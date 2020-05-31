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Пандемия коронавируса нового типа

Более трети сотрудников районной администрации Псковской области заразились коронавирусом

Вирус выявили у 11 сотрудников из 29

ТАСС, 31 мая. Новый очаг коронавирусной инфекции в Псковской области выявлен в администрации Плюсского района - там заразились 11 сотрудников из 29. Об этом в Instagram в воскресенье сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Плюсский район. 11 случаев заболевших, и все эти люди - сотрудники районной администрации. Всего там работают 29 человек, получается, что больше трети на сегодняшний день заболели", - сказал он.

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Ведерников подчеркнул, что правительство области не смогло связаться с главой Плюсского района, а местные власти не уведомили областную администрации о случае массового заражения. "Нам пришлось самим разбираться с ситуацией, разбираться, в чем там причина [возникновения очага заражения]. Но многие люди говорят о том, что в районной администрации практически не соблюдался масочный режим - более половины сотрудников ходили без масок. Результат закономерен", - отметил глава региона.

Всего в Псковской области, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, подтверждены 887 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 45 человек. По словам Ведерникова, на рост статистики влияют прежде всего новые очаги распространения инфекции - это вспышка в больнице Порховского района, где подтверждены 12 случаев коронавируса, из них половина среди медработников, а также очаг на Великолукском мясокомбинате. На производстве зафиксирован 31 случай заражения, на месте работали сотрудники Роспотребнадзора. "Все необходимые меры руководством предприятия принимаются", - отметил губернатор.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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