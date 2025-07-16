ВЦИОМ: больше половины россиян негативно относятся к алкомаркетам в жилых домах

Из отрицательных последствий соседства с ними отмечается высокий уровень шума, снижение чувства безопасности и мусор возле магазинов, свидетельствуют результаты опроса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (54%) негативно относятся к магазинам спиртных напитков в многоквартирных домах. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"54% россиян относятся скорее отрицательно к размещению алкомаркетов в жилых многоквартирных домах", - говорится в результатах исследования.

Из негативных последствий соседства с алкомаркетами россияне отметили высокий уровень шума (27%), снижение чувства безопасности (24%) и грязь, мусор возле магазинов (21%).

При этом личный опыт соседства с такими магазинами формирует более лояльное отношение к ним. Это объясняется такими причинами, как привычка, доступность товаров первой необходимости и стереотипы.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 5 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.