Роман Троценко: это надолго

— Как настроение, Роман?

— Неплохое, насколько это возможно в наше неспокойное время. Уныние — один из смертных грехов. Не нужно ему предаваться.

— Смотрю, вы и одеты по-рабочему.

— У меня сегодня, наверное, восьмое совещание по Zoom, поэтому форма одежды соответствующая.

— Карантин деловому ритму не мешает?

— Очень даже! В бизнесе, впрочем, как и в журналистике, многое связано с личным контактом, пониманием деталей, возможностью услышать партнера. На маленьком экранчике телефона или компьютера большинство нюансов пропадает. Это создает сложности, но куда деваться?

Мы еще в марте перевели офис на дистанционную работу, чтобы не ставить под удар близких и тех коллег, кто в преклонном возрасте. С тех пор работаю удаленно.

— Сейчас все говорят про идеальный шторм. Вы, часом, не мореход?

— В юности занимался парусным спортом, потом входил в команду "Синергия". По сути, это была сборная России в классе Transpacific — морских спортивных парусных судов длиной 52 фута. Надо сказать, наша команда добилась существенных успехов: выиграла Кубок Европы и дважды заняла второе место на Louis Vuitton World Series — по сути, чемпионате мира.

Центром команды был Валя Завадников, в прошлом — сенатор, предприниматель и мой друг.

Развернуть Во время чемпионата мира по парусному спорту, где команда "Синергия" завоевала бронзу. Валенсия, 2010 год © Личный архив Романа Троценко Во время чемпионата мира по парусному спорту, где команда "Синергия" завоевала бронзу. Валенсия, 2010 год © Личный архив Романа Троценко

— Куда вы ходили?

— В основном соревнования проводились в Средиземном море, там примерно два десятка локаций.

— Самый крупный шторм, в который вы попадали?

— Он случился не в рамках регаты. Это был 1993 год. В Ла-Манше мы попали в девятибалльный шторм по шкале Бофорта. Очень высокие отвесные волны, ветер — 20 метров в секунду…

Было очень страшно. Понимаешь, что 17-метровая парусная яхта — щепка в бушующем море. Между волнами есть момент, когда вообще ничего не видишь. Ни других судов, ни горизонта, по сути, оказываешься в ущелье между двумя стенами воды высотой 10–12 метров.

— Да, не по-детски.

— Судно, находившееся рядом с нами, утонуло, и никого из экипажа не нашли.

— Долго вас так колбасило?

— Трое суток. Пока не вошли в Плимут. При этом нам помогала портовая служба спасения, условия по навигации были столь тяжелыми, что сами мы не справились бы.

— Нынешний идеальный шторм, по вашему ощущению, круче пережитого в Ла-Манше?

— Он другой.

В этом смысле нынешняя ситуация гораздо тяжелее. А для российского менталитета лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но так складываются обстоятельства, что нам придется со всем этим жить месяцы, а возможно, и годы

— Что вы называете всем этим? Удаленку?

— Я говорю о коронавирусе, необходимости к нему адаптироваться, перестраивать работу, заботиться о заболевших, при этом пытаясь сделать так, чтобы не обрушилось производство. Все не закончится ни 1 мая, ни 1 июля. Думаю, о победе над COVID-19 в глобальном масштабе сможем говорить через год-полтора с настоящего момента, а последствия пандемии будут чувствоваться еще пару лет, не меньше.

— Когда вы поняли, что это не шутки, что все всерьез?

— После того как вирус из проблемы только Уханя и Китая стал мировой головной болью. Мобильность населения очень высока, когда эпидемия вырывается за рамки одного региона, ловить ее уже сложно. В конце февраля мы предвидели, что эта история надолго, она очень сильно растянется во времени.

Развернуть © Tomohiro Ohsumi/Getty Images © Tomohiro Ohsumi/Getty Images

— Первые ваши шаги как бизнесмена?

— Мы стали переверстывать бизнес-планы по всем предприятиям на этот год, начали создавать подушку безопасности из денежных средств, сократили капитальные вложения, а мы много инвестируем и строим. Второе — выпустили инструкции по работе на удаленке, а там, где это невозможно, предусмотрели вахтовый метод. Словом, провели подготовительные мероприятия.

— Успели подстелить соломку?

— Постарались... Корпорация "Aеон" присутствует в четырех секторах — газохимии, транспорте ("Новапорт" — крупнейший в России аэропортный холдинг), недвижимости и добыче драгоценных металлов — золота и серебра. Для каждого из сегментов мы запланировали разные мероприятия.

Скажем, ключевая проблема для химии — невозможность ничего делать удаленно. Если у вас есть агрегат по производству аммиака, он должен работать 24 часа в сутки и специалисты обязаны постоянно следить за режимами работы и безопасностью. У нас четыре предприятия с непрерывным циклом, где нужно было обеспечить людей средствами индивидуальной защиты от вируса, выпустить все инструкции и регламенты, — это кемеровский "Азот", Ангарский азотно-туковый комбинат, "Мелеузовские минудобрения" и "Татаммоний" в Татарстане.

Что касается транспортной составляющей корпорации, "Новапорт" пошел на существенные скидки авиакомпаниям, чтобы дать им возможность летать как можно дольше.

— Сколько у вас аэропортов?

— 20.

Если компании лягут, аэропорты станут бесполезны. Никто не ездит туда ради того, чтобы любоваться на архитектуру терминалов или смотреть на стоящие на приколе самолеты. Мы крайне озабочены поддержанием устойчивой работы партнерских компаний, но видим, как быстро падает пассажиропоток. Он уже снизился на 90%.

В авиации всем очень тяжело, все несут огромные убытки. Подушка безопасности, накопленная, по сути, в прошлогодний полетный сезон, тает на глазах. Отрасль очень циклична. Зимой авиакомпании обслуживают текущие долги, а основные деньги зарабатывают летом, когда начинается активное перемещение пассажиров. Но в этом году туристического сезона не будет. Поэтому проблема авиакомпаний не в том, чтобы продержаться до конца мая. Важнее, как им дальше выживать без бронирования и продаж билетов.

Туристическая отрасль ведь может не оправиться и до мая 2021 года. Одно дело, когда надо проплыть под водой, скажем, десять метров, и совсем иное, если необходимо протянуть сотню. Запаса кислорода в легких у многих не хватит

Пока, повторяю, расходуются резервы, созданные в предыдущий период, но они скоро закончатся. Думаю, критическим для авиакомпаний станет июль, когда не останется денежных средств на счетах. Знаете, на моей памяти ни одна авиакомпания не разорилась из-за больших долгов. Обычно они останавливаются, если нет кеша, живых денег, чтобы оплатить авиационное топливо. Вот тогда происходит крах.

Уверен, этот вопрос станет в повестку дня уже в июле.

— И какое-то решение видите?

— Предоставление государственных гарантий для обслуживания авиакомпаниями и аэропортами текущих кредитов. Правительство дает гарантию, она регистрируется в казначействе, после чего можно идти в коммерческий банк и получать кредит по нормальной ставке, поскольку это, по сути, суверенный риск Российской Федерации. Ведь если авиакомпания, уже имеющая кредит (а они есть у всех), придет сейчас в банк и попросит дополнительных денег, первый вопрос будет: "А покажите-ка баланс. Что там у вас?" Известно что. Во-первых, убытки, во-вторых, недостаточность собственного капитала. По действующим нормативам ЦБ коммерческие банки не могут кредитовать компании, относящиеся к повышенной группе риска. Поэтому авиаторы попросту получат отказ.

Единственный способ расшить тяжелую ситуацию — выдать государственную гарантию с тем, чтобы не пришлось смотреть текущие балансы авиакомпаний. Тогда можно брать деньги на зарплату и лизинг. Эту позицию поддерживают и Росавиация, и Минтранс.

Сейчас начинают определять лимиты. Подход должен быть прозрачным и честным. Скажем, кредитный лимит в виде госгарантии может составить 2 тысячи рублей на одного фактически перевезенного в 2019 году пассажира. А для аэропортов, допустим, 900 рублей на каждого обслуженного пассажира. Это не значит, что все компании возьмут кредиты под правительственные гарантии, но они будут потенциально доступны. И если станет совсем тяжело, понятно, куда обращаться: в казначействе висит гарантия, вы вольны ее раскассировать, быстро превратив в живые деньги. Гарантии должны бесплатно выдаваться на три года с тем, чтобы компании имели возможность потом отработать и рассчитаться по ним — вернуть кредиты коммерческим банкам. Сразу скажу: вероятно, будут случаи, когда какие-то авиакомпании и через три года не смогут полностью рассчитаться по этой гарантии. Значит, потребуется частичная или полная национализация компании и в дальнейшем продажа ее через торги для покрытия расходов государства.

На сегодня гарантии являются для авиации и крупного бизнеса самой подходящей формой господдержки. Это не требует немедленной траты средств, формирует ответственный подход — деньги ведь придется возвращать, однако при этом существенно повышается устойчивость работы цепочек предприятий.

— Вы говорили на эту тему с министром транспорта?

— И с Евгением Дитрихом, и с руководителем Росавиации Александром Нерадько обсуждаем разные идеи. Вопрос поиска путей стабилизации наиболее пострадавших отраслей экономики стоит перед первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Правительство занимается разработкой механизмов. Окончательных решений пока нет, поскольку требуется большая подготовительная работа со стороны профильных ведомств: нужно определить правила, каким предприятиям и сколько давать госгарантий.

Это должны решить отраслевые министерства. В случае промышленных предприятий — Минпромторг, с транспортными организациями — Минтранс. Ну и так далее.

— Но пряников ведь вечно не хватает на всех. Включается лоббистский ресурс?

— Знаете, кризис — всегда ситуация, когда потребность в чем-то значительно превышает доступность искомого. Вам надо прямо вот сейчас, а именно этого сейчас и нет. Вопрос времени.

Затронуты многие аспекты жизни общества и государства, в том числе и госслужба. Она не может мгновенно адаптироваться к новым и неожиданным для всех реалиям. Большая система должна перестроиться и начать генерировать правильные решения. Но, повторю, ожидать, будто за день все заработает без сбоев, было бы наивно

— Речь об ином. В Белом доме составили предварительный список системообразующих компаний, куда волшебным образом попала, например, крупная букмекерская компания. Она жизненно необходима для страны именно сейчас? Я о том, что умение входить в нужные кабинеты может оказаться важнейшей заслугой перед Родиной.

— В любой стране лоббисты — это сила. Что касается букмекеров, их ведь уже исключили из списка. Но если не лоббировать свой бизнес и не кричать о его проблемах, никто об этом не узнает. У чиновников нет миелофонов, который Кир Булычев придумал для Алисы, они не могут читать чужие мысли на расстоянии. Если у вас что-то болит, расскажите, не молчите.

Да, список стратегических предприятий по-прежнему вызывает ряд вопросов, но было заявлено, что это лишь первый подход к снаряду, в финальный вариант будут вноситься коррективы.

— Вы попали в число избранных?

— В очень необычном виде: в списке аэропорт Челябинска и кемеровский "Азот", но при этом, допустим, туда не включили главный транзитный аэропорт страны Толмачево в Новосибирске. Его пока нет.

Развернуть Пассажиры в Международном аэропорту Толмачево © Кирилл Кухмарь/ТАСС Пассажиры в Международном аэропорту Толмачево © Кирилл Кухмарь/ТАСС

— А вы подавали заявку?

— Это не требовалось, в Минэкономразвития самостоятельно формировали список. Но, еще раз скажу, это предварительная прикидка. Список будет ранжироваться и меняться.

В Советском Союзе было так называемое категорирование промышленных и транспортных предприятий по размерам и энерговооруженности. Все знали, что генеральным директором завода первой категории может стать человек, который до того работал заместителем гендиректора на предприятии той же группы либо успешным директором на производстве более низкой категории.

Сейчас такой системы нет, но что-то подобное придется сделать. Не в смысле кадровых назначений, а в мотивировке важности включения в список ведущих компаний страны. Думаю, около месяца потребуется, чтобы перечень стал реально работающим.

Кроме того, Владимир Путин призвал субъекты самостоятельно определяться с предприятиями, которые для них являются стратегическими. Правильный подход. Каждая республика, область или край отлично знают, что в регионе важное, а что — нет.