В Китае опасны для потребления до 80% подземных вод

Активное развитие животноводства в Китае стимулирует процесс эвтрофикации - насыщение водоемов питательными веществами (в частности, азотом и фосфором), способствующее увеличению биологической продуктивности живущих в них организмов. Проблема загрязнения воды носит общенациональный характер. Согласно данным официального обследования водных ресурсов, до 80% подземных вод опасны для потребления. В некоторых регионах местных властям приходится выкапывать глубокие колодцы, чтобы добывать чистую воду для населения. О причинах происходящего рассказывает британский ежедневник The Guardian.

Масштабное исследование 2016 г., посвященное развитию сельского хозяйства Китая, установило, что в 2000 г., когда в стране системно увеличивали размеры ферм, от 30% до 70% навоза сбрасывали прямо в реки. Для сравнения до 1970 г., когда фермерские хозяйства в основном были семейными, в воды попадало только 5% навоза.

В 2013 г. полевые испытания ученых из Аньхойского аграрного университета показали, что преимущественной причиной загрязнения озера Чаоху в провинции Аньхой является сельскохозяйственная деятельность вокруг водоема. Также специалисты предполагают, что именно из-за высокой концентрации свиноферм уже несколько десятилетий подряд каждое лето сильно цветет горное озеро Дяньчи в провинции Юньнань, один из крупнейших в Китае пресных водоемов. В Юньнань потребляют много свинины: в 2017 г. на одного жителя провинции пришлось 127 кг мяса, что в два раза больше, чем в среднем по стране. Эксперты полагают, что растущий спрос на мясо в Китае усугубляет проблему дефицита чистой питьевой воды. При этом, по словам экологов, среднестатистический китаец никак не связывает разведение свиней с загрязнением водных ресурсов.

Как отмечает The Guardian, власти на местах создают условия для развития свиноводства, чтобы поднять уровень жизни населения, но забывают об экологии. Так, должностные лица в провинции Юньнань предоставляют фермерам информацию о породах, технологиях, профилактике заболеваний и продажах, но не требуют от них отчета об утилизации отходов жизнедеятельности животных. Никаких нормативных документов о процедурах и правилах переработки навоза даже не существует.

Современная процедура переработки навоза требует финансовых вложений. Китайское правительство пытается прекратить загрязнение водных источников отходами животноводства, закрывая мелкие свиноводческие фермы и объединяя их с большими свинокомплексами. Однако среди крупных животноводческих предприятий лишь некоторые имеют оборудование для переработки навоза, которое к тому же редко используется. Причина в том, что юридически фермеров никто не обязывает этого делать, а эксплуатационные затраты по работе установок обходятся дороже, чем стоимость произведенного в итоге удобрения.

Эвтрофикация поражает водоемы по всему миру, поблизости от которых происходят активные процессы урбанизации территорий и подъем сельского хозяйства. Во время дождей химические вещества из городов и промышленных предприятий, удобрения с полей, отходы животноводства с потоками воды смываются в реки, озера, моря.

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