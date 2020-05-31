Более трети сотрудников районной администрации Псковской области заразились коронавирусом

ТАСС, 31 мая. Новый очаг коронавирусной инфекции в Псковской области выявлен в администрации Плюсского района - там заразились 11 сотрудников из 29. Об этом в Instagram в воскресенье сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Плюсский район. 11 случаев заболевших, и все эти люди - сотрудники районной администрации. Всего там работают 29 человек, получается, что больше трети на сегодняшний день заболели", - сказал он.