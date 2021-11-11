Власти Фиджи ослабили ограничения из-за коронавируса

Как сообщает агентство Синьхуа , ослабление ограничений связано с высоким уровнем защиты от коронавируса жителей Фиджи и вакцинацией прибывающих в страну иностранцев.

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Фиджи в четверг ослабили пограничные ограничения для въезда полностью вакцинированных путешественников из стран-партнеров, включая Новую Зеландию, Австралию, Великобританию и США.



"Вместе с тем власти Фиджи сохранят действие процедур тестирования, которые обеспечивают раннее выявление и изоляцию путешественников с симптомами COVID-19", - цитирует агентство заявление секретаря по вопросам здравоохранения Фиджи Джеймса Фонга.



Процедура предусматривает трехдневное пребывание прибывших из стран-партнеров в гостинице для прохождение теста на коронавирус. В этом месяце число въезжающих на Фиджи ограничивается иностранными дипломатами, возвращающимися на родину гражданами страны и лицами, чей въезд разрешен национальной Целевой группой по снижению рисков COVID-19. Въезд туристов в страну власти Фиджи планируют разрешить с 1 декабря.



В настоящее время 88,7% взрослого населения Фиджи, численность которого составляет 900 тыс. человек, полностью вакцинировано.



Фиджи сообщили о первом подтвержденном случае заражения COVID-19 19 марта 2020 года. В этом островном государстве к настоящему времени выявлены более 52 тыс. случаев инфицирования. От последствий заражения скончались 679 человек.

