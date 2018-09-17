Ученые за один год обнаружили более 2 тыс. новых видов грибов

За прошлый год ученые открыли более 2 тыс. ранее неизвестных видов грибов. Многие из этих живых организмов применимы в кулинарии и медицине, также они способны, например, превращать древесно-растительные остатки в топливо. В то же время существуют разновидности плесневых и дрожжевых грибов, которые являются губительными для других живых организмов. Об этом говорится в докладе специалистов Королевского ботанического сада Кью (Ричмонд, Великобритания).

"Как фундамент мировых экосистем, грибы могут помочь во всех сферах: решить вопрос продовольственной безопасности, производства биотоплива, проблему опустынивания и стимулировать медицинские достижения", – поделилась с The Guardian руководитель научного отдела в Кью профессор Кэти Уиллис.

Согласно докладу, съедобные грибы способны выжить в любых климатических условиях, что делает их потенциальным решением продовольственного кризиса. Новые формы лисичек были найдены в Канаде, Центральноафриканской Республике и Южной Корее. Ученые обнаружили новый вид белого гриба в Индии, два вида трюфеля в Венгрии, 32 разновидности шампиньонов в Китае, Таиланде, Бразилии, Испании и Италии. Ученые также описали 179 представителей рода волоконницы. Грибы не являются съедобными, однако в них содержится алкалоид псилоцибин, в котором ряд ученых видят высокий потенциал в терапии психических расстройств.

По словам Уиллис, грибы - самое неизученное царство. Мало известно об их негативном влиянии и как оно может усугубиться в условиях изменения климата. Специалисты, в частности, описали 14 новых видов коллетотриха - паразитического гриба, который вызывает болезни у цитрусовых деревьев и ценных сельскохозяйственных культур.

"В мире появилась озабоченность, связанная с распространением грибных патогенов, которые являются разрушительными для зерновых культур и диких растений, - эта угроза, похоже, увеличивается с изменением климата", – заметила эксперт.

В докладе отмечается, что ученым известны 144 тыс. видов грибов. Однако более 93% разновидностей еще не открыты, уверены специалисты. По разным оценкам, на планете существует от 2,2 до 3,8 млн видов грибов. Помимо кулинарии и медицины, грибы используются при изготовлении экологических стиральных порошков и биотоплива. Продукты на основе мицелия (грибницы) в перспективе могут заменить пенопласт, кожу и строительные материалы. Кроме того, грибы можно использовать в биоремедиации (очистка вод, почв и воздуха с помощью живых организмов), так как они способны разрушать пестициды, красители, стойкие органические загрязнители, в том числе полихлорированные бифенилы.

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