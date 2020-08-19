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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших от инфекции в столице достигло 4 698 человек

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

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Всего за время пандемии в столице умерли 4 698 человек, у которых подтвердили коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявили 254 448 случаев заражения, из них 691 за последние сутки. Выздоровели 200 359 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 242. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

В новость были внесены изменения (23:39 мск) - добавлены подробности

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