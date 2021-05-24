Эксперт: трехкратная прививка "Эпиваккороной" возможна при слабом иммунном ответе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трехкратная вакцинация от коронавируса "Эпиваккороной" возможна, если у пожилых людей слабо формируется иммунный ответ. Однако утвержденной схемой вакцинации остается двукратная с интервалом 21 день, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее на сайте COVID-19 Preprints было опубликовано научное исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, согласно которому трехкратная вакцинация от коронавируса препаратом "Эпиваккорона" была рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности.

"В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пояснили, что имелось в виду, что трехкратная вакцинация возможна, если у пожилых людей слабо формируется иммунный ответ. Вакцина аректогенна, поэтому подходит и такой вариант ее применения. Утвержденной схемой вакцинации остается вакцинация двукратно с интервалом 21 день", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, сейчас проводится изучение эффективности и напряженности поствакцинального иммунитета у различных групп населения и отрабатываются разные схемы иммунизации. "На первом этапе интервал составляет 14-21 день. В настоящее время также рассматривается вопрос о возможности введения третьей дозы вакцины у людей при так называемом синдроме засыпающего иммунного ответа", - пояснил он.