5 ноября, 14:46

СМИ: в Днепре горит электроподстанция

ЧП произошло в правобережной части города

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар на электроподстанции возник вечером в субботу в городе Днепре на Украине. Об этом со ссылкой на местные сообщества в социальных сетях сообщило украинское издание "Страна".

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Отмечается, что ЧП произошло в правобережной части города. Издание опубликовало в Telegram-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден столб дыма, исходящий с места пожара.

По данным издания "Зеркало недели", предварительная причина произошедшего - техническая неисправность, на месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в субботу в Днепропетровской области, административным центром которой является город Днепр, дважды за день объявляли воздушную тревогу. 

Теги:
УкраинаПандемия COVID-19Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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