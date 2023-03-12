Президент Эквадора заразился коронавирусом

Гильермо Лассо будет находиться в изоляции на протяжении четырех дней

ГАВАНА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-служба президента Эквадора Гильермо Лассо сообщила в субботу, что он заразился коронавирусом. Такое заявление разместили на странице пресс-службы в Twitter.

"Тест на COVID-19 президента республики Гильермо Лассо дал положительный результат", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава государства будет находиться в изоляции на протяжении четырех дней и работать дистанционно. Лассо уже заражался коронавирусом в июне прошлого года.

Правительство Эквадора в конце 2021 года приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса в стране. По официальным данным, полностью привиты уже более 14 млн человек, что составляет около 80% жителей. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились более 1 млн человек, умерли 36 тыс. заболевших.