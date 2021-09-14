Талибы передали в Центробанк изъятую из дома вице-президента Афганистана валюту

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) передали Центробанку страны валюту и золото, обнаруженные в доме бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Об этом сообщает во вторник новостной портал Afghan Urdu на своей странице в Twitter.

"Талибан передал центральному банку Афганистана миллионы долларов и золотые слитки, изъятые из дома бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Талибан захватил эти доллары и золото из дома Амруллы Салеха", - говорится в сообщении. На ресурсе также размещен видеоролик, представляющий группу вооруженных мужчин, стоящих рядом с двумя чемоданами, один наполнен пачками банкнот, во втором видны слитки желтого металла, какие-то пакеты.

В понедельник афганское агентство Khaama Press проинформировало, что боевики "Талибана" обнаружили в резиденции Салеха в провинции Панджшер порядка $6,5 млн и 15 золотых слитков. В тот же день местный телеканал Afghanistan International сообщил, что представитель Амруллы Салеха опроверг распространенную информацию об обнаружении в доме политика миллионов долларов, представитель заявил, что талибы изъяли "только $100 тыс.".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа боевики талибов без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства на фоне захвата власти в стране талибами.