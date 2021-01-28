В Вологодской области отменили некоторые ограничения, введенные ранее из-за коронавируса

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области с 1 февраля отменили некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Из-за постепенного уменьшения количества больных в регионе смягчают требования к кафе, ресторанам и развлекательным заведениям. Об этом сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ежедневный прирост у нас ниже отметки 300 заболевших в сутки, коэффициент заболеваемости более недели не превышает единицу. В ходе встречи с молодежью президент России Владимир Путин отметил, что в целом эпидситуация постепенно стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения. Мы в Вологодской области тоже видим постепенную стабилизацию ситуации. Поэтому считаю возможным перейти к постепенному снятию ограничений, но очень аккуратно. Мы не можем одномоментно отменить все ранее введенные ограничения - по общему числу заболевших и приросту мы пока в числе регионов с высокими показателями", - сказал глава региона на заседании регионального оперштаба.

По его словам, на сегодня в моногоспиталях находятся 809 пациентов, уровень загрузки коечного фонда минимальный, менее 50%, тогда как в середине декабря койки были заняты на 75%, а общее число госпитализированных достигало 1 200 человек. Снижается и количество тяжелых случаев, "тяжелых" больных на сегодня - 111. В области нет случаев заражения гриппом, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ ниже прошлогодних показателей. Это также позволяет перейти к снятию ограничений, отметил губернатор.

Так, с 1 февраля снова разрешат доступ зрителей на спортивные мероприятия на открытых и закрытых площадках, но при загруженности трибун не более чем на 50%. Количество зрителей на спектаклях, в кинотеатрах и других зрелищных местах увеличиат с 25 до 50% загрузки зала. "Считаю возможным увеличить время работы кафе и ресторанов с 6 утра до полуночи. Сейчас им разрешено работать с 8 утра до 22 часов. Более позднее завершение работы касается и другой развлекательной деятельности - спектакли, концерты, кинотеатры. Одновременно снимаем норму загрузки для кафе и ресторанов, но соблюдение социальной дистанции обязательно", - сообщил Кувшинников.

Помимо этого, меняется подход к дистанционной работе - норма о переводе 30% сотрудников всех предприятий на удаленку теперь рекомендуемая, а не обязательная. Теперь работодателям разрешеили самостоятельно принимать решение о форме работы сотрудников.

По данным регионального оперштаба, на 28 января в области подтвердили 31 977 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 285 случаев. Выздоровели 27 219 человек, умерли 594.