В Севастополе вновь увеличат коечный фонд для больных с COVID-19 из-за роста заражений

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Городскую больницу №1 в Севастополе вновь переоборудуют в ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости. Только за последнюю неделю число зараженных выросло на 20%, сообщил во вторник на аппаратном совещании городского правительства вице-губернатор Александр Кулагин.

Больницы Севастополя начали закрывать отделения, ориентированные на лечение заразившихся коронавирусом, в феврале. При этом если в течение весны фиксировали 20-30 случаев коронавируса в сутки, то за 14 июня выявили 43 зараженных. Неделей ранее Кулагин сообщал, что число новых случаев снизилось на 25% - с 247 за последнюю неделю весны до 188 за 31 мая - 6 июня.

"Как и в большинстве субъектов РФ, у нас наблюдается рост числа заболевших, за неделю заболели 227 человек, неделей ранее было около 180 человек. Увеличился в два раза суточный темп прироста - до коэффициента 0,28. Коэффициент распространения достиг 1,4. В связи с увеличением заболеваемости принято решение об увеличении коечного фонда, возвращаем горбольницу №1 [в режим работы с зараженными коронавирусом пациентами]", - сказал замгубернатора.

По его словам, в настоящее время всего под таких больных отведено более 600 мест, свободны 27% из них - 151 койка. По его данным, в отделения интенсивной терапии находятся 19 зараженных, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких.

Согласно озвученным на совещании данным, в Севастополе для формирования коллективного иммунитета прививки должны получить около 230 тыс. жителей (по данным правительства, оба компонента вакцины получили уже более 70 тыс.), в день прививаются по 600 человек.

"Продолжаем кампанию по вакцинации горожан - это единственное, что надо наращивать. Понятно, что речь не идет о принуждении, но надо еще раз проинформировать, предложить. Не хочется допустить в городе третьей волны и ограничительных мероприятий, единственный выход - это вакцинация", - прокомментировал озвученные данные губернатор Михаил Развожаев.

Ситуация в Севастополе

По информации городского правительства, всего за время пандемии в Севастополе заразились более 15 тыс. человек, из них к настоящему моменту выздоровели около 14 тыс., 703 умерли.

В Севастополе до конца июня продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, работу хостелов, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.