Электроэнергетика КЧР перейдет на цифровые технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Энергетики внедрят в сетевой комплекс Карачаево-Черкесии (КЧР) цифровые технологии в ходе масштабной модернизации. Соответствующее соглашение в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал глава республики Рашид Темрезов и гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал соглашение с генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа" Виталием Ивановым о долгосрочном взаимодействии Карачаево-Черкесской Республики и ПАО "МРСК Северного Кавказа" в сфере развития электросетевого комплекса региона сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Стратегическое соглашение включает в себя ряд проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение энергопотерь, строительство и внедрение современных цифровых технологий.

"Сегодня мы видим, что потребление электроэнергии растет из года в год, что от энергоресурсов зависит стабильность и экономическое развитие региона. При этом экономический рост не возможен без качественной и бесперебойной подачи энергоресурсов. Уверен, только общая заинтересованность в реализации задач и выполнение условий соглашения позволит сделать рывок в развитии электросетевого комплекса и обеспечить потребителей качественной электроэнергией", - приводит пресс-служба слова Темрезова с церемонии подписания соглашения.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.