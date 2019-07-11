ВЦИОМ: более 70% предпринимателей России опасаются снижения спроса на товары и услуги

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Большинство российских предпринимателей (72%) считают снижение спроса на товары и услуги ключевым риском для бизнеса. Об этом в четверг сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в ходе презентации исследования "Бизнес в России: взгляд изнутри", проведённого центром в начале июля.

"Риск снижения спроса на продукты и услуги (72%) современные предприниматели оценивают как наиболее вероятный", - сказал Родин.

По его словам, предприниматели также опасаются повышения уровня налогообложения (70%), изменений в законодательстве (64%) и роста издержек (63%). Каждый второй участник опроса (52%) беспокоится о собственной защищенности, связанной с низким процентом оправдательных приговоров в суде.

В числе высоковероятных рисков Родин также назвал проблемы с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). К наименее вероятным опасностям предприниматели отнесли дефолт и дестабилизацию экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).

Всероссийский опрос был проведен с 11 по 17 июня 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 500 представителей российского крупного, среднего и малого бизнеса. Максимальный размер ошибки для этой выборки не превышает 4,5%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) является старейшим российским исследовательским институтом в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов.