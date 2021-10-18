Число коек для заразившихся коронавирусом в Кузбассе планируют увеличить на 17%

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области заявили о готовности увеличить на 17% коечный фонд в стационарах региона для лечения пациентов с коронавирусом из-за роста заболеваемости. В настоящий момент в регионе развернули около 3,5 тыс. коек, дополнительно планируется создать еще 660 мест, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"За выходные в больницы поступили 200 человек. В настоящий момент в медицинских организациях региона развернуто 3 527 коек, 2 952 из них заняты. На этой неделе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью будем частично открывать законсервированные койки. 440 уже готовы к вводу, еще 220 зарезервировано", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника.

По его словам, растет число обращений пациентов не только в стационары, но и в поликлиники. В связи с этим принято решение, что амбулатории для взрослых будут работать ежедневно и без выходных. По данным Цигельника, среди умерших от коронавируса растет доля людей трудоспособного возраста, которые не были вакцинированы.

Региональный Минздрав уточняет, что за минувшую неделю прививку против коронавируса сделали более 8,6 тыс. человек, а в целом с начала прививочной кампании - 844 709 человек, что составляет 51,2% от подлежащих вакцинации граждан. При этом самые низкие темпы вакцинации среди людей в возрасте старше 60 лет.

По данным на 18 октября, в Кузбассе с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 57,4 тыс. человек, умерли 1 394 человека, остальные находятся под наблюдением медиков.