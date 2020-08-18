В Мордовии с 1 сентября возобновится работа детских садов и организаций

ТАСС, 18 августа. Полноценная работа детских садов, которые перешли на работу в режиме дежурных групп в марте в связи с пандемией коронавируса, будет возобновлена в Мордовии с 1 сентября, об этом во вторник сообщается на официальном сайте правительства республики.

"С 1 сентября возобновится полноценная работа детских садов и организаций дополнительного образования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Уточняется, что на учебу также выйдут и студенты вузов.

Ранее сообщалось, что школьники Мордовии с 1 сентября начнут занятия в очном формате, однако в образовательных организациях усилят меры безопасности, массовые мероприятия запретят, а за каждым классом закрепят отдельный кабинет.

По данным на 18 августа, в Мордовии выявили 5 047 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 916 пациентов.

О горячем питании для учеников начальных классов

Также на сайте республики сообщается, что все ученики начальных классов Мордовии начнут получать горячее питание с 1 сентября.

"Мордовия вошла в число регионов, которые решили задачу [с питанием], в том числе в малокомплектных школах. Бесплатным питанием будут обеспечены все школьники начальных классов, это более 30 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. В 2020 году на эти цели, согласно распоряжению Мишустина, направят более 22 млрд рублей. На последующие два года заложили около 113 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (23:23 мск) - добавлена информация о предоставлении горячего питания для учеников начальных классов