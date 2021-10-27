Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Главы регионов могут вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение. В ряде субъектов уже объявили о временном закрытии кафе и ресторанов, кинотеатров и других общественных мест. Кроме того, для посещения большинства общественных мест потребуются QR-коды с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании.

ТАСС подготовил интерактивную карту всех регионов России с описанием мест, в которые пускают людей только с наличием QR-кода.