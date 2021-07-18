В Ханое ввели режим антикоронавирусных социальных ограничений

ХАНОЙ, 18 июля. /ТАСС/. Власти столицы Вьетнама - города Ханой - вводят режим социальных ограничений из-за роста в городе числа заразившихся коронавирусом. Как говорится в распоряжении, подписанном в воскресенье председателем Народного комитета (мэром) Ханоя Чу Нгок Анем, режим ограничений начнет действовать в полночь с 18 на 19 июля (20:00 воскресенья мск).

Ограничения предполагают запрет на сбор людей в общественных местах, приостановку работы предприятий торговли за исключением продажи лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и не собираться группами более пяти человек. Ранее в Ханое уже были закрыты бары, ночные клубы, все развлекательные заведения, а рестораны и кафе переведены на работу в режиме доставки.

В воскресенье также были приостановлены до особого распоряжения многие внутренние авиарейсы, связывающие Ханой с другими городами и провинциями Вьетнама, где отмечено распространение коронавируса. Временно остановлено и автотранспортное сообщение столицы с рядом регионов. Руководителям столичных предприятий и организаций предписано в ближайшие дни обеспечить перевод 50% персонала на удаленный режим трудовой деятельности.

Как отмечают в Национальном координационном комитете по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 51 002 инфицированных. Из них 47 394 человека заразились в ходе начавшейся в стране 27 апреля четвертой волны коронавируса, 427 инфицированных были выявлены за этот период в Ханое. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в стране умерли 254 человека. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 40 436 заболевших.