. Fallout как предчувствие В английском языке слово fallout имеет много значений, но самое близкое к нему наше российское — "кранты". Неологизм, просторечное выражение, означающее неудачный конец чего-либо. В данном случае это — жизнь после ядерного апокалипсиса. Эта тема очень популярна в Америке, так же как и у нас. Тот же Fallout — это серия постапокалиптических компьютерных ролевых игр. У нас — S.T.A.L.K.E.R. и "Метро". Во всех них рассказывается о выживании человека после ядерной катастрофы. В 60-х годах прошлого века для американцев и нас эта тема была настолько злободневной, что в США рекламировали строительство индивидуального бомбоубежища, а у нас со школьной скамьи учили правильно падать на землю и закрывать голову руками когда "вспышка слева — вспышка справа". Однако очевидно, что в обоих случаях выжить в условиях глобального военного противостояния не удалось бы. Ник Картер справедливо указывает на то, что "риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов. Эскалация ведет к неверной оценке сложившейся ситуации — это то, от чего мы должны уберечь себя". По его словам, именно просчеты в анализе обстановки в мире "привели к двум мировым войнам в прошлом столетии".

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"Лица, принимающие решения, порой не понимают последствия своих действий, что ведет к росту напряженности. Это означает, что все больше людей вовлекаются в военные конфликты, начинает применяться все более разнообразное вооружение. И такое течение событий уже трудно остановить, что в конечном счете приводит к полномасштабной войне", — подчеркивает Картер. Чехи, в свою очередь, утверждают, что "мир пока находится на первом этапе подготовки. Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить негативные последствия собственных действий, то ошибочная инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к нашему взаимоуничтожению". Око за око Признаки возможной беды сегодня действительно различимы. Они видны в том, с какой легкостью разрушаются соглашения об ограничении вооружений. В рамках расширения Североатлантического альянса пал Договор об обычных вооружениях в Европе. Когда-то он регулировал количество танков и прочей бронетехники в "буферной зоне": Польше, Прибалтике и у их границ с Россией. Кануло в Лету соглашение по ПРО. И теперь вместо одного позиционного района размещения ракет, способных перехватить атакующие ядерные боеголовки на Аляске и под Москвой, у нас добавились еще два: в румынском Девеселу и польском Редзиково. После денонсации Договора о ракетах средней и меньшей дальности на пусковых установках в этих населенных пунктах могут быть размещены не только противоракеты, но и ударные средства, способные за несколько минут достигнуть любого административного или промышленного объекта в России.

Описание Истребитель-перехватчик МиГ-31 с аэробаллистическим комплексом "Кинжал" © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва рассматривает ответные действия. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729 может быть развернут в Калининградской области. Хотя что там, высотные перехватчики МиГ-31 с аэробаллистическим комплексом "Кинжал", а это аналог "Искандера", только в воздушном исполнении, уже стоят на вооружении Южного военного округа. Дальность полета самолетов покрывает всю Европу. Трещит по швам и последний договор, связанный с необходимостью избежать апокалипсиса, — СНВ-3. Дональд Трамп не решился его переподписать в преддверии выборов. Наверное, боялся, что опять его обвинят в пророссийских симпатиях. Джо Байден — по сути ястреб и тоже не пойдет на этот шаг. В модернизацию американских ядерных сил уже вложено более $1,5 трлн. В течение 30 лет за эти деньги должны быть полностью заменены атомные подводные лодки типа "Огайо", на смену которым придут АПЛ "Колумбия". В ВВС поступит новый стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер". Кроме того, будут заменены все 400 с лишним устаревающих ракет "Минитмен-3" на новый перспективный носитель. В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Описание Изображение стратегического бомбардировщика B-21 "Рейдер" © U.S. Air Force via AP

Впрочем, и у нас, вспоминая классика, "револьверы найдутся". Гиперзвуковой ядерный блок "Авангард", тяжелая баллистическая ракета "Сармат", способная доставить в другое полушарие мегатонны ядерной взрывчатки, несмотря ни на какую НПРО, бодрости духа заморским военным и гражданам США не добавляют. Россия готова включить в новое соглашение по ограничению стратегических наступательных вооружений и то, и то. Однако у нас в арсенале есть вещи еще серьезнее: ядерная ракета неограниченной дальности полета "Буревестник" и атомный дрон "Посейдон". Вторую подлодку — носитель шести этих стратегических беспилотников — спустят на воду в первой половине 2021 года. Малой мощностью Еще один тревожный звоночек — это недавнее решение Финляндии. Страна, с которой Россия в последние десятилетия связана только покупкой недвижимости и исключительной рыбалкой, неожиданно решила купить у США 64 истребителя пятого поколения F-35 на сумму $12,5 млрд. Плюс к этому — 50 истребителей F/A-18E, восемь F/A-18F и 14 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G на общую сумму $27,2 млрд. На мировом рынке вооружений это не просто сенсация, это словно ядерный взрыв посреди пустыни. Но дело-то не только в самом факте крупной сделки.

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F-35 — носитель американских ядерных бомб B61-12. В Европе, по некоторым данным, их порядка 200 штук на базах в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Ладно бы, если они там просто лежали. Но американцы активно обучают партнеров умению управляться с этим оружием. Буквально в октябре МИД России довел до немецкого военного атташе, что учения НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатывались элементы применения американского тактического ядерного оружия, недопустимы. "Военному атташе было указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных стран — членов НАТО, одной из которых является Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", — подчеркнули в министерстве. И, возможно, финны не в курсе, что теперь все комплексы "Искандер" в Ленинградской области, скорее всего, смотрят уже не только на прибалтов, но и на них. При этом в Госдепе США и Пентагоне заявляют, что договоренности с Финляндией не несут угрозу "основному военному балансу в регионе". И Хельсинки молчит. Возможно, чтобы не раскрывать истинные причины согласия на такую дорогостоящую сделку (которые как раз могут касаться боязни глобального конфликта), а также избавиться от ожесточенного прессинга Вашингтона и Брюсселя, требующих, чтобы Суоми вступила в Североатлантический альянс. Ядреный мир Совещание по вопросам безопасности в Сочи, где российский президент, в частности, сообщил, что у нас построен "новый пункт управления стратегическими ядерными силами", запас прочности которого будет "исключительно высоким", соответствует логике ужесточающегося противостояния с Западом. Тем более в контексте того, что Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В нем говорится, что Основы — документ стратегического планирования в сфере обеспечения обороны, который отражает официальные взгляды на наш подход к ядерному оружию. Россия рассматривает последнее исключительно как средство сдерживания, "применение которого является крайней и вынужденной мерой". Москва предпринимает "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", говорится в документе.

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