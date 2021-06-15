Почти 10% населения Сибири вакцинировалось от COVID-19

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Более 1,6 млн из 17 млн человек (почти 10% населения) в Сибирском федеральном округе (СФО) завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает во вторник Сибирский окружный информационный центр (ОИЦ).

"На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано около двух миллионов сибиряков. Полностью оба компонента получили 1,6 миллиона человек. Запас вакцины в регионах округа оценивается как достаточный", - говорится в сообщении.

В центре сообщили, что на 14 июня в регионах Сибирского федерального округа (СФО) выявили 645 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшую неделю среднесуточный темп прироста COVID-19 составил 0,15% - ниже среднероссийского показателя.

"В июне 2021 года среднесуточный охват населения округа тестированием на 22% больше, чем в мае. Лидерами по количеству проведенных тестов на коронавирус являются Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская и Томская области, Республика Тыва", - пояснили в центре.

В центре также добавили, что в СФО увеличили число развернутых коек на треть с начала июня - до 12,5 тыс. В регионы поставлено 2,15 млн доз трех вакцин - "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона" (вакцина центра "Вектор"), "Ковивак" (вакцина центра им. М. П. Чумакова РАН").