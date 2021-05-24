Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на лечение от коронавируса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить как минимум по 25 млрд рублей на помощь людям с коронавирусной инфекцией и высокотехнологичную медицинскую помощь. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме.

"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти министерства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства объектов здравоохранения в нескольких регионах. "Решение касается ряда строящихся больниц и диспансеров, чье финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году", - уточнили в пресс-службе.