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Карта ковидных ограничений.
Карта ковидных ограничений.
Карта ковидных ограничений.
Карта ковидных ограничений.
Карта ковидных ограничений.
Пандемия COVID-19

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

© Артем Геодакян/ТАСС
В каких регионах можно свободно сходить в кафе, а где нельзя попасть без кода в спортзал или посетить музей — в инфографике ТАСС

Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Главы регионов могут вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение. В ряде субъектов уже объявили о временном закрытии кафе и ресторанов, кинотеатров и других общественных мест. Кроме того, для посещения большинства общественных мест потребуются QR-коды с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании.

ТАСС подготовил интерактивную карту всех регионов России с описанием мест, в которые пускают людей только с наличием QR-кода.

 

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