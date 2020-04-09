В США начали испытывать противомалярийный препарат для лечения заразившихся коронавирусом

"Клиническое испытание для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина для лечения взрослых, госпитализированных с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, началось. Первые участники зарегистрированы в штате Теннесси", - говорится в сообщении.

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, в ходе которых американские эксперты собираются выяснить, эффективен и безопасен ли он при лечении пациентов с коронавирусом, начались в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения США.

Ожидается, что в тестах примут участие более 500 пациентов, у которых диагностирован коронавирус. "Все участники исследования будут получать медицинскую помощь, соответствующую их состоянию. Те, кого случайным образом отберут для экспериментального лечения, также будут получать гидроксихлорохин", - поясняется в пресс-релизе.

"Эффективный способ лечения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) срочно необходим, - заявил Джеймс Кили, возглавляющий отделение легочных заболеваний в Национальном институте болезней сердца, легких и крови. - В лабораторных условиях гидроксихлорохин продемонстрировал многообещающие результаты в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 <...>, и предварительные отчеты [по итогам] небольших исследований с участием пациентов предполагают его потенциальную эффективность. Однако нам действительно необходимы клинические испытания, чтобы определить, является ли гидроксихлорохин эффективным и безопасным средством для лечения COVID-19".

Ранее медики из Уханя (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) провели первые полноценные клинические испытания гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом. Этот препарат, по мнению медиков, ускоряет выздоровление, но при этом имеет побочные эффекты. Как сообщала ранее газета "Вашингтон пост", Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало срочное разрешение на поставку в больницы миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Гидроксихлорохин входит в список шести возможных лекарств для лечения коронавируса нового типа у взрослых, опубликованный Минздравом РФ 27 марта.