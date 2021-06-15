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Почти 10% населения Сибири вакцинировалось от COVID-19

Прививку сделали свыше 1,6 млн человек

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Более 1,6 млн из 17 млн человек (почти 10% населения) в Сибирском федеральном округе (СФО) завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает во вторник Сибирский окружный информационный центр (ОИЦ).

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"На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано около двух миллионов сибиряков. Полностью оба компонента получили 1,6 миллиона человек. Запас вакцины в регионах округа оценивается как достаточный", - говорится в сообщении.

В центре сообщили, что на 14 июня в регионах Сибирского федерального округа (СФО) выявили 645 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшую неделю среднесуточный темп прироста COVID-19 составил 0,15% - ниже среднероссийского показателя.

"В июне 2021 года среднесуточный охват населения округа тестированием на 22% больше, чем в мае. Лидерами по количеству проведенных тестов на коронавирус являются Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская и Томская области, Республика Тыва", - пояснили в центре.

В центре также добавили, что в СФО увеличили число развернутых коек на треть с начала июня - до 12,5 тыс. В регионы поставлено 2,15 млн доз трех вакцин - "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона" (вакцина центра "Вектор"), "Ковивак" (вакцина центра им. М. П. Чумакова РАН").

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РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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