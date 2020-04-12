В Сыктывкаре проведут масштабную дезинфекцию

СЫКТЫВКАР, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Коми и города Сыктывкара проведут масштабную дезинфекцию столицы региона, где выявлено наибольшее число больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба.

"Как только сойдет снег, начнем дезинфекцию. Массивная дезинфекция. Провели совещание по этому поводу, все знают, где машины, где дезинфицирующие средства, кто где обрабатывает. Будет большая работа по очистке и дезинфекции города", - сказал руководитель региона в своем видеообращении к жителям республики, которое размещено на официальной странице региона "ВКонтакте".

По информации МинЖКХ региона, обработка общественных пространств будет проведена также в Ухте, Усинске, Княжпогостском районе - улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на 12 апреля в Коми по-прежнему 208 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом, но число первично зараженных, по которым еще ожидается окончательное подтверждение, возросло за минувшие сутки на 41 человек - до 374. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 3 876 человек, в том числе 1 001 человек прибыл из-за рубежа, 2 875 контактировали с заболевшими. В регионе зафиксированы три смертельных случая от коронавируса, один человек выздоровел.

"Самое важное сейчас - работа с пациентами, сокращение "тяжелых", проведенная вовремя медикаментозная терапия, чтобы не доводить пациентов до тяжелых [осложнений]. Над этим работаем, постоянно подвозим медикаменты. В стационарах проблем с медикаментами нет, там есть самые современные, противовирусные. Приходят машины с первыми аппаратами ИВЛ, с медикаментами, которые мы завтра начнем выдавать тем, кто под наблюдением. Это профилактика завтрашних осложнений", - пояснил Уйба.

Кроме того, власти продолжают отрабатывать пессимистичный сценарий развития ситуации с коронавирусом и до конца дня воскресенья будет отработан вопрос с маршрутизацией больных, с развертыванием дополнительных коек в тех учреждениях, которые сегодня еще в резерве и работают по обычной схеме, добавил врио главы республики. Ранее он сообщал, что власти готовятся к наихудшему сценарию распространения инфекции, математические модели разработали по просьбе властей региона Санкт-Петербургский политехнический институт и МФТИ. В ближайшее время в регионе будет организовано как минимум 300 коек для больных коронавирусной инфекцией. Одно из градообразующих предприятий региона, АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" выделило 130 млн рублей на покупку 70 аппаратов ИВЛ и средств защиты.