В Крыму за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Коронавирусом в Крыму за минувшие сутки заразились 253 человека, выздоровели - 69. Об этом сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 17 января на территории Республики Крым зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестировано 2 185 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 69 человек [всего за период пандемии - 23,69 тыс. человек].

"Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров", - добавил глава Крыма.

С начала пандемии в республике выявили более 29,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. В первой половине января темпы распространения инфекции снизились, впервые с ноября регистрировали менее 200 новых случаев в сутки. Однако в ближайшие недели Роспотребнадзор вновь прогнозирует рост заболеваемости в регионе.